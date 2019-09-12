Фотомарафон «100-летие ТАССР»: в ленинском уголке текстильной фабрики им. Ленина, 1926 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 25-я

При предприятиях Татреспублики в 1920-е годы создавались красные уголки. Здесь для работников пытались организовать условно культурный досуг: сюда выписывали газеты, при уголках организовывали кружки для борьбы с неграмотностью, а кое-где даже учили играть в шахматы.

Частный случай красного уголка — так называемый ленинский уголок, появившийся в 1923 году. В раннем СССР культ вождя революции начался еще при его жизни, а после смерти (21 января 1924 года) стал набирать все большие обороты.

В ленинских уголках на фабриках и заводах, в школах и библиотеках устраивали своеобразные мемориальные зоны: там вешали портреты Ленина, собирали его сочинения и вывешивали в рамках на стене вырезки из газет с его речами. Многие историки сравнивают ленинские уголки с традиционным «красным углом» русских изб: портреты вождя соответствовали иконам, вырезки из газет и книги заменяли Библию.



В красных и ленинских уголках с людьми проводили агитационные беседы и часы политинформации. В условиях неграмотности населения это был действенный способ донесения идеологической базы до широких масс. На текстильной фабрике имени Ленина, само собой, без ленинского уголка не обошлось.

К 1926 году в Татарии вовсю стимулировали политическую активность рабочего класса: проводили конкурсы на лучшего молодого рабочего, на лучшее предприятие, производственные смотры, переклички фабрик и заводов. Все это «подогревало» соцсоревнование, а потом началось движение ударников.

В 1929 году на текстильной фабрике имени Ленина возникла первая в Татарии ударная бригада. В 1930 году их на фабрике было уже целых 20 — все они носили имя третьего года пятилетки. Вошло в них 363 человека.

Людмила Губаева