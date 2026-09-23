Испания планирует отказаться от российского газа, несмотря на действующие контракты

Страна будет соблюдать санкции, принятые Евросоюзом, подчеркнул министр иностранных дел Испании

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Испанские власти планируют запретить поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, несмотря на действующие контракты своих компаний на поставки энергоресурсов. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Он подчеркнул, что страна будет соблюдать санкции, принятые Евросоюзом.

— На самом деле, эти санкции не удалось бы ввести без согласия Испании, у некоторых испанских компаний есть действующие контракты. Как вы знаете, контракты на поставку СПГ заключаются на много лет вперед. Это очень долгосрочные контракты. Это не то, что можно решить в последнюю минуту, поэтому они действуют на протяжении десятилетий. Мы намерены выполнять требования новых санкций, — цитирует Альбареса ТАСС.

Реальное время / realnoevremya.ru

По его словам, Испания обладает одними из крупнейших мощностей по хранению и переработке СПГ.

— Это также открывает возможности для остальной Европы. Мы можем помочь им в поставках СПГ от надежных партнеров, таких как, например, США,— предложил спикер.

Напомним, Кттай нарастил импорт сжиженного природного газа из России в январе — августе на 28,2% в годовом исчислении, до 5,15 млн тонн. По стоимости российские поставки выросли на 13,2%, составив $2,66 млрд.

Галия Гарифуллина