Фотомарафон «100-летие ТАССР»: празднование образования республики, 1920 год
Проект «Реального времени»: от Татарии к Татарстану — 300 фотографий и интересных фактов
Сегодня «Реальное время» начинает фотомарафон, посвященный предстоящему столетию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Каждый день до середины 2020 года мы будем публиковать фотографии, небольшие рассказы и интересные факты об истории и быте Советской Татарии, о ее выдающихся людях. Вас ждут редкие кадры и короткие истории о том, как прошел век становления государственности Татарстана.
27 мая 1920 года ВЦИК и Совнарком РСФСР декретом провозгласили Автономную Татарскую Социалистическую Советскую Республику — ту, что в 1937 году сменила название на более привычное для нас — ТАССР — и просуществовала до 1990 года.
25 июня 1920 года Казанский губисполком передал власть ревкому Татарской АССР — с этого дня республика считалась образованной. В Казани по этому поводу провели праздничные мероприятия: народные гулянья в парках, военный парад на Театральной площади, торжественное заложение памятника Муллануру Вахитову на Юнусовской площади.
В городе провели митинг, субботник (хоть дело и происходило в пятницу) и даже праздничный банкет, несмотря на то, что жили в 1920 году практически впроголодь.
Справка
За помощь в подготовке проекта редакция благодарит Государственный архив РТ, Национальный музей РТ и Институт международных отношений КФУ.
комментарии
Создание международными марксистами-террористами во главе с Лениным и Троцким национальных территориальных образований на территории бывшей Демократической Российской Республики, а в 1920 году уже кровавой марксистско-коммунистической диктатуры - действовал "военный коммунизм" - действительно события мирового масштаба.
Расчленение многонациональной и многоконфессиональной России, жившей многие века в мире и согласии, по национальному признаку позволила марксистам-террористам привлечь на свою сторону необразованные массы и победить в Гражданской войне.
Хотя "теоретически" международные марксисты-террористы были "интернационалистами" и разделяли людей не по национальному признаку, а по классовому.
И действительно, создание национальных территориальных образований было вынужденным "ходом" Ленина и Троцкого - в последствие все националисты (во всех национальных образованиях) марксистами были вырезаны и уничтожены "под корень" - марксисты ни с кем не хотели делить власть, хотели быть единоличными диктаторами - по определению.
Можно долго и интересно дискутировать о последствиях создания Лениным и Троцким АТССР и других национальных территориальных образований для поволжских тюркских мусульман и многочисленных народов России - этносов в России более 150, а территориальных национальных образований марксисты-террористы создали около 20 - есть ещё "поле для деятельности".
Главное не пускать марксистов-террористов в США - вот там среди многочисленных этносов они могут устроить Мировую бойню - Мировую марксистскую (коммунистическую) революцию.
А исторические источники, артефакты - фотографии - чрезвычайно интересны.
На первой фотографии изображена толпа в Ново-Татарской слободе г.Казани на фоне карты АТССР и мечети.
Толпа состоит явно из "деклассированных элементов" (к "деклассированным элементам" в 1920 году принадлежали и бывшие дворяне, купцы, промышленники и др., у которых марксисты-террористы отобрали собственность и ввергли в нищету, голод и болезни).
Многие обуты в лапти, опорки и рваные сапоги, одеты в "старье" - на дворе "военный коммунизм" - полное разрушения общества и общественных связей.
Ликования толпы не видно - большинство стоит с задумчивым видом опустив головы...
Такое ощущение, что марксисты просто согнали голодных людей за "пайку хлеба" для "постановочного кадра".
Вторая фотография - "Декрет".
Богат русский язык - "ОБРАЗОВАТЬ АТССР КАК ЧАСТЬ РСФСР..." - понимай как хочешь.
Но главное ОБРАЗОВАТЬ - не воля народа, а воля "народных комиссаров".
Подписал Декрет главный "народный" комиссар Ленин - сын большого имперского чиновника, штатского генерала (сделавшего много для образования безграмотного народа в том числе чуваш, татар и др.).
Очень интересны "Примечания".
Первое примечание создает основу для межнационального конфликта - марксисты-террористы не случайно так сделали.
Второе примечание "примечательно" словосочетание - "целиком в ведении центральных органов РСФСР".
Третья фотография должна свидетельствовать о "ликовании народа" - но не свидетельствует.
Народ опять понуро стоит и не "ликует".
Видно, что народ устал от кровавой Гражданской войны, голода, холода и эпидемий.
Четвертая фотография свидетельствует о любви международных марксистов-террористов к "банкетам" - любили они вкусно поесть и попить, когда 99% народа голодало.
Приглашение подписал "профессиональный революционер (террорист) Ходоровский.
Кстати большинство казанских марксистов-террористов были против "создания" АТССР - но Ленин и Троцкий убедили "товарищей", что если они не привлекут на свою сторону необразованный народ, то марксистам снова придется эмигрировать из России, а за рубежом марксистов за их кровавые преступления в россии ждала висилицаю
Кстати за 3 месяца до "образования" АТССР Ходорковский докладывал Ленину о подавлении крестьянских восстаний в Казанской губернии.
Фотографии в следующих публикациях будут такмим же интересными и информационно насыщенными?
уверен - будут.
100-летие "создания-образования" АТССР надо безусловно отметить как знаменательную, памятную дату.
Но надо знать исторический фон "создания-образования" и кто "создавал" и "образовывал" и для чего.
И хотелось бы прочитат, какие ещё были "проекты" переустройства России - ведь "марксистский "проект" был не единственным.
А по существу сказать что-нибудь можете?