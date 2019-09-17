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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: новые моторные лодки, полученные «Автопромторгом», 1926 год

07:00, 17.09.2019 6 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: новые моторные лодки, полученные «Автопромторгом», 1926 год Фото: из фондов Национального музея РТ

В 1920-х годах моторным транспортом в Казани ведал Автопромторг. При его содействии город получил первые моторные лодки, пассажирские автобусы и машины.

Автотранспортное торгово-промышленное акционерное общество СССР (или Автопромторг) было учреждено в мае 1923 года. В его ведении находились организация автомобильных перевозок в городах, импорт и продажа машин, моторных лодок и мотоциклов, их ремонт и продажа запчастей. Его отделения создавались в многих городах Советской России — и конечно же, в Казани.

В газете «Красная Татария» от 1 января 1926 года была напечатана заметка:

«10 января татарская контора Автопромторга получает два новых автобуса Форда, которые идут в собранном виде, что даст возможность пустить их в эксплуатацию немедленно по получении. Кроме того, на днях Автопромторг получает через Госторг два автобуса фирмы «Фиат». Таким образом, к концу января в распоряжении Автопромторга будут находиться 6 автобусов и с 1 февраля одна из намеченных линий пассажирского автобусного движения (по Кизической дамбе или в Ново-Татарскую слободу) сможет быть обслуживаема полностью. В начале февраля будет закончена постройка кузовов для двух автобусов Форда, присланных без кузовов».

Один из казанских автобусов «Фиат» около гостиницы «Казань», около 1930 года. Фото из открытых источников

В середине 1920-х в СССР охотно закупались итальянские «Фиаты»: в 1925 году полуоткрытые автобусы, как оригинальные итальянские, так и местного производства на импортных «фиатовских» шасси, появились и в Казани.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 07:04
    No marxism!
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    Анонимно 07:37
    А куда Вы денете свой любимый "marxism" за которым Вы так пристально следите, если он был единственной и подавляющей идеологией в Красных России и Татарии?

    Все руководители СССР,ТАССР и других регионов России - от партии и комсомола до государственных организаций, профсоюзов и кооператоров были марксистами.

    Причём международными марксистами-террористами - так главнейшей их целью была Мировая марксистская(коммунистическая) революция и установление диктатуры "пролетариата" на всем Земном Шаре.

    И этой "глобальной" цели была подчинена вся жизнь как СССР, так и ТАССР и всей остальной страны.

    Фото-марафон приближается к концу 1920-х годов - времени жесточайшей внутри видовой борьбе в РКП(б), в которой будут вырезаны многие десятки тысяч руководящих и рядовых бойцов марксистской партии.
    Марксист Султан-Галиев (и другие руководители ТАССР) уже несколько раз был арестован, но восстановлен в "рядах" РКП(б).
    А Саид-Галиев ещё не знает, что его ждёт в дальнейшем - всё еще руководит - то ТАССР, то Крымской АССР, то марксистскими подразделениями в Москве и др.
    Пострадает и простой народ...

    Ну куда Вы все это денетесь?
    Спрячете голову в "песок истории", как "страус" и сделаете вид, что международные марксисты-террористы никогда не руководили СССР и ТАССР?
    Можно, конечно, сделать и так, но это вызовет много вопросов у "мировой общественности" и не будет иметь никакого отношения к истории и тем более к исторической науке.

    На радиостанции "Эхо Москвы" есть две интереснейшие передачи - "Цена революции" и "Цена Победы", в которых поднимаются самые "закрытые" ранее вопросы истории СССР - в том числе и деятельность Коммунистического интернационала и ВКП(б) по подготовке Мировой марксистской революции.

    Фото-марафон к 199-летию ТАССР прекрасно дополняет визуальным рядом вербальные передачи и тексты ведущих российских и мировых историков.

    За что огромное и сердечное спасибо и низкий поклон уважаемым автору и РВ.

    P.S. Кстати одна из фотографий "ярко" напоминает о пребывании одного из лидеров международных марксистов-террористов в Казани и о его бурной деятельности в Казани.

    Ждите, кто нибудь да напишет об этом кровавом марксисте-террористе и его "делах" в Казани и Вы опять сможете "почесать" свою любимую болячку...
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    Анонимно 08:17
    Описка-опечатка, но будем отмечать и 199-летие ТАССР.
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  • Анонимно 07:05
    Замечательные фотографии и текст.
    Спасибо.
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  • Анонимно 09:44
    На второй фотографии на фоне автобуса "Фиат" красуются бывшие номера Щетинкина, позднее гостиница Казань - излюбленное место гулянок и пьянок "царских" купцов и "красной" интеллигенции.
    Одно время здесь размещалась знаменитая на весь учёный российский и мировой мир Казанская духовная академия.
    В 1918 году в номерах размещался штаб Восточного фронта во главе с Муравьевым, который без ведома Ленина и Троцкого объявил войну Германии.
    Муравьёв должен был охранять золотой запас России, захваченный международными марксистами-террористами в Казани 6 (шестого) ноября 1917 года - за день до "победоносной революции" Ленина и Троцкого в Петрограде.
    Но муравьёв "пошёл в разном" и покинул Казань, которая была отбита у большевиков в августе 1918 года вмест
    ныне элитный жилой дом.
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  • Анонимно 10:04
    Не дописал предыдущий комментарий для любителя, почитателя и последователя marxisma - старость, болезни, осень, "пальцАми" не туда попадаю...
    Допишу, если модератор посчитает возможным.
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