Фотомарафон «100-летие ТАССР»: празднование образования республики, 1920 год

Проект «Реального времени»: от Татарии к Татарстану — 300 фотографий и интересных фактов

Сегодня «Реальное время» начинает фотомарафон, посвященный предстоящему столетию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Каждый день до середины 2020 года мы будем публиковать фотографии, небольшие рассказы и интересные факты об истории и быте Советской Татарии, о ее выдающихся людях. Вас ждут редкие кадры и короткие истории о том, как прошел век становления государственности Татарстана.

27 мая 1920 года ВЦИК и Совнарком РСФСР декретом провозгласили Автономную Татарскую Социалистическую Советскую Республику — ту, что в 1937 году сменила название на более привычное для нас — ТАССР — и просуществовала до 1990 года.

Декрет ВЦИК об АТССР от 27 мая 1920 года, первая страница. Фото предоставлено Государственным архивом РТ.

25 июня 1920 года Казанский губисполком передал власть ревкому Татарской АССР — с этого дня республика считалась образованной. В Казани по этому поводу провели праздничные мероприятия: народные гулянья в парках, военный парад на Театральной площади, торжественное заложение памятника Муллануру Вахитову на Юнусовской площади.

Празднование образования Автономной Татарской Социалистической Советской Республики в центральном парке Казани, 1920 год. Фото предоставлено Институтом международных отношений КФУ

В городе провели митинг, субботник (хоть дело и происходило в пятницу) и даже праздничный банкет, несмотря на то, что жили в 1920 году практически впроголодь.

Пригласительный билет на банкет по случаю образования АТССР, 1920 год. Фото предоставлено Государственным архивом РТ.

Людмила Губаева