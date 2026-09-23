Над территорией Татарстана сбили БПЛА

Точное количество сбитых беспилотников не уточняется

В течение прошедшей ночи над территорией Татарстана сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Точное количество сбитых беспилотников не уточняется.

БПЛА также были уничтожены в Башкортостане и в Самарской и Ульяновской областях. Всего над территорией России сбили 514 беспилотников.



Сегодня в Татарстане порядка семи часов действовал режим беспилотной опасности. Об угрозе атаки БПЛА объявляли в Бугульме, Лениногорске и Альметьевске. Она действовала более трех часов — с 03.29 по 06.35.

Галия Гарифуллина