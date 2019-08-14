Олимпийский чемпион хочет надавать по физиономии женщине

Очередная дичь в боях без правил

Американский боец ММА Генри Сехудо вызвал на поединок коллегу Валентину Шевченко, чтобы стать первым в истории межгендерным чемпионом мира. Шевченко вызов приняла, так что, возможно, скоро состоится знаменательный бой между мужчиной и женщиной. «Реальное время» вспоминает редкие удачные случаи межполового спортивного противостояния.

Прекрасным вечером в Лас-Вегасе…



Генри Сехудо, по его словам, «наслаждался прекрасным воскресеньем в красивом Лас-Вегасе, как вдруг телефон начал разрываться от сообщений о том, что некто по имени Валентина Шевченко является самым доминирующим чемпионом мира». После чего Сехудо не нашел ничего лучше, как прямо из машины записать обращение к Шевченко с вызовом ее на бой, чтобы стать первым межгендерным чемпионом мира. «Ты можешь стать следующей, кто преклонит колено перед тройным чемпионом», — проорал Сехудо в свою веб-камеру, поселив тем самым сомнения в том, что прекрасное воскресенье в красивом Лас-Вегасе благотворно действует на психическое состояние.

«Прямо сейчас» Сехудо отдыхал после выигрыша звания чемпиона UFC в легчайшем весе 8 июня в Чикаго. Шевченко приняла вызов Сехудо, который довел до нее журналист ESPN Ариэль Хелвани, ответив, что «у меня два потенциальных соперника на защиту титула. Это Кэтлин Чукагян и Генри Сехудо. Когда увидела его видео, то засмеялась. Нужно быть аккуратным со своими желаниями. Я не знаю, серьезно ли он, но он был настойчив. Я никого не боюсь. После последнего боя я сказала, что готова к любому сопернику».

Следует сказать, что месяц назад Сехудо уже вызывал на бой чемпионку UFC Аманду Нуньес: «Я заберу себе все титулы от 99 до 149 фунтов (имеется в виду вес, — прим. ред.). Если Аманда Нуньес не против, я готов подраться с ней, чтобы забрать ее титулы. Валентины Шевченко это тоже касается. Я готов забрать ваши титулы, ваше золото. Я — золотодобытчик. И если у вас есть золото, я его обязательно заберу», — сказал Сехудо. На что Шевченко возразила: «Он — охотник за золотом, но я могу сделать так, что он потеряет все свое состояние». Что касается Нуньес, то она в поте лица зарабатывает на достойную жизнь своей молодой семьи, поскольку год назад бракосочеталась с подругой Ниной Ансарофф. Хотя в этом противостоянии она выглядела бы серьезнее, чем Шевченко, поскольку ранее дважды выигрывала в очном поединке, плюс является чемпионкой в полулегком и легчайшем весе, в то время как Валентина выиграла титул в наилегчайшем весе.

Шевченко приняла вызов Сехудо, который довел до нее журналист ESPN Ариэль Хелвани. Фото instagram.com/bulletvalentina

Сехудо, несмотря на свой длинный язык и очевидные проблемы с адекватностью, соперник очень достойный. Он был олимпийским чемпионом Пекина в вольной борьбе в весе до 55 кг, обыграв на пути к золотой медали действующего чемпиона мира Радослава Великова из Болгарии. В том же весе третье место занял наш Бесик Кудухов, 4-кратный чемпион мира, увы, погибший в 2013 году и так и не ставший победителем Олимпиады.

Генри монетизирует свое олимпийское золото через ММА, как и более раскрученная Ронда Раузи, ставшая в олимпийском Пекине бронзовым призером в борьбе дзюдо, и Дэниэл Кормье, оставшийся тогда без медали. Правда, менее удачливые в олимпийской борьбе Раузи и Кормье сразу рванули в октагон, а Сехудо еще попытался отобраться в олимпийский Лондон, но проиграл на национальном чемпионате.

