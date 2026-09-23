Раис Татарстана рассказал о научном потенциале республики ректору Шаньдунского университета

Вуз является лидером совместного российско-китайского образовательного консорциума

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках визита в Китай посетил Шаньдунский университет и встретился с его ректором Ли Шуцаем. Татарстанский лидер рассказал об образовательном и научном потенциале республики.

Вуз является лидером совместного российско-китайского образовательного консорциума.

— Мы еще раз убедились в том, что Шаньдунский университет — флагман научно-образовательного комплекса провинции. Вы признанные лидеры в сфере математики, инженерии, медицины и многих других областях науки и техники, — передает слова Рустама Минниханова его пресс-служба.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис напомнил, что Татарстан традиционно выступает в качестве региона-драйвера образовательного и научно-технологического развития России. В республике открыты 45 вузов, в которых обучаются более 150 тыс. студентов. Исследовательскую деятельность осуществляют порядка 130 научных учреждений. Минниханов также сообщил о реализации проекта научного центра мирового уровня.

— Наша республика уверенно входит в тройку лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов Федерации и занимает 1-е место в стране по уровню инновационной активности организаций. Уверен, мощный импульс к дальнейшему расширению связей между вашим вузом и научно-образовательными организациями Татарстана придаст проект создания Российско-Китайского университета передовых технологий, — резюмировал раис.

Напомним, сегодня на образовательном форуме Минниханов рассказал о проекте создания Российско-Китайского университета передовых технологий КРуТех. На первом этапе проект соберет под своей эгидой 11 университетов из Татарстана и 14 вузов провинции Шаньдун. По словам раиса, ожидается, что совместные образовательные программы по инженерным, цифровым, биомедицинским специальностям и промышленному дизайну стартуют в 2027 году.

Галия Гарифуллина