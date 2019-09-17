Фотомарафон «100-летие ТАССР»: новые моторные лодки, полученные «Автопромторгом», 1926 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 30-я

Фото: из фондов Национального музея РТ

В 1920-х годах моторным транспортом в Казани ведал Автопромторг. При его содействии город получил первые моторные лодки, пассажирские автобусы и машины.

Автотранспортное торгово-промышленное акционерное общество СССР (или Автопромторг) было учреждено в мае 1923 года. В его ведении находились организация автомобильных перевозок в городах, импорт и продажа машин, моторных лодок и мотоциклов, их ремонт и продажа запчастей. Его отделения создавались в многих городах Советской России — и конечно же, в Казани.



В газете «Красная Татария» от 1 января 1926 года была напечатана заметка:

«10 января татарская контора Автопромторга получает два новых автобуса Форда, которые идут в собранном виде, что даст возможность пустить их в эксплуатацию немедленно по получении. Кроме того, на днях Автопромторг получает через Госторг два автобуса фирмы «Фиат». Таким образом, к концу января в распоряжении Автопромторга будут находиться 6 автобусов и с 1 февраля одна из намеченных линий пассажирского автобусного движения (по Кизической дамбе или в Ново-Татарскую слободу) сможет быть обслуживаема полностью. В начале февраля будет закончена постройка кузовов для двух автобусов Форда, присланных без кузовов».



Один из казанских автобусов «Фиат» около гостиницы «Казань», около 1930 года. Фото из открытых источников

В середине 1920-х в СССР охотно закупались итальянские «Фиаты»: в 1925 году полуоткрытые автобусы, как оригинальные итальянские, так и местного производства на импортных «фиатовских» шасси, появились и в Казани.

Людмила Губаева