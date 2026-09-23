Nordwind Airlines запустит прямые рейсы из Казани в Астану

Полеты будут выполняться с 27 октября дважды в неделю — по вторникам и пятницам

Фото: Динар Фатыхов

Nordwind Airlines запустит прямые рейсы из Казани в Астану. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта столицы Татарстана.

Летать в Астану казанцы смогут с 27 октября дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Полеты будут выполняться на воздушном судне Боинг 737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Перелет из Казани в Астану займет 2 часа 20 минут, из Астаны в Казань — 2 часа 45 минут.

Напомним, этой осенью Nordwind Airlines также запустит регулярные рейсы по маршруту Казань — Куляб (Таджикистан). Полеты будут выполняться каждое воскресенье начиная с 27 сентября.