Четыре причины стать самозанятым — опыт казанских предпринимателей

Уже 8 месяцев в Татарстане действует налог на профессиональную деятельность самозанятых. По данным Минэкономики, сейчас в регионе официально зарегистрировались 26 тыс. самозанятых. Казанские предприниматели рассказали, как частный бизнес выходит из тени, что им движет и почему люди выбирают статус самозанятого. А специалисты «Яндекс.Кассы» дали советы тем, кто только планирует воспользоваться новым налоговым режимом.



«Можно пробовать, рисковать и начинать заново»

Григорий Миндеров, копирайтер Я копирайтер, пишу тексты для рекламы, сайтов, соцсетей. Начинал когда-то с текстов для собственных проектов — у меня были интернет-магазины, блоги и видеостудия по созданию графических роликов. Но все это не приносило мне удовольствия, и в 2016 году я решил сосредоточиться исключительно на текстах. Закончил сценарные курсы, написал два сценария к фильмам, запустил курс «Копирайтинг со сценарным подходом».

В 2014 году я зарегистрировался как ИП. И это было ужасно. Я, молодой предприниматель, начал свое дело и, как это часто бывает, очень быстро прогорел. Но как парень настойчивый предпринял еще одну попытку. Опять прогорел. И так несколько раз. Пробуешь-пробуешь, что-то делаешь, прогораешь, уходишь в убыток — и так по кругу. А между тем в конце каждого года как ИП надо платить обязательные фиксированные и страховые взносы. А денег нет. Накапливались долги, пени. Так продолжалось до 2019 года — пока не появилась возможность стать самозанятым. По этому статусу нет обязательных взносов. Платишь только с заработанного, никаких обязательных платежей. Можно пробовать, рисковать и начинать заново, не думая о том, чем же я буду платить в конце года. Если вы не работаете, то никаких налогов платить и не надо. Налоги, кстати, здесь низкие по сравнению с ИП: 4% — с операций с физлицами, 6% — юрлицами. Я закрыл ИП и оформился как самозанятый.

Оформление заняло около 15 минут — даже из дома не пришлось выходить, так как у меня уже был зарегистрирован аккаунт в приложении «Мой налог». Здесь же теперь оплачиваю налоги. При ИП было сложнее — сначала надо было заполнять документ, потом распечатывать его и идти оплачивать в банк. Это было неудобно. Помимо этого, ИП надо выбивать обязательные чеки, требовалась онлайн-касса. А самозанятому всего этого не нужно. Чек выбивается прямо в личном кабинете «Моего налога», для приема платежей я подключил «Яндекс.Кассу», у нее есть специальное платежное решение для самозанятых.

Многие предприниматели опасаются оформлять статус самозанятого, боятся, что государство в один день возьмет и поднимет ставки по налогам или еще что-нибудь такое сделает. Но даже если это вдруг и произойдет, то всегда можно выйти из этой системы, нажав на кнопку «Снять с учета» в приложении «Мой налог». Все просто.

«Мне стало невыгодно принимать оплату в статусе ИП»

Диана Скворцова, преподаватель курсов по кройке и шитью Я работаю в сфере пошива одежды. Занимаюсь шитьем с 2014 года — сразу после окончания профессионального лицея. Мне это очень нравится, недавно захотелось поделиться своими знаниями с другими людьми, и я запустила свои курсы. На данный момент я обучила около 100 учеников в офлайн- и онлайн-формате.

Раньше я работала в статусе ИП, но обороты были небольшими, мне стало невыгодно принимать оплату в таком статусе. К тому же нужно было много возиться с отчетностью и лишними процедурами — как раз вышел закон об обязательном использовании онлайн-касс. Когда в Татарстане стартовало тестирование проекта, я подала заявку на переоформление ИП в статус самозанятого. На мой взгляд, это хорошая инициатива. Налог небольшой — его размеру позавидует любая европейская страна. Ты в один миг легализуешься и работаешь по закону.

«Нет рисков, как в случае с ИП, отвечать своим имуществом»

Андрей Меньшиков, ИТ-специалист Я разрабатываю систему для управления ветеринарными клиниками. Занимаюсь разработкой с начала этого года, сейчас система находится на стадии закрытого тестирования. Хочу сделать удобное решение, которое бы упростило работу клиник.

