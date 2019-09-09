Фотомарафон «100-летие ТАССР»: комсомольцы, члены клуба «Синяя блуза». Спасск, 1927 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 22-я

Фото: из фондов Национального музея РТ

Молодежное творческое движение «Синяя блуза» родилось в 1923 году. Это были своеобразные «живые стенгазеты»: песней, танцем, театрализованными постановками они доносили до людей важные общественные идеи.

Название «Синяя блуза» буквально отражало форму одежды участников коллективов: на них были широкие черные штаны и просторные рубашки синего цвета.

В Татреспублике движение тоже подхватили. В январе 1925 года профсоюз совторгслужащих Казани создал свою «живую газету». Потом цвета «Блуз» стали разнообразнее: «Красная блуза» Татпрофсовета, «Серая блуза» при Татсоюзе. Но синих все же было больше: в Заречном районе, при месткоме частных предприятий, в городах и весях республики.

В этой деятельности принимали участие не только комсомольцы, но и пионеры, старшие школьники.

Синеблузники-пионеры. Елабуга, детгородок. 1926 год. Фото: из фондов Национального музея РТ

Агитбригады выступали перед рабочими, крестьянами, войсковыми частями. Выступления пользовались очень большой популярностью: они были яркими, интересными, резкими и ироничными. Возможно, поэтому к 1933 году движение свернули: оно постепенно переставало быть удобным.

Людмила Губаева