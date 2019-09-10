Подводные камни госзакупок: пошаговая инструкция для начинающих поставщиков

За год объем госзакупок в Татарстане вырос на 20% — рассказываем, как зайти на перспективный и растущий рынок. Часть первая

Объем госзакупок в Татарстане только за 2018 год превысил 185 млрд рублей, увеличившись за год на 25%. По оценке онлайн-сервиса Fintender.ru, для участия в этих тендерах предприниматели получили более 23,2 тыс. банковских гарантий. Для малого и среднего бизнеса госзаказ — это, в первую очередь, возможность получить крупного клиента. Такие сделки обычно оплачиваются в полном объеме и в срок, а также повышают рейтинг компании на региональном рынке. Но под лежачий камень, как известно, вода не течет, — чтобы стать госпоставщиком и быть конкурентоспособным на этом рынке, нужно привести дела компании в порядок и получить банковскую гарантию. «Реальное время» выпускает пошаговую инструкцию в двух частях для тех, кто решился попробовать свои силы в госзакупках.

Шаг первый. Трезво оцениваем свои силы и готовим пакет документов

Госзакупки — механизм, с помощью которого госкомпании и органы власти ищут необходимых исполнителей услуг и поставщиков товаров самого широкого спектра. Речь может идти и о совсем маленьких закупках, например, разовом кейтеринге на новогодний корпоратив, и о миллиардном строительстве участка космодрома. Предложить свои услуги государству может практически любое предприятие независимо от вида юрлица и уровня оборота. Однако основной список требований к компаниям подробно прописан в двух федеральных законах — №223 и №44-ФЗ.

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Первое и самое очевидное — компания не должна находиться в стадии банкротства, иметь задолженности перед ФНС и по другим бюджетным обязательствам. Важна и биография руководства — пойманным на взятках предпринимателям, с судимостями за экономические преступления, ловить на этом рынке однозначно нечего. Для участия в госзакупках компаниям следует заранее позаботиться о минимальном пакете документов:

уставные документы — учредительный договор, приказы о назначении директора и главбуха

ИНН, КПП и ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ

лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности

Нужно оговориться, что доступ к крупным контрактам может ограничить и сам заказчик, предъявив условия по наличию у компании необходимого оборудования и опыта ее специалистов в нужной сфере. Так что отремонтировать участок трассы М7 небольшому проектному бюро вряд ли удастся, пояснила в беседе с «Реальным временем» директор по продуктам и технологиям корпоративного блока «Совкомбанка» Светлана Смирнова.

— Компании — новичку получить крупный контракт обычно непросто. Однако начать участвовать в госзакупках можно с небольших заказов. По данным аналитиков нашего онлайн-сервиса Fintender.ru, 54 процента гарантий для участия в госзакупках, выданных в прошлом году, были на сумму до 100 тыс. рублей. Также более половины кредитов на исполнение контракта, выдаваемых через Fintender.ru, предоставляется на сумму до 1 млн рублей. Все это говорит о том, что небольших госконтрактов действительно много, и найти подходящий для себя не так сложно, — рассказала эксперт.

Шаг второй. Регистрация на платформе госзакупок — Единая информационная система



С 2019 года для участия в любых госзакупках компаниям необходимо войти в единый реестр участников закупок. Проще говоря, всего один раз зарегистрироваться на портале госзакупок ЕИС, где ежедневно размещаются данные об объявленных конкурсах. При наличии копий всех документов это займет не более получаса. Поскольку основная масса госзакупок проходит онлайн, помимо данных о работе юрлица и документов, подтверждающих право конкретного человека действовать от имени компании, ее представителю необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП). Получить ее можно за полчаса на портале Госуслуг или лично в любом МФЦ, которых только в Казани больше 15. Для этого необходимо предоставить:

паспорт и приказ о назначении руководителя компании, доверенность на право участия в торгах

устав предприятия, ИНН, СНИЛС

выписку об оплате госпошлины — от 1,5 до 5 тысяч рублей в зависимости от вида юрлица

Фото pixabay.com

Процедура довольно оперативная — получить ЭЦП вы сможете уже в течение трех дней с момента подачи заявки. Важно, что они бывают разных видов. Если у вас уже есть электронная подпись, например, как физлица, она не подойдет для заверения документов от лица компании. Для участия в госзакупках нужен специальный вид ЭЦП — квалифицированная электронная подпись, его и нужно указывать в заявлении. Срок годности такой подписи ограничен — ровно год с момента получения.



Когда пакет документов собран, а ЭЦП получена, зарегистрироваться в ЕИС и стать полноценным участником закупок не составит труда. Если все данные внесены правильно, то система вышлет вам подтверждение о регистрации в течение пяти дней.

Шаг третий. Осваиваем площадку торгов — систему ЕИС

Все открытые закупки государственные компании размещают на сайте ЕИС — во вкладке «Закупки» на стартовой странице ресурса вы увидите окошки с данными по аукционам.



Чтобы отсортировать интересные для вашей компании лоты, нужно перейти на страницу «Расширенный поиск». Здесь можно настроить фильтры закупок по десятку критериев: цена, дата размещения или обновления заявки, регион, в котором заказчику требуются услуги или товары.

Так выглядит страница «Расширенный поиск» на сайте ЕИС

Отдельной графой в поиске можно указать уровень заказчика — это может быть, например, федеральное министерство или городской исполком; ограничения и запреты, которые накладывает заказчик на компанию-потенциального поставщика. Если вас интересуют закупки конкретной компании или вы точно знаете номер закупки в системе, платформа позволит быстро найти ссылку на страницу с подробной информацией по конкретному лоту.

Есть разные способы определения поставщика — они различаются по степени открытости конкурса, количеству этапов конкурсного отбора, соответствующая графа также есть в расширенном поиске. Специалисты по госзакупкам, опрошенные «Реальным временем», советуют новичкам в этом деле для начала опробовать свои силы в самых простых и быстрых процедурах: электронный аукцион и запрос котировок в электронной форме. В них поставщик выбирается главным образом по критерию цены в режиме онлайн. Различия же в том, что победитель аукциона определяется в результате торгов, то есть цену можно менять несколько раз в зависимости от поведения конкурента. В случае запроса котировок цена устанавливается до начала торгов всего один раз, побеждает, соответственно, предложивший наименьшую.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Совкомбанк»

Интернет-газета «Реальное время»