Потенциально этот межгендерный бой был бы интересен и как очередное противостояние стилей, поскольку Шевченко очевидная «ударница», прошедшая до ММА школу муай-тай и кикбоксинга, а Сехудо — любитель «классического» общения мужчины и женщины, в горизонтальном состоянии или в партере. Но бить он также умеет, и уже месяц, как видим, мечтает поколотить какую-либо женщину.

Раньше женщины бросали вызов мужчинам

Если смотреть историю спортивных противостояний, то чаще всего женщины соперничали и соперничают с мужчинами в шахматах, причем там настолько привыкли к этому, что только женские соревнования носят статус Вимен, а мужчины играют в Оупенах, то есть чемпионатах, открытых для всех. Первой женщиной, которой присвоили звание гроссмейстера среди мужчин, стала Нона Гаприндашвили, пятая чемпионка мира в истории. Гроссмейстера среди мужчин ей присвоили в 1978 году, тут надо пояснить, что набрать очки, необходимые для присвоения этого высокого звания, можно было только конкурируя с мужчинами. Далее до максимального уровня добирались Майя Чибурданидзе, шведка Пиа Крамлинг, китаянка Пэн Чжаоцинь, переехавшая в Голландию, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, сестры Надежда и Татьяна Косинцевы и т. д.

Сестры Полгар в 1982 году. Фото izbrannoe.com

Но наиболее впечатляющих достижений в этом отношении добились сестры Полгар — Жужа и особенно Юдит, ставшая гроссмейстером в возрасте 15 лет 4 месяцев и 28 дней, на месяц раньше, чем знаменитый Роберт Фишер. В дальнейшем это достижение перекрыла китаянка Хоу Ифань, удостоившаяся чести быть гроссмейстером в 14 лет, но Китаю нужны были чемпионы мира, а не шоу, и поэтому Ифань четырежды выигрывала это звание, конкурируя с представительницами своего пола.

Юдит также могла бы быть безоговорочной чемпионкой среди женщин, но оставила эти соревнования для сестры Жужы. После двух побед на женских Олимпиадах, к которым она пришла в 12 и 14 лет, Юдит играла только с мужчинами, и в 2014 году завоевала серебро. В индивидуальных соревнованиях она достигла уровня восьмой доски мира.

Первым видом спорта, где женщины начали соперничать с мужчинами, стал теннис, с поправкой на то, что честь последних защищал 55-летний ветеран. В 1973 году американец Бобби Риггс сыграл с Маргарет Корт-Смит, которую обыграл в двух сетах, после чего проиграл Билли Джин-Кинг в трех сетах. В дальнейшем было еще несколько подобных матчей, но в каждом из них против звезд женского тенниса играли мужчины «бальзаковского возраста». А вот когда Винус Уильямс в 1998 году заявила, что обыграет любого мужчину из третьей сотни, на другую сторону корта вышел вполне конкурентоспособный немец Карстен Брааш из Германии, на тот момент 203-я ракетка мира. Он разгромил Винус в первом сете — 6:1, после чего на корт вышла Серена Уильямс и улучшила результат сестры, уступив уже 2:6.

Успешный опыт противостояния мужчинам есть у легендарной спортсменки из Татарстана Светланы Деминой. В 18 лет она стала бронзовым призером чемпионата мира, после чего трижды выигрывала чемпионаты мира среди женщин, при этом мечтая выступить на Олимпиадах. Увы, женского скита на момент ОИ-1988 в Сеуле не было, и Светлана, «не моргнув глазом», бросилась в конкуренцию с мужчинами. В итоге заняла 13-е место среди 24 участников, обогнав еще одного советского стрелка Александра Черкасова, известного Петра Малека из Чехословакии и легендарных итальянца Андреа Бенелли и Мэттью Дрейка из США, олимпийского чемпиона Лос-Анджелеса.

