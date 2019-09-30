Топ-10 изменений октября для бизнеса, курильщиков и простых налогоплательщиков

Индексации пенсий российских силовиков, расширение полномочий европротокола при ДТП, осенний призыв и «вольная» для поклонников табака

Фото: Роман Хасаев

С приходом октября россиянам станет проще и дешевле судиться с крупными компаниями и оформлять ДТП без вызова инспектора ГИБДД, сложнее получать необеспеченные займы в банках, а татарстанцы, наконец, примкнут к остальной России, перейдя на цифровое ТВ. «Реальное время» составило краткий дайджест изменений, которые в ближайшее время коснутся жизни большинства жителей республики и всей России.

Экономия на гражданских исках и попытка сделать суды объективнее

С октября в России пройдет очередная волна судебных реформ. Во-первых, начнут работу новые самостоятельные окружные апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Согласно закону, принятому еще в июле прошлого года, кассационные и апелляционные жалобы больше не будут рассматриваться в том же суде, который рассматривал дело в первой инстанции, что должно обеспечить большую независимость судов.

Апелляционные суды будут рассматривать дела по жалобам на пока не вступившие в силу решения судов первой инстанции. Кассационные же суды будут рассматривать дела по жалобам на уже вступившие в силу судебные акты первой инстанции либо по вновь открывшимся обстоятельствам в деле.

С октября в России пройдет очередная волна судебных реформ. Фото Максима Платонова

Другое важное изменение коснется института гражданских исков: с 1 октября физические лица смогут подавать групповые гражданские иски, объединяясь, например, со схожими исковыми заявлениями против крупных компаний, тем самым экономя ресурсы (законодательно предусмотрена возможность нанять всего одного адвоката на всех участников со стороны истца) и время судов, которым больше не нужно будет рассматривать в отдельных процессах множественные иски со схожими требованиями против одного и того же ответчика. Ранее подобный порядок групповых исков действовал только в арбитражном суде для предпринимателей.

Кредиты теперь не для бедных

Российские банки с наступлением октября при выдаче необеспеченных займов законодательно обязали учитывать показатель долговой нагрузки заемщика, то есть отношение ежемесячных выплат заемщика по всем кредитам и займам к величине его среднемесячного дохода. При этом, если ПДН будет выше 50%, в займах с большей вероятностью россиянам будут отказывать.

Чтобы сделать необеспеченные займы невыгодными для банков и тем самым снизить их количество, Центробанк установил повышенные надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам, и чем больше ПДН, тем сильнее будет повышаться надбавка — ее значение может расти вплоть до 220%.

С 1 октября военные пенсионеры (ФСИН, Росгвардии, ФСБ, МЧС, МВД) получат прибавку к ежемесячной пенсионной выплате в размере 6,3%. Фото Ильи Репина

Индексация пенсий для Росгвардии и ФСБ

С 1 октября военные пенсионеры (ФСИН, Росгвардии, ФСБ, МЧС, МВД) получат прибавку к ежемесячной пенсионной выплате в размере 6,3%. Средняя пенсия силовиков и военнослужащих, таким образом, составит порядка 26 тысяч рублей, изменения ждут свыше 2,5 тысячи пенсионеров, на эти цели в бюджете заложено 3,7 млрд рублей.

Помимо этого, на 4,3% (уровень инфляции прошлого, 2018 года) с 1 октября повысится заработная плата сотрудников казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений, которых не затронули «майские указы», например, младших воспитателей, сотрудников отдела кадров и бухгалтерии учреждений дошкольного образования, сантехников, инженеров, специалистов по социальной работе, программистов, коих в России насчитывается свыше двух миллионов. Аналогичным образом из бюджета муниципалитетов и регионов будут проиндексированы зарплаты сотрудников региональных и муниципальных учреждений.

Крайний срок «откоса» застройщиков от эскроу

Еще с 1 июля, согласно изменениям в ФЗ-214, отечественные застройщики обязаны были начать работать по системе эскроу-счетов (сборе средств «дольщиков» на отдельном счете в банке, к которому застройщик не имеет доступа до завершения строительства, вместо этого он обязан использовать заемные банковские средства).

При этом были определены критерии проектов, которые застройщики могут завершить без перехода на эскроу и после наступления июля 2019 года. Ключевыми среди них стали: готовность проектов минимум на 30%, объем проданных квартир в проекте не менее 10% и хорошая репутация самого застройщика. С 1 октября «лавочку прикрывают» окончательно: подавать новые проекты на получение заключений о возможности работать по старой схеме будет нельзя.

Из 118,2 млн квадратных метров строящегося в России жилья 70,7 млн могут строится без эскроу, имея специальное заключение о соответствии критериям. Фото vk.com/tretiitrest

Любопытная деталь: по данным Минстроя РФ, своеобразной «лазейкой» уже успело воспользоваться колоссальное количество застройщиков. Из 118,2 млн квадратных метров строящегося в России жилья 70,7 млн могут строится без эскроу, имея специальное заключение о соответствии критериям.

В армию отправятся 130 тысяч молодых россиян



С 1 октября в России стартует осенний призыв. Он продлится до 31 декабря 2019 года. Призыву на срочную службу в эту кампанию подлежат порядка 130 тысяч совершеннолетних молодых людей, не достигших возраста 27 лет. В то же время начинается кампания призыва на АГС — альтернативную гражданскую службу — для молодых людей, не желающих брать в руки оружие по личным или религиозным причинам.

Не попадают под осенний призыв педагогические работники из-за начала учебного года. Для сельских жителей, задействованных в уборке урожая, также предусмотрена небольшая отсрочка в связи с профессиональной деятельностью: им повестки начнут приходить не раньше 15 октября.

