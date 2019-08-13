Вазген Азроян: «Противостояние Медведевой и Загитовой заинтересовало даже обывателя»

Известный тренер о золотом веке женского фигурного катания в России и особенностях подготовки будущих суперзвезд в больших тренировочных группах

В августе в российском фигурном катании случилось невиданное: сайт Первого канала вел прямые трансляции с контрольных прокатов юниоров. «Реальное время» поговорило с известным в прошлом фигуристом Вазгеном Азрояном о феноменальной популярности фигурного катания в России, ожиданиях от стартующего сезона и планах и задачах его тренировочной группы.

«Первый канал трудно заинтересовать тем, что не в тренде»



— Вазген Завенович, всю первую неделю августа сайт Первого канала транслировал открытые прокаты фигуристов. По сути, это были обычные тренировки, в которых участвовали даже не взрослые спортсмены, а юниоры. О чем это, по-вашему, говорит?

— О невероятно возросшей популярности нашего вида спорта. Мне кажется, Первый канал трудно заинтересовать тем, что не находится в тренде. А фигурное катание в последнее время прочно стало одной из самых главных тем для обсуждения. Наверное, это связано в первую очередь с противостоянием Жени Медведевой и Алины Загитовой — пусть так, тем не менее фигурное катание очень сильно заинтересовало простых обывателей. Практически все знают об этих фигуристках, идентифицируют их, к ним по уровню подтягиваются все остальные, и руководство Первого канала реагирует на этот интерес.

И это поступательное движение, поскольку еще в прошлом году Первый канал показывал много чего и по телевизору, и на сайте, включая финал Кубка страны, чемпионата мира среди юниоров, чего ранее не делалось. Даже находясь изнутри, я ощущал, допустим, на чемпионате России, что у нас в стране уровень освещения и проведения соревнований поднялся до международного. Полные трибуны, зрительское восприятие совсем другое, чем было ранее. Короче говоря, выросла популярность, и это большой плюс.

— К слову о нынешнем межсезонье. Его, как известно, не смогли «пережить» две российские танцевальные пары: Иваненко — Карпов и Худайбердыева — Назаров. Обычно у парников такие распады происходили по выходу из юниорского статуса. Расставание двух танцевальных пар можно назвать некой тенденцией?

— Нет, это можно назвать совершенно обычным процессом. Я бы не советовал болельщикам фигурного катания, число которых возросло, о чем мы говорили, переживать конкретно по этому поводу. Это не тенденция, а два частных случая, которые совпали во временном отрезке.

Фото instagram.com/daria_beklemisheva

Мне кажется, если в семье гармоничные отношения, то такой факт может повлиять только положительно

— В это межсезонье произошло событие, которое точно нельзя назвать обычным. Женился Михаил Коляда, хотя фигуристы, как правило, не спешат создавать семейные пары во время профессиональной карьеры.

— Вот с этим соглашусь, случаев бракосочетания прямо в разгар профессиональной карьеры так сразу и не вспомнишь. А уж Миша вообще удивил в крайней степени, поскольку смог настолько законспирировать свою личную жизнь, что мало кто знал о его отношениях (с парницей Дарьей Беклемищевой, которая прежде представляла Россию, а сейчас Венгрию, — прим. ред.) Кстати, то, как Миша оберегает свою личную жизнь от внимания общественности, лично у меня вызывает огромное уважение.

Может ли женитьба повлиять на дальнейшую карьеру в лучшую или худшую сторону? Тут надо вспоминать немногочисленный опыт подобных случаев, анализировать… Мне кажется, если в семье гармоничные отношения, то такой факт может повлиять только положительно.

«Федерации придется выбирать трех лучших из большого количества блестящих фигуристок»

— Вы сказали, что противостояние Медведевой и Загитовой вызвало всплеск интереса к фигурному катанию. Но это противостояние может уйти в прошлое, поскольку на лед выходит великолепное трио вчерашних юниорок — Косторной, Трусовой и Щербаковой. Каким, на ваш взгляд, будет предстоящий сезон у взрослых спортсменок?

— Послушайте, если вы говорите об ожиданиях предстоящего сезона и не называете при этом даже действующую чемпионку Европы Софью Самодурову или участницу двух чемпионатов мира Станиславу Константинову, то это о чем-то говорит. Например, о том, что попасть в десятку сильнейших на чемпионате страны будет труднее, чем победить в чемпионате какой-нибудь европейской страны.

