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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: комсомольцы, члены клуба «Синяя блуза». Спасск, 1927 год

07:00, 09.09.2019 1 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: комсомольцы, члены клуба «Синяя блуза». Спасск, 1927 год Фото: из фондов Национального музея РТ

Молодежное творческое движение «Синяя блуза» родилось в 1923 году. Это были своеобразные «живые стенгазеты»: песней, танцем, театрализованными постановками они доносили до людей важные общественные идеи.

Название «Синяя блуза» буквально отражало форму одежды участников коллективов: на них были широкие черные штаны и просторные рубашки синего цвета.

В Татреспублике движение тоже подхватили. В январе 1925 года профсоюз совторгслужащих Казани создал свою «живую газету». Потом цвета «Блуз» стали разнообразнее: «Красная блуза» Татпрофсовета, «Серая блуза» при Татсоюзе. Но синих все же было больше: в Заречном районе, при месткоме частных предприятий, в городах и весях республики.

В этой деятельности принимали участие не только комсомольцы, но и пионеры, старшие школьники.

Синеблузники-пионеры. Елабуга, детгородок. 1926 год. Фото: из фондов Национального музея РТ

Агитбригады выступали перед рабочими, крестьянами, войсковыми частями. Выступления пользовались очень большой популярностью: они были яркими, интересными, резкими и ироничными. Возможно, поэтому к 1933 году движение свернули: оно постепенно переставало быть удобным.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан и Государственный архив РТ.

Мы будем рады помощи наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:13
    Прекрасные фотографии, просто замечательные - сразу понятно, что молодёжь готовят быть "винтиками", "болтиками" и "гайками" в огромной машине пропаганды марксизма, рядовыми, пушечным мясом Мировой марксистской революции.
    Под видом "сатиры" учили доносить на членов семьи, друзей и коллег.
    Недаром в гимне синеблузочников были слова:

    Мы синеблузники, мы профсоюзники —
    Нам всё известно обо всём,
    И вдоль по миру свою сатиру,
    Как факел огненный, несём.

    Мы синеблузники, мы профсоюзники,
    Мы не баяны-соловьи —
    Мы только гайки в великой спайке
    Одной трудящейся семьи…

    Насаждали единообразие в стране, в которой господствовала одна идеология.
    Но молодёжи было весело...
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