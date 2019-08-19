Новости общества

11:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: празднование образования республики, 1920 год

07:00, 19.08.2019 4

Проект «Реального времени»: от Татарии к Татарстану — 300 фотографий и интересных фактов

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: празднование образования республики, 1920 год Фото: pastvu.com

Сегодня «Реальное время» начинает фотомарафон, посвященный предстоящему столетию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Каждый день до середины 2020 года мы будем публиковать фотографии, небольшие рассказы и интересные факты об истории и быте Советской Татарии, о ее выдающихся людях. Вас ждут редкие кадры и короткие истории о том, как прошел век становления государственности Татарстана.

27 мая 1920 года ВЦИК и Совнарком РСФСР декретом провозгласили Автономную Татарскую Социалистическую Советскую Республику — ту, что в 1937 году сменила название на более привычное для нас — ТАССР — и просуществовала до 1990 года.

Декрет
Декрет ВЦИК об АТССР от 27 мая 1920 года, первая страница. Фото предоставлено Государственным архивом РТ.

25 июня 1920 года Казанский губисполком передал власть ревкому Татарской АССР — с этого дня республика считалась образованной. В Казани по этому поводу провели праздничные мероприятия: народные гулянья в парках, военный парад на Театральной площади, торжественное заложение памятника Муллануру Вахитову на Юнусовской площади.

Празднование образования Автономной Татарской Социалистической Советской Республики в центральном парке Казани, 1920 год. Фото предоставлено Институтом международных отношений КФУ

В городе провели митинг, субботник (хоть дело и происходило в пятницу) и даже праздничный банкет, несмотря на то, что жили в 1920 году практически впроголодь.

Пригласительный билет на банкет по случаю образования АТССР, 1920 год. Фото предоставлено Государственным архивом РТ.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке проекта редакция благодарит Государственный архив РТ, Национальный музей РТ и Институт международных отношений КФУ.

ОбществоИсторияКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08:12
    Интересный "проект" - спасибо.

    Создание международными марксистами-террористами во главе с Лениным и Троцким национальных территориальных образований на территории бывшей Демократической Российской Республики, а в 1920 году уже кровавой марксистско-коммунистической диктатуры - действовал "военный коммунизм" - действительно события мирового масштаба.

    Расчленение многонациональной и многоконфессиональной России, жившей многие века в мире и согласии, по национальному признаку позволила марксистам-террористам привлечь на свою сторону необразованные массы и победить в Гражданской войне.

    Хотя "теоретически" международные марксисты-террористы были "интернационалистами" и разделяли людей не по национальному признаку, а по классовому.

    И действительно, создание национальных территориальных образований было вынужденным "ходом" Ленина и Троцкого - в последствие все националисты (во всех национальных образованиях) марксистами были вырезаны и уничтожены "под корень" - марксисты ни с кем не хотели делить власть, хотели быть единоличными диктаторами - по определению.

    Можно долго и интересно дискутировать о последствиях создания Лениным и Троцким АТССР и других национальных территориальных образований для поволжских тюркских мусульман и многочисленных народов России - этносов в России более 150, а территориальных национальных образований марксисты-террористы создали около 20 - есть ещё "поле для деятельности".

    Главное не пускать марксистов-террористов в США - вот там среди многочисленных этносов они могут устроить Мировую бойню - Мировую марксистскую (коммунистическую) революцию.

    А исторические источники, артефакты - фотографии - чрезвычайно интересны.

    На первой фотографии изображена толпа в Ново-Татарской слободе г.Казани на фоне карты АТССР и мечети.
    Толпа состоит явно из "деклассированных элементов" (к "деклассированным элементам" в 1920 году принадлежали и бывшие дворяне, купцы, промышленники и др., у которых марксисты-террористы отобрали собственность и ввергли в нищету, голод и болезни).
    Многие обуты в лапти, опорки и рваные сапоги, одеты в "старье" - на дворе "военный коммунизм" - полное разрушения общества и общественных связей.
    Ликования толпы не видно - большинство стоит с задумчивым видом опустив головы...
    Такое ощущение, что марксисты просто согнали голодных людей за "пайку хлеба" для "постановочного кадра".

    Вторая фотография - "Декрет".

    Богат русский язык - "ОБРАЗОВАТЬ АТССР КАК ЧАСТЬ РСФСР..." - понимай как хочешь.
    Но главное ОБРАЗОВАТЬ - не воля народа, а воля "народных комиссаров".
    Подписал Декрет главный "народный" комиссар Ленин - сын большого имперского чиновника, штатского генерала (сделавшего много для образования безграмотного народа в том числе чуваш, татар и др.).
    Очень интересны "Примечания".
    Первое примечание создает основу для межнационального конфликта - марксисты-террористы не случайно так сделали.

    Второе примечание "примечательно" словосочетание - "целиком в ведении центральных органов РСФСР".

    Третья фотография должна свидетельствовать о "ликовании народа" - но не свидетельствует.
    Народ опять понуро стоит и не "ликует".
    Видно, что народ устал от кровавой Гражданской войны, голода, холода и эпидемий.

    Четвертая фотография свидетельствует о любви международных марксистов-террористов к "банкетам" - любили они вкусно поесть и попить, когда 99% народа голодало.
    Приглашение подписал "профессиональный революционер (террорист) Ходоровский.

    Кстати большинство казанских марксистов-террористов были против "создания" АТССР - но Ленин и Троцкий убедили "товарищей", что если они не привлекут на свою сторону необразованный народ, то марксистам снова придется эмигрировать из России, а за рубежом марксистов за их кровавые преступления в россии ждала висилицаю

    Кстати за 3 месяца до "образования" АТССР Ходорковский докладывал Ленину о подавлении крестьянских восстаний в Казанской губернии.

    Фотографии в следующих публикациях будут такмим же интересными и информационно насыщенными?
    уверен - будут.

    100-летие "создания-образования" АТССР надо безусловно отметить как знаменательную, памятную дату.
    Но надо знать исторический фон "создания-образования" и кто "создавал" и "образовывал" и для чего.

    И хотелось бы прочитат, какие ещё были "проекты" переустройства России - ведь "марксистский "проект" был не единственным.



    Ответить
  • Анонимно 08:35
    Вас замкнуло на троцкистах-террористах и отбросило взрывом мозга на 100 лет назад, тенденциозность задавила сознание
    Ответить
    Анонимно 10:50
    "Ярлык" идеологический Вы "навесили" на оппонента профессионально - как настоящий "учёный" марксист-террорист 1917-1930-х годов.
    А по существу сказать что-нибудь можете?

    Ответить
  • Анонимно 09:00
    8.12 класс !
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

11:22 МСК Все новости
Новости раздела