Не стоит забывать и о тех, кто сейчас выйдет на первый план среди юниорок. К примеру, Камила Валиева, катание которой мне очень понравилось по прошлому сезону. Я даже не представляю, как надо будет кататься, чтобы судьи смогли выбрать сильнейшую среди такого количества блестящих фигуристок. В итоге федерация столкнется с огромным количеством претенденток всего лишь на три места на главные старты сезона. Все прекрасны, все достойны, и к этому уровню надо стремиться представителям всех остальных дисциплин.

Нас ожидает невероятно трудный сезон, и никто даже не может предположить победителей ни на одном из стартов. Что касается мировой арены, то там наших звездочек, какими бы невероятными они ни были, поджидают и Элизабет Турсынбаева, и Рика Кихира. Легко не будет. Женское фигурное катание идет вперед семимильными шагами.

Фото vk.com/eteritutberidze

Не стоит забывать и о тех, кто сейчас выйдет на первый план среди юниорок. К примеру, Камила Валиева, катание которой мне очень понравилось по прошлому сезону

— Вы же провели большой месячный сбор в июне в Казани…

— Немного поправлю, не в самой Казани, там наши спортсмены жили, а тренировались мы в ледовом дворце в Высокой Горе, и отмечу, что провели очень хороший плодотворный сбор. Замечательные условия для тренировок на льду и в зале. Разве что не было условий для проживания, но это не проблема, поскольку это район, граничащий с Казанью. По опыту нынешнего года не исключаю, что и в следующем мы будем практиковать здесь часть предсезонных сборов.

«Загитова в какой-то момент не была лучшей даже в детской группе»

— Как чувствует себя в вашей группе воспитанник казанского фигурного катания Евгений Ильин?

— С этого сезона он вернется в соревновательную среду. По ощущениям Жени, у него сейчас все в порядке, и мы начнем сезон с этапов Кубка России, один из которых будет проходить как раз в Казани. Мы, скорее всего, заявимся для участия на нем. Надо понимать, что Женя много пропустил, и на первых порах будет тяжеловато, поэтому не надо ожидать слишком многого. Но это достойный спортсмен, и, я надеюсь, со временем он себя еще покажет.

— Среди ваших учеников была и Елена Гырдымова.

— Сотрудничество с ней прекращено уже достаточно давно. Кстати, тут нужно сказать, что Гырдымова — это еще одна воспитанница ижевской школы Натальи Антипиной, где она занималась в группе того же 2002 года рождения, как и Алина Загитова. Их там три девочки было, еще и более известная по юниорским выступлениям Алиса Лозко.

— Вот как? У меня, кстати, по моему общению с Натальей Антипиной создалось ощущение, что в годы своей работы она больше внимания уделяла как раз-таки Лозко, а еще больше — Наталье Огорельцевой, блиставшей по юниорскому разряду. А Загитова пребывала на втором плане.

— Ну, начнем с того, что Огорельцева на два года старше, и, возможно, Загитова действительно на какой-то момент не была лучшей в группе. Но со временем Алина доказала, что она Алина! Что касается самой ситуации, когда тренер уделяет внимание лучшему, на его взгляд, ученику, в то время как рядом может заниматься фигурист, который со временем вырастет в звезду, то она не так уж и редка.

Мое тренерское кредо таково, что я всегда делаю свой шаг вторым. Первым его делает спортсмен, который начинает больше работать, и тогда уже я иду ему навстречу и уделяю гораздо больше времени в тренировочном процессе. Специфика больших тренировочных групп, увы, состоит в том, что просто невозможно уделять много внимания каждому. Поэтому одним глазом смотришь на лидирующего, вторым на его конкурента, оставляя тем самым,других на периферии внимания. Отсюда и возможно частичное невнимание, но не надо на это обижаться, поскольку тренер не враг сам себе, и он сконцентрирован на том, кто, по его мнению, способен принести результат.

Это жизнь. Надо же понимать, что и на первых порах работы с Этери Тутберидзе Алина не стала сразу побеждать и показывать стабильное катание. Необходимо было время, чтобы в итоге заблистать.

Фото armeniasputnik.am

Со стороны я понаблюдал за их новыми программами, и они мне очень понравились, как и ощутимый прогресс пары в катании

«В работу тренеров моей дочери не вмешиваюсь»

— Каковы ваши ближайшие планы?

