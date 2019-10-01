Фотомарафон «100-летие ТАССР»: первый трактор в селе, 1931 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 44-я
К началу 1930-х годов в ТАССР развернулась коллективизация сельского хозяйства. Помимо раскулачивания и насильственного сгона крестьян в колхозы, разворачивалась механизация: ручной труд и лошадей постепенно заменяли тракторами и комбайнами.
В 1930 году открыли первую в республике машинно-тракторную станцию (МТС) — в Нурлате. Механизацию сельского хозяйства удалось провести так быстро, что к концу первой пятилетки тракторов в республике было уже 5 000, комбайнов — около 2 000. МТС открывались повсюду.
Замена архаичных методов хозяйствования дала свои плоды: урожайность в колхозах достигла почти 10 центнеров с гектара. В 1932—1933 годах был хороший урожай, и республика стала одним из передовых регионов, «житницей страны». Колхозникам стало легче жить: они перестали голодать и за один трудодень могли получить по несколько килограммов зерна. В мае 1933 года М. Калинин наградил 26 лучших колхозов машинами и новыми тракторами.
В январе 1934 года, уже после начала второй пятилетки, республику наградили орденом Ленина «За выдающиеся успехи в деле проведения основных сельскохозяйственных работ (сев, уборка урожая, засыпка семян), по укреплению колхозов и совхозов и выполнению обязательств».
Сельское хозяйство республики полностью перестроили всего за две пятилетки. Не последнюю роль в этом процессе сыграла коллективизация.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
"Колхозникам стало легче жить: они перестали голодать и за один трудодень могли получить по несколько килограммов зерна. В мае 1933 года М. Калинин наградил 26 лучших колхозов машинами и новыми тракторами".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/153389-fotomarafon-100-letie-tassr-pervyy-traktor-v-sele-1931-god
Извращённая "логика" международных (точнее "местечковых" - пока на время отложили Мировую коммунистическую революцию) марксистов-террористов - террором, насилием заставляют работать бесплатно, принуждают крестьян к рабскому труду и выдают "за благо" выдачу крестьянам "за трудодень" нескольких килограмм зерна, которое они сами и вырастили.
Дают трактора крестьянам, чтобы опять они бесплатно батрачили на партию марксистов-террористов, готовивших Мировую коммунистическую революцию и установление диктатуры "пролетариата" на всем Земном Шаре.
И опять марксисты-террористы выдают это принуждение крестьян к рабскому труду за достижение.
А ведь в это время фермеры-индивидуалисты, что в США, что в Западной Европе уже давно использовали и трактора, и комбайны, и другую технику и кормили горожан не за "килограммы" зерна, а за деньги.
Международные и "местечковые" марксисты-террористы просто как всегда копировали технологические и технические достижения капитализма, но накладывали их на рабский труд крестьян и рабочих.
Да, стало полегче, но если бы не было марксистов-террористов, а были свободные фермеры, стало бы ещё легче и крестьянам, и рабочему классу - и развитие США, Европы и др. тому пример.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/153389-fotomarafon-100-letie-tassr-pervyy-traktor-v-sele-1931-god
Из Википедии:
Коммунисти́ческий интернациона́л (Коминте́рн, III Интернациона́л) — международная организация, объединявшая коммунистические партии различных стран в 1919—1943 годах. По Ленину — «союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению Советской власти во всех странах»[1]...
В уставе Коминтерна, принятом в августе 1920 г., говорилось: По существу дела Коммунистический Интернационал должен действительно и фактически представлять собой единую всемирную коммунистическую партию, отдельными секциями которой являются партии, действующие в каждой стране...
Учебные заведения Коминтерна[править | править код]
Международная ленинская школа (МЛШ) (1925—1938)
Разведывательная школа (1941—1943, состояла из коминтерновских кадров— немцев, венгров, итальянцев, испанцев[4])
Коммунистический университет национальных меньшинств Запада (КУНМЗ)
Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ)
Коммунистический университет трудящихся Китая (КУТК) — до 17 сентября 1928 года назывался Университет трудящихся Китая имени Сунь Ятсена (УТК)[5]....
В 1928 году был написан Гимн Коминтерна на немецком языке Хансом Эйслером. Перевод на русский язык осуществил в 1929 году Илья Френкель. В припеве гимна повторялись слова : Наш лозунг — Всемирный Советский Союз![8]
Бюро агитации и пропаганды Коминтерна совместно с командованием Красной армии подготовили и выпустили в 1928 году на немецком и в 1931 году на французском языках книгу «Вооружённое восстание», написанную как своего рода учебно-справочное пособие по теории организации вооружённого восстания. Книга была выпущена под псевдонимом A. Neuberg, а реальными авторами были известные деятели международного революционного движения.
В 1924—1936 годах на территории подмосковного санатория «Подлипки» существовала Высшая диверсионно-разведывательная школа (База № 1), подведомственная Коминтерну. Здесь побывали известные всему миру политические деятели и руководители партий: Эрнст Тельман, Долоррес Ибарури, Надежда Крупская, здесь так же проживал Вильгельм Пик со своей семьёй. (http://historykorolev.ru/archives/1850)
Ростокино — База № 2 радиоцентр Коминтерна.
Пушкино — База №3 школа связи Коминтерна".
Если коротко - Коминтерн, именем которого назван один рабский колхозов в Красной Татарии (и не только) планировал вооруженным путем захватить власть на планете Земля и установить жесточайшую диктатуру "пролетариата" под руководством марксистов-террористов.
Ну и все крестьяне и рабочие должны были в этом "всемирном" СССР (безликое название - нет привязки ни к географии, ни к этносу) трудиться на благо марксистов-террористов "за трудодни", килограммы зерна и тапочки.
На фотографиях одни мужчины, "энтузиасты".
Но скоро мужчины поймут, что их марксисты обманывают и принуждают к рабскому труду.
Тогда марксисты=террористы выкинут лозунг "Женщины на трактор!".
И "порабощённые" женщины Востока и Запада, Севера и Юга СССР откликнулись.
Первой женщиной-трактористкой стала Паша Ангелина, которая выдвинула уже лозунг "Сто тысяч подруг - на трактора!".
И женщины опять откликнулись - сидеть в тракторе легче, чем рожать и воспитывать детей...
Не в осуждении женщин - они были поставлены в такие не-человеческие условия марксистами-террористами и также обмануты, как и мужчины.