Фотомарафон «100-летие ТАССР»: первый трактор в селе, 1931 год

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К началу 1930-х годов в ТАССР развернулась коллективизация сельского хозяйства. Помимо раскулачивания и насильственного сгона крестьян в колхозы, разворачивалась механизация: ручной труд и лошадей постепенно заменяли тракторами и комбайнами.

В 1930 году открыли первую в республике машинно-тракторную станцию (МТС) — в Нурлате. Механизацию сельского хозяйства удалось провести так быстро, что к концу первой пятилетки тракторов в республике было уже 5 000, комбайнов — около 2 000. МТС открывались повсюду.



Приказ директора Атнинской машинно-тракторной станции о назначении механиком Ахметзянова. 10 декабря 1931 г. Фото из фондов Государственного архива РТ

Замена архаичных методов хозяйствования дала свои плоды: урожайность в колхозах достигла почти 10 центнеров с гектара. В 1932—1933 годах был хороший урожай, и республика стала одним из передовых регионов, «житницей страны». Колхозникам стало легче жить: они перестали голодать и за один трудодень могли получить по несколько килограммов зерна. В мае 1933 года М. Калинин наградил 26 лучших колхозов машинами и новыми тракторами.

В январе 1934 года, уже после начала второй пятилетки, республику наградили орденом Ленина «За выдающиеся успехи в деле проведения основных сельскохозяйственных работ (сев, уборка урожая, засыпка семян), по укреплению колхозов и совхозов и выполнению обязательств».



Лучший тракторист совхоза «Коминтерн» Имамов за работой. 1930 г. Фото из фондов Государственного архива РТ

Сельское хозяйство республики полностью перестроили всего за две пятилетки. Не последнюю роль в этом процессе сыграла коллективизация.

Людмила Губаева