Что касается индивидуальных достижений спортсменок в обществе мужчин, то тут стоит отметить канадку Хейли Викенхайзер, четырехкратную олимпийскую чемпионку. Фото VancityAllie.com

Олимпиаду-1984 в США мы вспомнили неслучайно, поскольку именно там мужчины в последний раз обыгрывали женщин в одной из дисциплин конного спорта — выездке. Знаменитый Райнер Климке из ФРГ выиграл золото, будучи уже 48-летним дуайеном, после чего женщины побеждали восемь раз подряд, с 1988 по 2016 годы. В конном спорте испокон веков женщины выступают с мужчинами в выездке и троеборье, к примеру, следующее свое олимпийское золото 1988 года в командной выездке Климке завоевывал в компании трех наездниц.

Что касается индивидуальных достижений спортсменок в обществе мужчин, то тут стоит отметить канадку Хейли Викенхайзер, четырехкратную олимпийскую чемпионку, которая играла в чемпионате Финляндии по хоккею в составе команды «Саламат». Женщин-вратарей в мужском хоккее было трое, самая известная из которых — американка Манон Реом, олимпийская чемпионка среди женщин, сыгравшая 24 матча за различные мужские команды. У нее был даже контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», по которому она играла за фарм-клуб «молний».

Упомянем мы и олимпийскую чемпионку Елену Баранову, защищавшую цвета мужской баскетбольной команды «Бизоны» из Мытищ, но это был уровень чемпионата Мособласти.

В истории футбола есть несколько случаев выступления женщин в мужских командах, но мы отметим один. Хорватка Нивес Цельсиус заключила контракт с клубом «Славен Белупо». По его условиям модель, певица и автор романа «В постели с Криштиану» должна была сыграть один матч в чемпионате страны. Но так и не сыграла. Впрочем, ее главная роль в футболе заключалась в сексе с мужем, устроенном прямо на стадионе «Максимир» сразу после победы Хорватии над сборной Англии в отборе на Евро-2008. Том самом, за который российские болельщики до сих пор благодарят «шашечных».

Лучший результат Алины Загитовой в 238.43 очка позволил бы ей занять на последнем мужском чемпионате мира 14-е место между грузином Морисом Квителашвили и японцем Кейдзи Танакой, а на чемпионате России она финишировала бы четвертой. Фото: isu.org

Безоговорочное преимущество мужчин

Во всех объективных видах спорта, где победителей определяют килограммы, сантиметры и секунды, преимущество мужчин, понятно, не вызывает сомнений. Только в легкой атлетике есть нюансы, согласно которым женщины и толкают ядро, и бросают диск и молот дальше мужчин, но это связано с тем, что перечисленные снаряды в мужских соревнованиях элементарно тяжелее. Да еще в барьерном спринте женские результаты выше, поскольку они бегут 100 метров, а мужчины — 110. В остальном же действующие рекорды мира в легкой атлетике не позволили бы их обладательницам попасть в десятку лучших последнего чемпионата мира.

Сильнейшая штангистка планеты Татьяна Каширина со своим мировым рекордом в наитяжелой категории (свыше 87 кг) 331 килограмм попадала бы на последнем ЧМ-2018 в число призеров в мужских соревнованиях до 67 кг. А уже в следующей категории до 73 кг ей бы не нашлось места и в десятке сильнейших.

Бест резалтс Алины Загитовой в 238.43 очка позволил бы ей занять на последнем мужском чемпионате мира 14-е место между грузином Морисом Квителашвили и японцем Кейдзи Танакой, а на чемпионате России она финишировала бы четвертой.

В незримом противостоянии мужчин и женщин есть только один необъяснимый факт, когда на Олимпиаде в Лондоне 16-летняя китаянка Е Шивэнь на дистанции 400 метров комплексным плаванием сотворила что-то невероятное. Последние 50 метров вольным стилем Е Шивэнь преодолела быстрее олимпийского чемпиона на этой же дистанции у мужчин Райана Лохте. Плавание, кстати, единственный вид спорта, где введены микст-эстафеты, и болельщики периодически могут наглядно убеждаться в тотальном превосходстве мужского пола над женским.