Статус самозанятого я выбрал из-за сравнительной простоты оформления и отчетности по сравнению с ИП. К тому же на данный момент меня устраивают ограничения по годовой сумме дохода и процентам налогов. Нет необходимости подавать какие-либо отчеты, нет рисков, как в случае с ИП, отвечать своим имуществом. Рассчитывать сумму взноса и платить довольно легко — приложение налоговой само рассчитает необходимую сумму налога к оплате.



Оформление прошло быстро. Скачал приложение «Мой налог». В нем есть два способа регистрации — по паспорту или через личный кабинет физического лица. Я выбрал второй вариант, так как ЛК уже был зарегистрирован. Указал свои данные, выбрал регион ведения деятельности, загрузил свой портрет на фоне раскрытого паспорта — и готово.

«Не хотелось возиться с регистрацией, отчетностями»

Лейла Яхина, маркетолог Я работаю специалистом по маркетингу в ресторанной сфере, уже 4 года помогаю управляющим ресторанами и владельцам кафе, кондитерских и служб доставки продвигать свой бизнес и делать его прибыльным. Это дело мне очень нравится, потому что сама люблю посещать разные заведения, — хочется, чтобы уровень ресторанов в Казани был выше. Планы на будущее — возможно, открою онлайн-школу по ресторанному маркетингу.

Самозанятой я стала три месяца назад. Предпочла этот статус статусу ИП, так как не хотелось возиться с регистрацией, отчетностями, походами в налоговую. В случае статуса самозанятого все удобнее — проще оформление, понятнее система налогообложения. Скачала приложение, ввела свои данные — и дальше можно забыть про это и спокойно заниматься развитием своего бизнеса.



«При необходимости всегда можно перейти из самозанятого в ИП»

Совет от эксперта Дмитрий Кармишин, «Яндекс.Касса»

При выборе между статусом самозанятого и статусом ИП в первую очередь надо руководствоваться родом деятельности, чем планируете заниматься. По закону самозанятым вы можете стать только в том случае, если оказываете услуги самолично или продаете товары собственного производства. Если же планируете перепродавать чужие товары или привлекать к работам подрядчиков, то обязаны зарегистрироваться как ИП.

Следующий шаг — понять, насколько масштабный бизнес вы хотите в итоге выстроить. Дело в том, что по закону в статусе самозанятого вам нельзя будет нанимать сотрудников и подрядчиков, привлекать инвестиции, ваш доход должен быть ограничен 2,4 млн рублей в год. Кроме того, вряд ли придется рассчитывать на сотрудничество с большими компаниями — они скорее предпочтут иметь дело с ИП или ООО.

Хотя, с другой стороны, при необходимости всегда можно перейти из самозанятого в ИП. Если в данный момент обстоятельства не требуют становиться ИП, выгоднее все же оформиться самозанятым. Ниже налоги — 4% с доходов, полученных от реализации товаров или услуг физическим лицам, 6% — с доходов, полученных от реализации товаров или услуг юридическим лицам. В случае с ИП — налог составит от 6 до 15% в зависимости от выбранного налогового режима. Также при статусе самозанятого меньше отчетности и процедур — не надо сдавать декларации, подключать онлайн-кассу.

Чеки для клиента формируются в приложении «Мой налог», там же можно и оплачивать ежемесячный налог. Если никаких доходов не было, то и оплачивать ничего не надо будет. В случае с ИП, помимо налогов, вам надо будет еще оплачивать обязательный ежегодный взнос в размере 29 354 рублей и взнос по ОМС — 6 884 рублей. Проще и с приемом платежей — самозанятые могут принимать плату за свои услуги или товары как наличными, так и по безналичному расчету — на личную банковскую карту или кошелек. А вот в случае с ИП закон обязывает открывать расчетный счет и все платежи принимать на него.

Чек-лист: когда становиться самозанятым

вы пока работаете один и не планируете нанимать других людей;

ваш годовой оборот — до 2,4 млн рублей;

вы предпочитаете платить процент от дохода, нежели обязательные ежегодные взносы;

вы не хотите слишком много времени посвящать документообороту, тратить время на подключение онлайн-кассы, заполнение деклараций, открытие расчетного счета.