Фотомарафон «100-летие ТАССР»: новые моторные лодки, полученные «Автопромторгом», 1926 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 30-я
В 1920-х годах моторным транспортом в Казани ведал Автопромторг. При его содействии город получил первые моторные лодки, пассажирские автобусы и машины.
Автотранспортное торгово-промышленное акционерное общество СССР (или Автопромторг) было учреждено в мае 1923 года. В его ведении находились организация автомобильных перевозок в городах, импорт и продажа машин, моторных лодок и мотоциклов, их ремонт и продажа запчастей. Его отделения создавались в многих городах Советской России — и конечно же, в Казани.
В газете «Красная Татария» от 1 января 1926 года была напечатана заметка:
«10 января татарская контора Автопромторга получает два новых автобуса Форда, которые идут в собранном виде, что даст возможность пустить их в эксплуатацию немедленно по получении. Кроме того, на днях Автопромторг получает через Госторг два автобуса фирмы «Фиат». Таким образом, к концу января в распоряжении Автопромторга будут находиться 6 автобусов и с 1 февраля одна из намеченных линий пассажирского автобусного движения (по Кизической дамбе или в Ново-Татарскую слободу) сможет быть обслуживаема полностью. В начале февраля будет закончена постройка кузовов для двух автобусов Форда, присланных без кузовов».
В середине 1920-х в СССР охотно закупались итальянские «Фиаты»: в 1925 году полуоткрытые автобусы, как оригинальные итальянские, так и местного производства на импортных «фиатовских» шасси, появились и в Казани.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Все руководители СССР,ТАССР и других регионов России - от партии и комсомола до государственных организаций, профсоюзов и кооператоров были марксистами.
Причём международными марксистами-террористами - так главнейшей их целью была Мировая марксистская(коммунистическая) революция и установление диктатуры "пролетариата" на всем Земном Шаре.
И этой "глобальной" цели была подчинена вся жизнь как СССР, так и ТАССР и всей остальной страны.
Фото-марафон приближается к концу 1920-х годов - времени жесточайшей внутри видовой борьбе в РКП(б), в которой будут вырезаны многие десятки тысяч руководящих и рядовых бойцов марксистской партии.
Марксист Султан-Галиев (и другие руководители ТАССР) уже несколько раз был арестован, но восстановлен в "рядах" РКП(б).
А Саид-Галиев ещё не знает, что его ждёт в дальнейшем - всё еще руководит - то ТАССР, то Крымской АССР, то марксистскими подразделениями в Москве и др.
Пострадает и простой народ...
Ну куда Вы все это денетесь?
Спрячете голову в "песок истории", как "страус" и сделаете вид, что международные марксисты-террористы никогда не руководили СССР и ТАССР?
Можно, конечно, сделать и так, но это вызовет много вопросов у "мировой общественности" и не будет иметь никакого отношения к истории и тем более к исторической науке.
На радиостанции "Эхо Москвы" есть две интереснейшие передачи - "Цена революции" и "Цена Победы", в которых поднимаются самые "закрытые" ранее вопросы истории СССР - в том числе и деятельность Коммунистического интернационала и ВКП(б) по подготовке Мировой марксистской революции.
Фото-марафон к 199-летию ТАССР прекрасно дополняет визуальным рядом вербальные передачи и тексты ведущих российских и мировых историков.
За что огромное и сердечное спасибо и низкий поклон уважаемым автору и РВ.
P.S. Кстати одна из фотографий "ярко" напоминает о пребывании одного из лидеров международных марксистов-террористов в Казани и о его бурной деятельности в Казани.
Ждите, кто нибудь да напишет об этом кровавом марксисте-террористе и его "делах" в Казани и Вы опять сможете "почесать" свою любимую болячку...
Спасибо.
Одно время здесь размещалась знаменитая на весь учёный российский и мировой мир Казанская духовная академия.
В 1918 году в номерах размещался штаб Восточного фронта во главе с Муравьевым, который без ведома Ленина и Троцкого объявил войну Германии.
Муравьёв должен был охранять золотой запас России, захваченный международными марксистами-террористами в Казани 6 (шестого) ноября 1917 года - за день до "победоносной революции" Ленина и Троцкого в Петрограде.
Но муравьёв "пошёл в разном" и покинул Казань, которая была отбита у большевиков в августе 1918 года вмест
ныне элитный жилой дом.
Допишу, если модератор посчитает возможным.