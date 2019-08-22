«Казанский Арбат» снабдили ливневками и русалочкой к WorldSkills

Ремонт Баумана обошелся в 61,5 млн рублей, зато строители побороли «играющую» брусчатку и избавили променад от подтоплений

В фонтан «Су анасы» на улице Баумана вернулась русалочка, а это значит, что ремонтные работы за 61,5 млн рублей, растянувшиеся почти на все лето, наконец завершились. Вместе с тем накануне старта чемпионата WorldSkills на главной пешеходной улице Казани переложили брусчатку, смонтировали ливневки, освежили скамейки, урны и другие элементы благоустройства. Подробнее о том, как «казанский Арбат» наводил марафет, — в материале «Реального времени».

61,5 млн рублей на брусчатку, фонтан и сети

В начале июля на улице Баумана начались ремонтные работы: территорию около ГУМа обтянули оранжевой сеткой и сняли брусчатку. Частично перекрыли вход в подземный переход, ведущий к ТЦ «Кольцо», а из фонтана у часов увезли фигурку русалочки.

— В рамках ремонтных работ была предусмотрена замена изношенной брусчатки на новую — аналогичного типа с сохранением имеющегося узора, замена ограждений и крышек колодцев, частичный ремонт инженерных коммуникаций, а также ремонт фонтана «Су анасы» — с усилением фундамента и обновлением облицовки, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани.

Заказчиком работ выступило государственное казенное учреждение «Главтатдортранс», а их стоимость, согласно проекту, составила порядка 61,5 млн рублей.



В начале июля на улице Баумана начались ремонтные работы: территорию около ГУМа обтянули оранжевой сеткой и сняли брусчатку. Фото evening-kazan.ru

Напомним, улицу Баумана полностью отремонтировали около семи лет назад — к Универсиаде. Сегодня стартует чемпионат WorldSkills, так что городские власти к этой дате решили привести в порядок все, что успело «посыпаться» за прошедшие годы.

К примеру, брусчатка в начале улицы уже начала «играть» по уровню, также в этой зоне периодически возникали проблемы с коммуникациями (на этом пятачке переплетаются огромные сети), плюс облицовка фонтана «Су анасы» частично покрылась сколами и трещинами.

Конец «водоплавающей» улице

Отдельного внимания заслуживает то, что в рамках частичного ремонта ул. Баумана были заменены ливневки. Практически каждый раз, когда на Казань обрушивался ливень, улицы города тонули в бурных потоках дождевой воды. При этом на ремонт ливневой канализации в Казани ежегодно выделяются внушительные суммы. К примеру, в 2015 году, когда из-за непогоды затопило Баумана, Петербургскую и обе улицы на Булаке, на ливневки, расположенные на Лево-Булачной и Право-Булачной, из бюджета республики потратили порядка 83 млн рублей.



Новые ливневки помогут избавить эту часть улицы от частых подтоплений в сильные дожди.

Отдельного внимания заслуживает то, что в рамках частичного ремонта ул. Баумана были заменены ливневки. Фото Лины Саримовой

На Баумана придут волонтеры WorldSkills

Конечно, растянутые по периметру сетки и строительная пыль создавали некоторые неудобства для пешеходов на Баумана, но результат того стоил. Теперь казанцы и гости города свободно прогуливаются по свежеуложенной брусчатке, повсюду установлены новые ограждения и люки, а в фонтан у часов вернули фигуру русалочки (кстати, ее в рамках обновления комплекса не тронули).

Помимо этого, побывав накануне утром на «казанском Арбате», корреспондент «Реального времени» застал последние приготовления к стартующему сегодня чемпионату рабочих профессий WorldSkills. Так, рядом с часами и стелой чемпионата WorldSkills смонтировали сцену. Еще в нескольких точках Баумана установили информационные стенды, у которых будут работать волонтеры.

На прежнее место установили демонтированные ранее навесы — уже почищенные и перекрашенные. Также рабочие в оранжевых жилетах покрыли свежей краской успевшие облупиться скамейки и урны.

1 / 11 Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова