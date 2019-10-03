Who is Mr Эрикан: сторонник «мягкой силы», профессиональный дипломат, ценитель искусства

«Реальное время» изучает личность нового генерального консула Турции в Казани

Новым генеральным консулом Турции в Казани стал Исмет Эрикан. «Реальное время» подробно рассказывает о личности господина Эрикана и его главных достижениях за годы работы дипломатом. Также, по просьбе нашего издания, эксперты рассказали, какая работа ему предстоит на новом посту и как былые заслуги могут помочь Исмету Эрикану в выстраивании отношений с Татарстаном и Россией в целом.

Тяжелые переговоры с Болгарией и торговые связи с Тайванем

Кресло генконсула Турции в Казани занял Исмет Эрикан — дипломат, состоящий на службе в Министерстве иностранных дел Турции с 1979 года. В новую должность он вступил еще 1 октября, но о назначении объявили днем позже.

Господин Эрикан родился 10 февраля 1960 года в Эдирне в семье, принадлежащей к среднему классу. В школе Исмет был выдающимся, жадным до чтения учеником, отмечают его педагоги. После окончания учебы в 1977 году, он первым из своего региона отправился в США — по программе межкультурного обмена AFS Intercultural Program, затем успешно окончил Университет Гази в Анкаре. Господин Эрикан женат, у него двое детей. Он свободно говорит на английском, болгарском и на профессиональном уровне владеет французским языком. Также дипломат серьезно увлекается искусством.

По идеологическим взглядам эксперты причисляют нового турецкого генконсула к сторонникам «мягкой силы», реализуемой через культуру и искусство. Эрикан начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел Турецкой Республики в 1979 году на посту административного сотрудника в Анкаре, участвовал в многочисленных иностранных миссиях в Болгарии (София), Соединенных Штатах (Хьюстон, Вашингтон, Нью-Йорк), Франции (Париж) и Тайване (Тайбэй).

В 2011 году как турецкого представителя его назначали главой Торгового представительства Турции в Тайбэе. Фото secretariat.taichung.gov.tw

Стоит отметить, что его нахождение в Болгарии на должности административного атташе в Турецком посольстве, пришлось как раз на период правления Тодора Живкова, с именем которого связана жесткая политика болгаризации национальных меньшинств, приведшая в 1989 году к массовому переселению болгарских граждан турецкой национальности в Турцию. В этот непростой период Исмет Эрикан выступал в качестве официального переводчика в переговорах между Турцией и Болгарией.

В 2011 году как турецкого представителя его назначали главой Торгового представительства Турции в Тайбэе. Будучи опытным дипломатом и используя богатый международный опыт и профессиональные контакты, Эрикан содействовал развитию торгового и инвестиционного партнерства в Турции и Тайване. Запуск программы по выдаче электронных виз в 2013 году и прямого перелета из Турции в Тайвань в 2015-м являются одними из главных его достижений во время службы в этом азиатском государстве.

До недавнего времени Исмет Эрикан занимал должность генерального секретаря заместителя помощника Дирекции по делам Восточной Азии в Министерстве иностранных дел в Анкаре.

«Фигура среди экспертов неизвестная, но это нормально»

Опрошенные «Реальным временем» эксперты не скрывают, что не обладают всей полнотой информации о господине Эрикане — даже поиск в Сети, которая, казалось бы, способна найти все, что угодно, дал не очень много результатов. Тем не менее собеседники нашего издания поделились своим мнением, касательно того, какие направления предстоит усилить новому генконсулу в разрезе татарстано-турецких отношений и как былые заслуги Исмета Эрикана помогут ему строить отношения с Татарстаном и Россией в целом.

— Фигура среди ученых-востоковедов и других экспертов неизвестная, но это нормально, поскольку дипломаты такого уровня, как правило, являются непубличными людьми, — комментирует доцент кафедры регионоведения и исламоведения Института востоковедения и международных отношений КФУ Азат Ахунов. — Могу сказать, что новый консул не был замечен в каких-либо проектах, связанных с Россией или странами бывшего Советского Союза. Предположу, что, скорее всего, он — профессионал в своей области, поскольку некомпетентных людей на эту должность не назначают. Это очень важная позиция, в том числе в системе МИД Турции: в Казани находится генеральное консульство Турецкой республики. Татарстан — важный регион в системе развития русско-турецких отношений. Случайной фигуры тут быть не может.

Несколько иного мнения придерживается советник премьер-министра РТ по вопросам взаимодействия с исламскими финансовыми институтами, президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund) Линар Якупов.

— Мне кажется, сейчас все это мало что значит, поскольку в целом работа налажена и у нас есть все, что необходимо для развития взаимоотношений между Россией и Турцией. В то же время, на начальном этапе работы очень важно, чтобы на должности генконсула оказалась личность, которая могла бы повести людей за собой, — высказался собеседник нашего издания. — Сейчас проделана очень большая работа и со стороны Татарстана, и со стороны Турции: многие годы там активно работает наше представительство, в то же время, здесь находится много турецких компаний. На самом деле, я думаю, что люди просто приходят на вполне понятную должность, а все, что касается каких-то личностных вещей, наверное, будет вопросом скорости интеграции того или иного кандидата с истеблишментом Татарстана, местным бизнес-сообществом и так далее.

Опыт выстраивания взаимоотношений между Турцией и Тайванем, описанный в биографии Исмета Эрикана, по мнению Азата Ахунова, вполне может помочь дипломату на новой должности.

— Дело в том, что здесь можно провести некоторые параллели. Между Китаем и Тайванем существуют определенные сложности в плане признания/не признания независимости последнего, что отдалено напоминает события в Татарстане первых лет суверенитета. В любом случае дипломат, который работает в Тайване, должен учитывать очень много факторов, в том числе мнение Китая и местной элиты, он должен уметь обходить острые углы и, по сути, находиться между двумя огнями. Это вырабатывает определенный опыт, и не исключено, что именно благодаря ему Исмета Эрикана направили в Татарстан: здесь тоже необходимо учитывать определенные тонкости, уметь балансировать между местной элитой и Москвой, а также не забывать о том, что он представляет Турецкую Республику, у которой есть свои интересы в России, — высказался эксперт.

«Сейчас в Татарстане обучается порядка ста человек из Турции и это очень маленькая цифра»

Востоковед Азат Ахунов считает, что перед новым генеральным консулом стоят довольно непростые задачи, особенно, если учесть недавний кризис в отношениях между Россией и Турцией.

— Хотелось бы сохранить тот уровень отношений — экономических в первую очередь — которые существуют между Татарстаном и Турцией в настоящий момент. В то же время, стоит указать, что эти отношения испытывают некоторые трудности в плане развития. На мой взгляд, это может быть связано с кризисом в российско-турецких отношениях после всем известных событий. Турция всегда находилась на первых местах в качестве главного компаньона Татарстана в сфере различных экономических проектов, однако сейчас ощущается определенный спад, так что на этом посту нужен человек, который постоянно занимался бы этой темой. Наверное, предыдущий консул за то короткое время, что он находился в Казани, не смог решить эту проблему, и сейчас требуется ускорение развития экономических отношений между Татарстаном и Турцией. Другие страны уже начинают обгонять наших турецких коллег по объемам инвестиций в республику и ряду других показателей, — считает эксперт.

Азат Ахунов предположил, что новый консул, возможно, возьмется за усиление культурного направления, которое сейчас, по его мнению, находится не в самом хорошем состоянии. К примеру, раньше при Казанском университете существовал и очень активно работал Центр изучения Турции им. Юнуса Эмре. Фото kpfu.ru

Комментируя то, что Исмет Эрикан предпочитает использовать «мягкую силу», реализуемую через культуру и искусство, Азат Ахунов предположил, что новый консул, возможно, возьмется за усиление культурного направления, которое сейчас, по его мнению, находится не в самом хорошем состоянии.

— К примеру, раньше при Казанском университете существовал и очень активно работал Центр изучения Турции им. Юнуса Эмре, который был закрыт после уже упомянутых мною событий. Сейчас он функционирует при консульстве Турецкой Республики и не ведет ту деятельность, которую мог бы вести. Тем не менее какие-то события все же происходят: к нам приезжают турецкие артисты, организовываются выставки, но, опять же, это не тот уровень, который был раньше, — считает востоковед. — Отношения в системе образования у нас сейчас тоже не очень активные: практика обмена студентов заметно сократилась. Очень много студентов из Казани раньше уезжали на стажировку в Турцию, а турецкие абитуриенты приезжали к нам на учебу. Сейчас во всей республике обучается порядка ста человек из Турции и это очень маленькая цифра. Для сравнения, из Узбекистана у нас обучаются 3 тысячи студентов. Также больше активности хотелось бы в научной сфере.

«Татарстан не дал окончательно угаснуть российско-турецким отношениям в кризис»

По мнению Азата Ахунова, Исмет Эрикан пришел как раз вовремя — сейчас именно тот период, когда отношения между Россией и Турцией находятся на высокой точке развития, так что все обозначенные выше «провисания» еще можно восстановить. Более скептически к новому назначению относится другой эксперт — Линар Якупов.

— Несмотря на то, что Татарстан является одним из самых активных регионов по взаимодействию с Российской Федерацией, это все-таки производная отношений Турции и России в целом. Мне кажется, что сейчас это, скорее, техническая должность. Интеграция с политическим блоком и бизнесом — это очень важная составляющая, но я не думаю, что у нас какие-то направления взаимодействия (образование или культура) сильно проседают. Все движется в рамках того, что дозволено. Даже, если что-то где-то проседает, я не думаю, что это недоработка турецких или татарстанских властей, а общая история взаимоотношений России и Турции. Плюс, консульство — это все-таки не посольство, поэтому, повторюсь, это, наверное, больше техническая работа, — считает президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов.

Консульство — это все-таки не посольство, поэтому это, наверное, больше техническая работа, — считает президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов. Фото vk.com/konsulatekazan

Азат Ахунов не отрицает: раньше Турция использовала Татарстан, как трамплин или окно в экономику России, однако сейчас отношения между нашей страной и южным государством, ввиду их улучшения, строятся напрямую, поэтому острой необходимости в укреплении отношений с Татарстаном в политическом плане немного.

— Тем не менее они должны быть благодарны руководству Татарстана за то, что в период кризиса именно в нашей республике сохранились все существовавшие турецкие проекты. Татарстан не дал окончательно угаснуть экономическим российско-турецким отношениям. Плюс, Татарстан — это стратегически важный регион, поэтому, я думаю, отношения будут развиваться, — высказался востоковед.