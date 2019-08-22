Фотомарафон «100-летие ТАССР»: площадь 1 Мая до 1918-го и после 1920 года
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 4-я
Древнейшая площадь Казани — площадь 1 Мая. Она несколько раз меняла названия, а за прошедший век на ней успели постоять пять разных памятников!
До XVII века площадь называлась Спасской, и это логично: ведь на нее выходила Спасская башня кремля. Потом здесь построили Иоанно-Предтеченский монастырь, и площадь стала Ивановской. В 1895 году на площади поставили памятник Александру II, и она сменила название на Александровскую.
Перед Спасской башней стояла военная церковь Спаса Нерукотворного Образа. Вот как выглядел ансамбль площади в те времена:
В 1918 году памятник императору, разумеется, снесли, церковь — тоже, а площади дали современное название — площадь 1 Мая. В 1930-х годах уничтожили и собор Иоанно-Предтеченского монастыря, но это было позже. А вместо памятника в начале 1920-х на площади стоял сиротливый пустой пьедестал.
Свято место пусто не бывает: сначала на месте памятника императору устроили монумент «Освобожденный труд», потом — памятник Ленину. В 1951 году решили, что Ленина лучше перевезти на площадь Свободы, а под Спасской башней поставить памятник Сталину. Он на площади тоже не задержался. 3 ноября 1966 года здесь открыли мемориал, который мы привыкли здесь видеть сегодня: памятник Мусе Джалилю.
В 1930 году входную группу кремля «украсили» советской символикой и поставили на месте снесенной церкви монумент в честь десятилетия ТАССР.
комментарии
Спасибо уважаемым автору и РВ - как будто на машине времени переместился на 100 лет назад.
Несколько небольших фактологических уточнений.
"Перед Спасской башней стояла военная церковь Спаса Нерукотворного Образа".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/148871-fotomarafon-100-letie-tassr-ploschad-1-maya-do-1918-go-i-posle-1920-goda
На фотографии изображена не церковь, а часовня, внутри которой была лестница к иконе Спаса Нерукотворного.
Эта икона ныне находится в церкви Ярославских чудотворцев Федора Давида и Константин на Арском кладбище.
Кстати Давид и Константин это дети дочери монгола-чингизида, Сарайского хана монголки-чингизидки в крещении хана.
Сарайский хан дал Ярославскому князю в приданое своей дочери около 30 городов, в том числе Булгар и Казань.
"В 1930-х годах уничтожили и собор Иоанно-Предтеченского монастыря...".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/148871-fotomarafon-100-letie-tassr-ploschad-1-maya-do-1918-go-i-posle-1920-goda
Уникальную трех-шатровую церковь из-за ветхости уничтожили ещё в "царские" времена.
Трех-шатровая церковь Казанского Иоанно-Предтеченского монастыря была уникальным памятником русской церковной архитектуры.
Кстати, шатровые завершения русских церквей и колоколен "пришли" в православие из мусульманства - добровольно принявшие православие мусульмане "поделились" с православными красивым архитектурным элементом, приёмом строительства.
А может просто русские зодчие просто "подсмотрели" у татарских зодчих красивую архитектурную форму.
В современном Татарстане очень много минаретов именно с шатровым завершением, особенно деревянных, очень похожих на шатры Иоанно-Предтеченского монастыря.
Это и есть взаимовлияние и взаимообогащение культур и этносов.