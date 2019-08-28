Как попасть на «Шаян ТВ» — руководство для детей и подростков

Чтобы стать ведущим на детском телевидении, ждать кастинга не нужно

Быть телеведущим — мечта многих творческих детей. Телеканал «Шаян ТВ», который создавали специально для детской аудитории, открывает дорогу на ТВ талантливым ребятам круглый год! Юные авторы программ главного татароязычного детского телеканала в мире рассказали «Реальному времени», как участвуют в подготовке выпусков, приглашают гостей, проводят интервью. Как выяснилось, стать ведущим «Шаян ТВ» несложно. Ребенок даже сам может написать о себе письмо в редакцию, прикрепив к нему видео. И стать телезвездой.

Снять видео о себе и стать ведущим

Какой ребенок не мечтает попасть на экран телевизора? Как объяснили на телеканале «Шаян ТВ», ждать, когда на телевидении объявят кастинг ведущих, не нужно. Детский телеканал отбирает кандидатов в течение всего года. Претендент на роль ведущего может подписаться на официальный аккаунт «Шаян ТВ» в «Инстаграме» и написать письмо в «Директ» о своем желании попасть на телевидение. Второй способ — отправить видео о себе на электронный адрес телеканала. На роль ведущих принимают детей от 6 лет.

— Надо подписаться на «Шаян ТВ» в «Инстаграме» и зарегистрироваться на нашем сайте. Когда проводим кастинг, мы тоже обязательно делаем об этом пост. Некоторые подходят очень творчески — они записывают видео в качестве блогеров, специально куда-то выезжают, монтируют этот ролик. Мы сразу видим, что это очень талантливый ребенок, потенциальный ведущий, — рассказала начальник отдела редакторов «Шаян ТВ» Резеда Хасанова.

Кроме того, сотрудники «Шаян ТВ» в поисках талантов ездят по школам, лицеям. Иногда ведущих находят на детских фестивалях.

— Многие дети пришли с фестивалей. Во время выступления мы уже видим, насколько раскрепощенно ведет себя ребенок. Наши дети очень талантливые — кто-то хорошо поет, танцует, другие занимаются спортом. Некоторые из наших ведущих играют в фильмах и в спектаклях. На кастингах мы смотрим на дикцию ребенка, на то, как он ведет себя перед камерой, на его способности, и уже исходя из этого начинаем распределять по проектам, — пояснила Резеда Хасанова.

На телевидении с 9 лет

Стартовой площадкой для юных звезд становится телепередача «Шаян балалар». Дети, которые проработали здесь в течение года, переходят в другие, уже более серьезные проекты.

— В «Шаян балалар» дети берут интервью, знакомят зрителей с различными нашими проектами. Это сквозная передача, которая выходит в течение всего дня. Также она работает и как платформа для больших проектов. Сначала дети учатся здесь вести себя перед камерой, учатся брать интервью. После того как они уже получили такой опыт, мы приглашаем их в другие передачи, — поделилась Резеда Хасанова.

Сами ведущие вспоминают, что поначалу принимали участие в проектах ТНВ. Затем их пригласили на кастинг на «Шаян ТВ». Вот что рассказал ведущий передачи «Шаян балалар» Инсаф Ганибаев:

— Поначалу я снимался в передачах на ТНВ — «Поем и учим татарский язык», «Җырлы-моңлы балачак». Как-то я попросился поучаствовать в новогодних съемках. После этого в январе мне позвонила Резеда Хасанова и пригласила меня попробовать себя в роли ведущего на «Шаян ТВ». Так я попал в передачу «Шаян балалар». К нам приходят гости, мы берем у них интервью. У нас побывало очень много знаменитых и талантливых людей — певица Ильсия Бадретдинова, [общественный деятель] Разиль Валеев и другие. С детства я профессионально занимаюсь пением и в будущем хочу стать певцом, мечтаю получать достойные награды.

Другая ведущая телеканала «Шаян ТВ» — Энже Ахметзянова рассказала, что работает на телевидении с 9 лет. Впервые она снялась в фильме «Сөюләрем сине хак минем», после этого ее позвали на кастинг в «Яшь ТНВ».

— По приглашению Резеды Хасановой я стала работать ведущей в телепередаче «Кичке аш» на ТНВ. Недавно открылся канал «Шаян ТВ», и сейчас я работаю там в передаче «Шаян балалар». Мы приглашаем в гости знаменитых людей, берем у них интервью. В свободное время я пою, выступаю на сцене. Я учусь на втором курсе в музыкальном колледже им. Аухадеева. Также пишу стихотворения на татарском языке.

Замена подрастающим

И Энже, и Инсаф хоть и прошли школу ТНВ, прежде чем стать ведущими «Шаян ТВ», на само телевидение попали без особой подготовки. Словом, ребятам достаточно заниматься саморазвитием: хорошо петь, танцевать или осваивать другие виды искусства, чтобы тебя заметили и пригласили на ТВ. Можно и самостоятельно обратиться в адрес редакции телеканала, составив письмо с видеопрезентацией своих талантов, как об этом уже писалось выше.

Примечательно и то, что работа на детском телевидении может стать хорошим стартом для дальнейшей карьеры одаренного ребенка. А иначе откуда столько вакантных мест для ведущих? Как рассказали в руководстве «Шаян ТВ», некоторые дети вырастают и покидают родной канал либо переходят в новые, более крупные проекты. К примеру, сразу три ведущих «Шаян ТВ» в этом году поступили в высшие учебные заведения. В частности, Рузиль Минекаев поступил в ГИТИС, Чулпан Хазиева — в Институт международных отношении КФУ, Малика Мотыгуллина — в Институт филологии КФУ.

Основные ведущие канала — Шаян и Биби — Эльдар Гиниятов и Самира Юнысова. У них есть друзья и соведущие — Азалия Шарипова, Галиаскар Васильев, Ильназ Абдрахманов, Алия Сабирзянова, Амелия Нигматуллина. Основные проекты «Шаян ТВ» ведут порядка 20 человек.

Как рассказали в редакции «Шаян ТВ», дети сами могут выбирать передачу, которую хотят вести. На канале много проектов — спортивных («Тиззарядка», «Уймак»), музыкальных («Музыкаль тәнәфес», «Җырлы селфи»), интеллектуальных («Акыл батл», «Тамчы шоу»). Есть передачи, где дети рассказывают о мультфильмах или сказках. И это не считая проектов, где ребята могут выступать в качестве участников. Один из них — детский телевизионный фестиваль исполнителей татарской песни «Сәйлән». К слову, на главной странице сайта «Шаян ТВ» можно проголосовать за его участников.

На канале много проектов — спортивных («Тиззарядка», «Уймак»), музыкальных («Музыкаль тәнәфес», «Җырлы селфи»), интеллектуальных («Акыл батл», «Тамчы шоу»). Есть передачи, где дети рассказывают о мультфильмах или сказках. И это не считая проектов, где дети могут выступать в качестве участников. Фото Рината Назметдинова

Подростка, который хочет стать ведущим программы, учат быть не просто «говорящей головой», помогают получить основные навыки телевизионной журналистики.

— Я очень горжусь нашими детками, они трудяги и молодцы. Они приглашают гостей, сами готовят для них вопросы. Мы только проверяем и даем советы, — рассказала Резеда Хасанова.