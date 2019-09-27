Экономика начинается с машиностроения

Как КМПО подходит к своему профессиональному празднику

День машиностроителя — профессиональный праздник сотрудников предприятий машиностроения. В России он празднуется в последнее воскресенье сентября и в 2019 году выпал на 29 число.



Уверенный рост

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» — одно из крупнейших предприятий машиностроительного комплекса Татарстана. В 2018 году выручка от реализации продукции выросла на 27% и составила 11,86 млрд рублей. Получена чистая прибыль в размере 969 млн рублей — почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Рост выручки и прибыли обеспечили рост чистых активов объединения. Их стоимость на 31 декабря 2018 года составила 6,5 млрд рублей, или 112% к уровню 2017 года.

Основное направление деятельности — производство газотурбинных двигателей и оборудования на их основе, газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных энергетических установок.

Расширение производства

КМПО выступает на рынке не только в роли поставщика газотурбинных двигателей и блоков ГПА, но и в роли инжиниринговой компании. Предприятие проектирует агрегаты под потребности заказчика, готовит конструкторскую документацию. Полностью укомплектованные агрегаты со станционным оборудованием специалисты КМПО монтируют на компрессорных станциях, выполняют пусконаладочные работы, в процессе эксплуатации агрегатов производят ремонтные работы.

Это значительно расширило возможности предприятия, поскольку все больше операторов на нефтегазовом рынке в целях оптимизации затрат и минимизации рисков предпочитают заключать контракты на поставку оборудования под ключ с одним поставщиком.

В газовой отрасли страны эксплуатируются более 150 газоперекачивающих агрегатов производства КМПО. Сегодня КМПО может выпускать до 25 ГПА в год, благодаря своевременному расширению производственных мощностей.

В числе приоритетных проектов — двигатель НК-38СТ. Его отличает высокий КПД, экономичность и полное соответствие всем экологическим требованиям. Специально для самостоятельного производства всех узлов двигателя на КМПО было создано конструкторское бюро, построены во многом уникальные испытательные стенды, проведено техническое перевооружение и оснащение производства. В 2018 году двигатель запустили в серийное производство.

Как выиграть конкуренцию

Рынок газового оборудования отличается высоким уровнем конкуренции, и приходится максимально выкладываться, чтобы получить заказ. Очень долгое время основным заказчиком КМПО оставался ПАО «Газпром», обладающее государственной монополией в сфере транспортировки газа. Сегодня предприятие активно сотрудничает с нефтегазовыми компаниями России, ближнего Зарубежья: ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Рснефть», ПАО «НОВАТЭК», «Узбекнефтегаз». Доля сторонних заказчиков постоянно растет. Их доля в общей выручке с нуля (в 2004 году 100% выручки приходилось на ПАО «Газпром») выросла до 68 %.

Благодаря опыту создания ГПА и их систем конструкторская служба объединения разработала газотурбинную энергетическую установку (ГТЭУ-18). Установка предназначена для выработки электрической и тепловой энергии. Станция компактна по размерам, экономична и может использоваться в различных регионах страны для автономного тепло- и электроснабжения небольших городов, поселков, микрорайонов, а также промышленных предприятий. АО «КМПО» реализует проект строительства ГТЭУ-18 на своей производственной площадке. В условиях действующих в 2019 году внешних тарифов на энергоносители расчетная экономия затрат по энергобалансу предприятия составляет по электроэнергии 40%, по тепловой энергии — 44%.

Сотрудники — гордость предприятия

Продукцию КМПО и сопутствующий производственный процесс отличают сложность и трудоемкость. Выдерживать острую конкурентную борьбу на газовом рынке предприятию во многом помогает коллектив — это 4 тысячи человек. На КМПО 2019 год объявлен годом развития кадрового потенциала. Для предприятия персонал — крепкий фундамент производства и его поступательного развития. На развитие персонала, его социальную защищенность, оздоровление и всестороннее развитие, на улучшение условий труда направлен целый ряд социальных программ.

Лучшие рабочие и специалисты ежегодно пополняют ряды «Золотого фонда» объединения. Он был создан ровно 10 лет назад, в 2009 году, по инициативе генерального директора Дамира Каримуллина. Попасть в «Золотой фонд» предприятия почетно.

В этом году впервые 23 представителя «Золотого фонда» за счет завода побывали в Японии на промышленных предприятиях, где смогли ознакомиться с передовыми технологиями.

На КМПО действует большой соцпакет для всех моторостроителей. В 2019 году всем сотрудникам КМПО выплачивается квартальная премия по итогам деятельности. Помимо материального стимулирования, на предприятии улучшаются условия труда. Можно увидеть отремонтированные корпуса, санитарно-бытовые помещения, чистые рабочие места, новое оборудование.

Работа на заводе становится привлекательна и для молодежи.

КМПО сотрудничает с КНИТУ им. А.Н. Туполева, с КАТК им. П.В. Дементьева, лицеем №145. В этом году КМПО начало плотно сотрудничать с МГТУ им. Н.Э. Баумана. В рамках программы взаимодействия трое выпускников 145-го лицея начали обучение в МГТУ им. Баумана.

Для учащихся общеобразовательных школ и лицеев вот уже шестой год работает кружок технического творчества, в котором дети занимаются бесплатно. Воспитанники кружка с завидным постоянством завоевывают призовые места на республиканских и всероссийских конкурсах технического творчества.

Благодаря хорошо обученному, профессиональному персоналу, КМПО имеет весомое конкурентное преимущество на рынке — команда единомышленников, объединенная общими целями и квалифицированно выполняющая свою работу, способна реализовать самые серьезные задачи.

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