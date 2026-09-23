Авито Недвижимость: 7 из 10 россиян привлекают риелтора к сделкам на вторичном рынке

Покупатели чаще ценят проверку истории объекта, продавцы — оформление документов и координацию сделки

По данным опроса Авито Недвижимости*, 69% россиян с опытом или планами сделок на вторичном рынке привлекают риелтора или агентство: 40% выбирают полное сопровождение, еще 29% — помощь на отдельных этапах. Отдельно в ПФО экспертную поддержку задействуют 70% участников исследования, при этом 41% нацелен на формат «под ключ», а 29% ограничиваются точечными услугами. Чаще всего к специалисту обращаются еще до начала активного поиска или публикации объявления (40%). Сначала ищут сами и только потом привлекают агента 27% опрошенных, а 16% обращаются к профессионалам уже после нахождения подходящего варианта или покупателя. В ПФО время подключения агента распределяется следующим образом: 41% связывается со специалистом до старта процессов, 30% переходят к сотрудничеству после первых самостоятельных шагов, а 14% обращаются за помощью на финальном этапе — при наличии подходящего объекта или покупателя.

предоставлено Авито Недвижимость

Ключевыми задачами агента по недвижимости россияне называют юридическую проверку объекта и истории перехода прав (38%)**, а также подготовку документов и организацию расчетов (38%). В число приоритетов дополнительно входят координация всех участников сделки — банков, нотариусов, других агентов (26%) — и сопровождение альтернативных сделок (22%). В ПФО фокус внимания распределяется схожим образом: наиболее ценными услугами выступают проверка юридической чистоты (37%), оформление документов и расчетов (36%) координация взаимодействия сторон (25%), а также проведение сложных цепочек купли-продажи при альтернативных сделках (22%).

Ожидания от специалиста различаются в зависимости от опыта респондентов. Среди тех, кто покупал квартиру на вторичном рынке за последние три года, наиболее ценной задачей риелтора называют юридическую проверку объекта и истории перехода прав (41%). Среди тех, кто продавал квартиру, на первом месте подготовка документов, договоров и организация расчетов (42%). Еще 29% из этой группы относят к наиболее ценным задачам координацию всех участников сделки.

предоставлено Авито Недвижимость

В вопросе выбора конкретного специалиста ключевыми факторами выступают понятная стоимость услуг с заранее зафиксированным порядком оплаты (35%), личные рекомендации (30%) и готовность зафиксировать все обязанности и ответственность в договоре (28%). Молодежь 18—24 лет дополнительно ориентируется на отзывы и рейтинги на профильных платформах (28%) и на наличие юридического образования либо профильных сертификатов и аккредитаций у специалиста (28%). Отдельно жители ПФО опираются на аналогичные общероссийские ориентиры: прозрачность ценообразования важна для 34% респондентов, личные рекомендации набрали 30%, а релевантный опыт специалиста принципиален для 29% участников.

предоставлено Авито Недвижимость

При последней сделке с привлечением специалиста наиболее распространенным форматом оплаты была фиксированная стоимость полного сопровождения, заранее указанная в договоре (40%). Фиксированная стоимость отдельных услуг применялась в 22% случаев, комбинированный формат — в 15%, а процент от стоимости квартиры — в 19% сделок. Среди тех, кому вознаграждение было предусмотрено в виде процента от стоимости квартиры, средний размер составил около 3%. В ПФО финансовые условия сделок сохраняют схожую структуру: фиксированную стоимость комплексного сервиса отметили 44% респондентов, фиксированную оплату отдельных операций — 19%, процентную ставку и комбинированную модель — по 17% участников. При этом средняя ставка процентного вознаграждения в регионе также составила 3%.

«По мере снижения ключевой ставки условия по рыночным ипотечным программам постепенно смягчаются, что усиливает интерес к покупке готового жилья. В такой ситуации для покупателей и продавцов особенно важны понятный план действий и уверенность в каждом этапе сделки. Эту задачу берет на себя риелтор: покупателю он помогает оценить объект и его юридическую историю, сопоставить варианты и учесть финансовые условия покупки. Продавцу — определить стратегию продажи, провести ценообразование, подготовить объект и документы, выстроить коммуникацию с потенциальными покупателями и согласовать условия сделки. Профессиональное сопровождение снижает неопределенность для обеих сторон и позволяет принимать более взвешенные решения», — комментирует Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.