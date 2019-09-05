Ударят ли заморозки в Кировской области по Татарстану?

Минусовые ночные температуры берут республику «в клещи»

Фото: Олег Тихонов

В ближайшие ночи температура в соседних с Татарстаном регионах опустится ниже нуля, предупредили в Гидрометцентре России. Штормовое предупреждение объявлено в пограничных с республикой Кировской, Оренбургской и Ульяновской областях. Тревожные звоночки к похолоданию звучат и в Татарстане. Обернется ли обещанное татарстанцам еще недавно бабье лето новыми заморозками — «Реальное время» спросило у федеральных и местных синоптиков.

Завлаб Гидрометцентра пообещала минус на термометре

В Поволжье и сибирских регионах уже начались ночные заморозки, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. 6 сентября холода ожидаются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае: ночью до -2. А в Омской области — даже до -5 градусов. 6 и 7 сентября низкие температуры прогнозируются в Хакасии (до -2 градусов), а в Иркутской области до -3 и сильный дождь со снегом.

Из заявления Гидромета следует, что заморозки уже вплотную приблизились к Татарстану: сразу в двух регионах, граничащих с республикой, в ближайшие ночи температура также опустится ниже нуля. Речь идет об Оренбургской области, где ночью столбик термометра опустится до -3, а также о Кировской области: там ночью будет до -2 градусов.

Оба региона граничат с Татарстаном с юга и с севера, и может сложиться впечатление, что холодные ночи берут республику «в клещи». Далее, сегодня Гидрометцентр Татарстана публикует предупреждение об ухудшении погодных условий: пока речь идет о тумане ночью и утром 6 и 7 сентября. Но не обернется ли обещанное синоптиками бабье лето холодами и дождем?

Гидрометцентр Татарстана публикует предупреждение об ухудшении погодных условий: пока речь идет о тумане ночью и утром 6 и 7 сентября. Фото kzn.ru

Получилось выхолаживание

Синоптики Росгидромета пояснили «Реальному времени» причину заморозков. Они подтверждают: завтра в пограничных с Татарстаном регионах снова резко похолодает: ночью будет от 0 до -3 градусов:

— В Самарской, Кировской областях в низких местах получилось выхолаживание. За прошедшую ночь было от 0 до -1 градуса. Россия — северное государство, хотим мы в это верить или нет. У нас уже с августа местами заморозки, а уж в сентябре ими никого не удивишь. Тем более антициклон установился малооблачный, поэтому местами температура опускается ниже нуля. Но у нас пока заток тепла пошел, стоит высокое давление и вынос с юга — в Москву, Поволжье, поэтому ночи теплые: +5—9 градусов. Также на Урале тепло: +7—9, даже по Северу: в Салехарде, Архангельской области ночные температуры плюсовые — +4—5.

Однако на сегодня по Татарстану штормовых предупреждений нет, отмечают в Гидрометцентре России. По прогнозу в ночь на 6 и 7 сентября в Оренбургской и в Кировской областях снова будет до -3 градусов.

Что говорят в Татарстане?

Свое объяснение происходящему есть и у профессора КФУ Юрия Переведенцева. Однако он смотрит на ситуацию более оптимистично.

— Что касается тех опасений, вот с чем они связаны. На карте я вижу: выше нас будет проходить холодный фронт. Сегодня он проходит через Москву и в ближайшее время достигнет Повольжья. Понижение температуры связано с этим, но нам это не грозит. В Казани в ближайшее время ничего такого не ожидается. Как минимум до вторника у нас погода благоприятная. Дневные температуры поднимутся до 21 градуса, ночные температуры — +10—11 градусов. Ветер, правда, меняется, но ветер слабый. Более того, у нас прогноз на декаду тоже положительный. Казань находится в зоне небольшой аномалии тепла, никак не ниже нормы.

Здесь стоит отметить, что недавно Переведенцев заявлял, что бабье лето в Татарстане настанет, но после холодов и дождей, в середине сентября. Сейчас же профессор не спешит с «холодными» прогнозами, хотя и не опровергает их.

— То, что сейчас происходит, называют бабьим летом, я называю это продолжением лета. Обычно оно приходит в середине сентября после нескольких дней ненастной погоды. Наступает сухая, ясная погода с температурой выше 20 градусов. Но пока не будем спешить! Пока в обозримом будущем положение стационарное. Похолодание может быть, но еще процесс стационарный. Конечно, где-то может быть выхолаживание, в северных регионах, но не у нас.

А ведущий инженер отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Татарстана Ирина Трущина категорично заявила «Реальному времени»: республику холода не коснутся.

— Заморозков мы не ожидаем. И уж тем более никаких осадков, о которых пишут по северным районам, — тоже. В ближайшие дни в ночные часы ожидается от 5 до 10 градусов тепла, а в дневные часы, к примеру, послезавтра ожидается 17—22 градуса тепла, 8-го числа — +18—23 градуса. Что касается осадков: в предстоящие сутки, 6 сентября, в республике местами пройдет небольшой дождь, и 8-го числа, днем и вечером, местами небольшой дождь.