Над территорией Татарстана сбили БПЛА
Точное количество сбитых беспилотников не уточняется
В течение прошедшей ночи над территорией Татарстана сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Точное количество сбитых беспилотников не уточняется.
БПЛА также были уничтожены в Башкортостане и в Самарской и Ульяновской областях. Всего над территорией России сбили 514 беспилотников.
Сегодня в Татарстане порядка семи часов действовал режим беспилотной опасности. Об угрозе атаки БПЛА объявляли в Бугульме, Лениногорске и Альметьевске. Она действовала более трех часов — с 03.29 по 06.35.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».