Фотомарафон «100-летие ТАССР»: комсомольцы, члены клуба «Синяя блуза». Спасск, 1927 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 22-я
Молодежное творческое движение «Синяя блуза» родилось в 1923 году. Это были своеобразные «живые стенгазеты»: песней, танцем, театрализованными постановками они доносили до людей важные общественные идеи.
Название «Синяя блуза» буквально отражало форму одежды участников коллективов: на них были широкие черные штаны и просторные рубашки синего цвета.
В Татреспублике движение тоже подхватили. В январе 1925 года профсоюз совторгслужащих Казани создал свою «живую газету». Потом цвета «Блуз» стали разнообразнее: «Красная блуза» Татпрофсовета, «Серая блуза» при Татсоюзе. Но синих все же было больше: в Заречном районе, при месткоме частных предприятий, в городах и весях республики.
В этой деятельности принимали участие не только комсомольцы, но и пионеры, старшие школьники.
Агитбригады выступали перед рабочими, крестьянами, войсковыми частями. Выступления пользовались очень большой популярностью: они были яркими, интересными, резкими и ироничными. Возможно, поэтому к 1933 году движение свернули: оно постепенно переставало быть удобным.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан и Государственный архив РТ.
Мы будем рады помощи наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Под видом "сатиры" учили доносить на членов семьи, друзей и коллег.
Недаром в гимне синеблузочников были слова:
Мы синеблузники, мы профсоюзники —
Нам всё известно обо всём,
И вдоль по миру свою сатиру,
Как факел огненный, несём.
Мы синеблузники, мы профсоюзники,
Мы не баяны-соловьи —
Мы только гайки в великой спайке
Одной трудящейся семьи…
Насаждали единообразие в стране, в которой господствовала одна идеология.
Но молодёжи было весело...