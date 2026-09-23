РБК: Володин сохранит пост спикера Госдумы

Как утверждает источник издания в Госдуме, решение о сохранении должности Володина уже принято

Вячеслав Володин останется спикером Госдумы в новом созыве. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и один осведомленный источник, близкий к администрации президента.

Как утверждает источник издания в Госдуме, решение о сохранении должности Володина уже принято.

В то же время собеседники РБК добавляют, что окончательно решение такого уровня принимает только президент. Как заметили два собеседника в Думе, подобные назначения могут быть изменены даже накануне первого пленарного заседания.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Спикер Думы был активно задействован в обсуждениях нового состава нижней палаты парламента. Его позиция имеет вес, так как руководить в новой Думе предстоит именно Володину, заявили собеседники издания.

Если полномочия Володина будут пролонгированы, это станет рекордом. Ранее в России не было спикеров Думы, которые занимали пост более двух сроков подряд.

Напомним, последнее перед парламентскими выборами пленарное заседание Госдумы прошло в июле в формате форсайт-сессии. Лидеры всех думских фракций не просто подвели итоги пятилетней работы, но и представили сценарии развития страны в условиях специальной военной операции.

Галия Гарифуллина