С октября вступят в силу поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают, что налог на добавленную стоимость на фрукты и ягоды снизится в два раза — до 10%. Фото Инны Серовой

Рост цен на пирожные и снижение налоговой нагрузки на российских фермеров

С октября вступят в силу поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают, что налог на добавленную стоимость на фрукты и ягоды снизится в два раза — до 10%, в то же время НДС на пальмовое масло, из которого в России массово производятся кондитерские жиры, маргарины и спреды, вырастет так же в два раза — до 20%. Ранее для всех растительных масел в России действовала льготная налоговая ставка в 10%, поправки, принятые летом 2019 года, исключили пальмовое масло из перечня товаров, облагаемых сниженным налогом.

Предполагается, что понижение ставки НДС на плодово-ягодную продукцию поможет российским производителям увеличить объем оборотных средств, которые они смогут направить на повышение технологичности своих производств и закладку новых ферм, а также поможет отечественным производителям стать конкурентоспособнее на рынке.

В свою очередь, отмену налоговой льготы для пальмового масла парламентарии объясняют тем, что оно снижает качество продуктов питания и может наносить вред здоровью. По подсчетам комитета Госдумы по бюджету и налогам, повышение НДС для импортеров пальмового масла даст российскому бюджету порядка 5 млрд рублей. Тем временем эксперты Московской торгово-промышленной палаты подсчитали, что из-за отмены льготы кондитерские изделия в ближайшие полгода могу подорожать на 5—7%.

14 октября в Татарстане отключат аналоговое телевещание и будет осуществлен переход на цифровое телевещание. Фото Максима Платонова

Окончательный переход бесплатного ТВ на «цифру»

14 октября в Татарстане отключат аналоговое телевещание и будет осуществлен переход на цифровое телевещание. Наряду с республикой «аналог» будет отключен еще в 20 регионах страны, вошедших в так называемый третий, последний этап цифровизации ТВ.

Определить, по какому каналу вы получаете телевизионный сигнал сейчас, не составит труда: если на экране рядом со значком федерального канала стоит буква «А», вы все еще пользуетесь аналоговым ТВ и вам срочно нужно подготовиться переходу на цифру, иначе 14 октября ваш телевизор перестанет принимать сигнал.

Владельцам телевизоров, выпущенных после 2012 года, необходимо лишь приобрести антенну для приема цифрового сигнала. Владельцам же более старой техники необходимо приобрести специальную приставку и настроить ее. При этом многодетным семьям, семьям, имеющим детей с инвалидностью, пенсионерам и одиноким людям с инвалидностью и низким доходом деньги за оборудование возместят. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в местное управление соцзащиты, приложив чеки о покупке.

С 1 октября размещение хостелов в многоквартирных жилых домах будет под запретом, согласно новому ФЗ, подписанному Владимиром Путиным в апреле этого года. Фото Максима Платонова

Апартаменты и хостелы в жилых домах теперь вне закона

С 1 октября размещение хостелов в многоквартирных жилых домах будет под запретом, согласно новому ФЗ, подписанному Владимиром Путиным в апреле этого года. Размещать хостелы в жилых домах можно будет только на первом этаже, при этом только после перевода помещения в категорию нежилого фонда и организации отдельного входа. По словам председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, парламентарии приступили к разработке закона после получения многочисленных жалоб жильцов домов, в которых размещались мини-гостиницы.

По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, большинство жителей многоквартирных домов действительно испытывают неудобства из-за размещения гостиниц в их домах. В основном они связаны с повышенным уровнем шума и доступа в подъезды посторонних людей. Между тем большинство экспертов полагают, что новый закон серьезно ударит по малому бизнесу в гостиничной индустрии, который будет вынужден закрывать свои предприятия и искать средства на открытие новых, поскольку перевод жилых квадратов в нежилой фонд требует как минимум согласия всех жильцов дома. Часть экспертов также полагает, что закон толкнет бизнес уйти в тень, чему будет способствовать сложности осуществления контроля за деятельностью мини-отелей.

ГИБДД будут все реже выезжать на место аварий без пострадавших

С 1 октября в очередной раз изменятся упрощенные правила оформления ДТП его участниками без представителя ГИБДД — европротокола. Во-первых, для этого теперь обязательно потребуется наличие системы ГЛОНАСС, либо специальное мобильное приложение «ДТП. Европротокол». Во-вторых, разногласия участников ДТП по поводу обстоятельств аварии теперь не препятствуют самостоятельному оформлению Европротокола. В-третьих, пороговая сумма выплат при оформлении европротокола повышена до 400 тысяч рублей.

С 1 октября ужесточаются требования пожарной безопасности в России. Фото youtube.com

Шашлык на балконах многоквартирных домов вне закона, а вот курить все еще можно

С 1 октября ужесточаются требования пожарной безопасности в России. Согласно информации, опубликованной 26 сентября на сайте МЧС, владельцы кинотеатров перед каждым сеансом обязаны показывать зрителям ролики о действиях при ЧС, а жильцам многоквартирных домов запрещается использовать открытый огонь на балконах, в лоджиях, жилых помещениях общежитий и номерах гостиниц.

Информация вызвала широкий общественный резонанс, в ряде СМИ прошла информация о том, что новые требования стали очередным шагом российского правительства к принуждению россиян отказаться от табака, в частности, вынудить перестать курить на балконах. Пресса и некоторые эксперты причисляли использование зажигалок, прикуривателей и спичек к ныне запрещенным источникам открытого огня на балконах и указывали на то, что такие «требования» являются прямым нарушением конституционных норм о праве собственности.

Информационный бум разрастался вплоть до 28 сентября, когда пресс-служба МЧС была вынуждена опубликовать опровержение и пресечь слухи. В ведомстве заявили, что обновленные требования не подразумевают запрет на курение на балконах.

