Фотомарафон «100-летие ТАССР»: площадь 1 Мая до 1918-го и после 1920 года

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Фото: Дореволюционная почтовая открытка

Древнейшая площадь Казани — площадь 1 Мая. Она несколько раз меняла названия, а за прошедший век на ней успели постоять пять разных памятников!

До XVII века площадь называлась Спасской, и это логично: ведь на нее выходила Спасская башня кремля. Потом здесь построили Иоанно-Предтеченский монастырь, и площадь стала Ивановской. В 1895 году на площади поставили памятник Александру II, и она сменила название на Александровскую.

Собор Иоанно-Предтеченского монастыря на Ивановской площади. Рядом — памятник Александру II. Открытка начала XX века. Фото sobory.ru

Перед Спасской башней стояла военная церковь Спаса Нерукотворного Образа. Вот как выглядел ансамбль площади в те времена:

Дореволюционная открытка с видом на Спасскую башню, военную церковь и памятник Александру II

В 1918 году памятник императору, разумеется, снесли, церковь — тоже, а площади дали современное название — площадь 1 Мая. В 1930-х годах уничтожили и собор Иоанно-Предтеченского монастыря, но это было позже. А вместо памятника в начале 1920-х на площади стоял сиротливый пустой пьедестал.

Площадь 1 Мая в период образования республики (предположительно, до 1927 года). Советская открытка

Свято место пусто не бывает: сначала на месте памятника императору устроили монумент «Освобожденный труд», потом — памятник Ленину. В 1951 году решили, что Ленина лучше перевезти на площадь Свободы, а под Спасской башней поставить памятник Сталину. Он на площади тоже не задержался. 3 ноября 1966 года здесь открыли мемориал, который мы привыкли здесь видеть сегодня: памятник Мусе Джалилю.

В 1930 году входную группу кремля «украсили» советской символикой и поставили на месте снесенной церкви монумент в честь десятилетия ТАССР.

Спасская башня Кремля в 1930 году. Внизу — символика юбилея образования республики. Фото library.duke.edu