— Прямо сейчас готовлюсь к старту одной из своих учениц на традиционном турнире NRW Trophy в немецком Дортмунде. Зовут ее Мария Сенюк, это дебют 14-летней девочки на международных юниорских соревнованиях, где она будет представлять Израиль. Перспективная одиночница, с арсеналом из всех тройных прыжков. После этого, как обычно, нас вовлечет в себя водоворот традиционных соревнований, начиная с этапов юниорского Гран-при, затем Кубка России.

— В целом да, традиционных, но следует сказать, что танцевальная пара Виктория Азроян — Александр Сироштан только с прошлого сезона вошла в ритм международных стартов, и это был ее первый Гран-при.

— Все правильно, только не надо забывать, что хотя Виктория и моя дочь, и я ее первый тренер, но сейчас они занимаются под крылом одного из лучших тренерских коллективов танцевального фигурного катания Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой, мамы и дочери. У мамы я сам тренировался, а с дочерью мы какое-то время выступали на льду. И даже будучи отцом, я ни в малейшей степени не позволяю себе вмешиваться в работу прославленного тренерского дуэта. Со стороны я понаблюдал за их новыми программами, и они мне очень понравились, как и ощутимый прогресс пары в катании.

В целом спортивные танцы — это долгая история, где не стоит ничего форсировать, а они уже прошлый сезон закончили на 20-м месте по итогам дебютного чемпионата мира среди юниоров. А это не просто вторая десятка, это попадание в произвольную программу, чего не удалось добиться порядка десяти участникам того чемпионата. И это без «своего» арбитра в судейской коллегии, факт, который многое объясняет людям из мира фигурного катания.

— Перед началом сезона группа Алексеевой — Кустаровой лишилась ведущей юниорской пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин. Понятно, что остается сильнейшая взрослая пара Джонатан Гурейро — Тиффани Загорски, но нет ли в связи с уходом юниоров расчета на то, что наставники будут уделять больше внимания Азроян — Сироштану? Это вопрос, перекликающийся с тем самым вниманием в тренировочном процессе, которого зачастую не достает.

— Знаете, внимание тренерского штаба лучше все же завоевывать растущими результатами, а не уходом конкурентов. Тем более что «свято место пусто не бывает», и Алексеева невероятно востребована в фигурном катании.

Что касается Дианы Дэвис (дочери Этери Тутберидзе, — прим. ред.), танцующей с Глебом Смолкиным (сыном актера Ефима Смолкина, — прим. ред.), то они ушли в группу к Игорю Шпильбанду, тренирующему в Америке.

Фото di__davis/Instagram.com

— А каковы планы Виктории и Александра?

— Этот сезон они откатаются по юниорам, и он станет последним в этой возрастной группе, поскольку Сироштан перешагнет возрастной ценз. Именно по этой причине им нельзя будет стартовать и на Зимних юношеских Олимпийских играх. У пары есть план по Гран-при, там вообще возможно участие в пяти этапах, из которых тренерский штаб, насколько я слышал, выбрал два. Это уже прорыв, как и то, что в прошлом году впервые в истории Армении прошел этап юниорского Гран-при на площадке дворца спорта, носящего имя легендарной Ирины Родниной — «Ирина Роднина айс ринк».

— А почему не имени Вазгена Азрояна? Единственного, кто выступал от Армении на Олимпиаде в паре с Анастасией Гребенкиной и был знаменосцем этой страны на Играх в Турине-2006.

— Надо понимать масштаб личности Ирины Константиновны, трехкратной олимпийской чемпионки, который отметили в Армении и назвали дворец в дань уважения ей. Я считаю, что ее именем можно назвать ледовый дворец спорта в любой точке земного шара, и это будет оправданно с точки зрения ее вклада в развитие фигурного катания. Что касается фигурного катания в Армении, то оно потихоньку набирает обороты. В чемпионате мира участвовали Анастасия Галустян и Славик Айрапетян, на юниорском уровне есть мальчик и две девочки.

Понятно, что серьезной проблемой в той же Армении является отсутствие высокопрофессиональных тренерских кадров, но стоит отметить сам энтузиазм в развитии, деятельность президента местной федерации фигурного катания. И деятельность таких стран важна, чтобы наш вид спорта не превращался в камерный, с небольшим количеством стран-участниц. Далекий путь начинается с первого шага, и с продолжением развития можно будет дождаться и повышения квалификации во всех областях.

