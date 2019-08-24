Фотомарафон «100-летие ТАССР»: делегаты I съезда безбожников республики, 1927 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 6-я

Фото: предоставлено Государственным архивом РТ

Молодая республика, как и вся Советская Россия, пыталась активно бороться с религией. Храмы начали массово сносить только в 1930-х, а в 1920-х много сил было брошено на атеистическую пропаганду.

6 февраля 1926 года был создан антирелигиозный комитет Татобласткома ВКП(б), председателем которого назначили Заки Гимранова. Этот комитет и превратился потом в Татарский республиканский совет Союза воинствующих безбожников СССР.

Задачи перед ним ставились архисложные: учитывая высокую религиозность населения республики и наличие целых двух основных конфессий, за короткое время искоренить веру в Бога виделось непосильной задачей. При этом действовать надо было очень осторожно — в безбожниках должны были видеть друзей, а вовсе не врагов. Поэтому работа велась аккуратно: проповедовали новую мораль, периодически устраивали атеистические праздники с танцами, а на Сабантуй проводили антирелигиозные народные гулянья.



На первом съезде безбожников Татарской республики в феврале 1927 года 78 мужчин и 27 женщин обсуждали очень серьезные задачи: например, проблему с антирелигиозной литературой. Ее было мало, она была дорогая, а уж на татарском языке достать брошюру было совсем немыслимой удачей. Например, делегат из Чистопольского кантона Овчинников пожаловался: «На 150 членов Союза безбожников — пять книг на 90 русских членов, три книги — на 60 татарских членов». Другой безбожник из Казани, Бурнаев, приводил экономические доводы: «Коран стоит 20 копеек, а антирелигиозные книги — 2 рубля. Где взять студенту-рабфаковцу 2 рубля?»

