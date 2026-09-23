В Казани отреставрируют стену между Консисторской и Юго-восточной башнями Кремля почти за 512,7 млн рублей
Срок завершения работ — 1 декабря 2027 года
В Казани отреставрируют стену между Консисторской и Юго-восточной башнями Кремля. На эти цели власти готовы выделить почти 512,7 млн рублей, следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.
В числе предстоящих работ:
- восстановление заполнений печур;
- восстановление покрытий прясел;
- инъецирование;
- вентиляция;
- отопление;
- ремонт кирпичной кладки;
- покраска фасада;
- тесовая кровля;
- устройство отмостки.
Срок завершения работ — 1 декабря 2027 года. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана.
Напомним, до конца года в башне Сююмбике должен пройти масштабный этап реставрации с бюджетом в 136,5 млн рублей. После этого власти задумаются о музеефикации объекта.
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