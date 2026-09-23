В Казани отреставрируют стену между Консисторской и Юго-восточной башнями Кремля почти за 512,7 млн рублей

Срок завершения работ — 1 декабря 2027 года

Фото: Динар Фатыхов

В Казани отреставрируют стену между Консисторской и Юго-восточной башнями Кремля. На эти цели власти готовы выделить почти 512,7 млн рублей, следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.



В числе предстоящих работ:

восстановление заполнений печур;

восстановление покрытий прясел;

инъецирование;

вентиляция;

отопление;

ремонт кирпичной кладки;

покраска фасада;

тесовая кровля;

устройство отмостки.

Срок завершения работ — 1 декабря 2027 года. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана.

Напомним, до конца года в башне Сююмбике должен пройти масштабный этап реставрации с бюджетом в 136,5 млн рублей. После этого власти задумаются о музеефикации объекта.



Галия Гарифуллина