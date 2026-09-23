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В Казани отреставрируют стену между Консисторской и Юго-восточной башнями Кремля почти за 512,7 млн рублей

10:25, 23.09.2026

Срок завершения работ — 1 декабря 2027 года

В Казани отреставрируют стену между Консисторской и Юго-восточной башнями Кремля почти за 512,7 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

В Казани отреставрируют стену между Консисторской и Юго-восточной башнями Кремля. На эти цели власти готовы выделить почти 512,7 млн рублей, следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

В числе предстоящих работ:

  • восстановление заполнений печур;
  • восстановление покрытий прясел;
  • инъецирование;
  • вентиляция;
  • отопление;
  • ремонт кирпичной кладки;
  • покраска фасада;
  • тесовая кровля;
  • устройство отмостки.

Срок завершения работ — 1 декабря 2027 года. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана.

Напомним, до конца года в башне Сююмбике должен пройти масштабный этап реставрации с бюджетом в 136,5 млн рублей. После этого власти задумаются о музеефикации объекта.

Галия Гарифуллина

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