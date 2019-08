«Пожалуйста, спасите меня»: как Пакистан продает невест в Китай

Христианское население Пакистана нашло способ поправить тяжкое финансовое положение своих семей и подзаработать: заботливые родители выдают своих дочерей замуж за китайских «бизнесменов», даже не зная имени, возраста и места жительства будущего зятя. Какие издевательства и разочарование ждут пакистанских невест в Китае, что говорят о ситуации власти обеих стран и удавалось ли кому-нибудь сбежать от мужа, несмотря на неодобрение домашних, — в материале Дауда Кхаттака и Карла Шрека для Radio Free Europe.

На этом свадебном фото Римша в белом платье позирует с новоиспеченным китайским мужем на фоне лестницы, их пальцы сложены вместе в форме сердечка. Подпись к фото гласит: «Бесконечная любовь».



Христианские родственники 27-летней Римшы из Лахора (второй по величине город Пакистана после Карачи, — прим. ред.) рассматривали ее замужество с китайским женихом как шанс для девушки обрести семейное счастье, а для семьи — поправить финансовое положение. По словам матери Римшы, Парвин, в брачном агентстве, которое занималось знакомством жениха и невесты и организацией свадьбы, сказали, что будущий супруг управляет фабрикой в Китае и брат Римшы тоже сможет поехать в Китай, чтобы найти там «хорошую работу» и отправлять деньги домой.

«Мы думали, что наша дочь будет счастлива, и они (агентство) обещали, что мы заживем счастливой безбедной жизнью», — рассказала Парвин в недавнем интервью для RFE/RL. Семья Римшы живет в тесном, одноэтажном домике в христианском районе города.

«А еще в тот момент мы поддались жадности», — добавляет Парвин.

Мечта о лучшей жизни, не обремененной изнуряющим трудом, типичная для маргинализированного христианского меньшинства в Пакистане, обернулась настоящим ночным кошмаром. Римша, которая все еще находится в Китае, говорит, что муж оскорбляет и издевается над ней.

«Пожалуйста, помогите мне», — умоляет Римша в душещипательном видео, которое она отправила своей семье в начале июня через мессенджер.

«Он просит меня заниматься сексом со всеми его друзьями, когда они приходят, — чтобы зарабатывать деньги. Когда я отказываюсь, он бьет меня. Пожалуйста, помогите мне», — умоляет Римша в душещипательном видео, которое она отправила своей семье в начале июня через мессенджер.

Римша, чье полное имя не раскрывается RFE/RL, — одна из многих пакистанских женщин, христианок из бедных семей, проживающих в восточной провинции Пенджаб. Как и остальные, вероятнее всего, Римша была втянута в историю с замужеством с китайским мужчиной под ложным предлогом, а потом оказалась принуждена к занятиям проституцией.

Власти Пакистана в мае арестовали несколько десятков пакистанских и китайских граждан по подозрению в организации подобных браков, целью которых было вовлечение женщин в сексуальное рабство. Некоторые жертвы жаловались, что им угрожали вырезать органы, если они будут противиться.

Китай — ключевой партнер Исламабада по экономике и безопасности, который вложил миллиарды долларов в Китайско-пакистанский экономический коридор. КНР публично отрицает или преуменьшает цифры и вообще сообщения о насилии. «Это ложь, что пакистанские девушки перепродаются в Китай для занятий проституцией или продажи органов», — написал в «Твиттере» посол Китая в Исламабаде в мае этого года.

Издание AP News приводит слова двух пакистанских чиновников, которые заявили в прошлом месяце, что высшие лица Исламабада приказали властям не разглашать проблему торговли людьми из-за страха испортить отношения с Пекином.

Напряжение усиливается на фоне растущего спроса на иностранных невест в Китае, где правительство годами ведет политику «одного ребенка» и в качестве детей предпочитаются мальчики. Все это привело к серьезному гендерному дисбалансу.

Власти Пакистана в мае арестовали несколько десятков пакистанских и китайских граждан по подозрению в организации подобных браков, целью которых было вовлечение женщин в сексуальное рабство.

Салим Икбал, христианский активист из Пакистана, который возглавил попытки вернуть жертв таких браков домой из Китая, поделился с RFE/RL, что китайское и пакистанское правительства не особо стараются искать и возвращать проданных в рабство невест после волны арестов, которая была в мае.

«Расследования сейчас ведутся, и арестов будет еще больше», — говорит Икбал, добавляя, что удалось вернуть около 50 девочек и девушек из Китая в Пакистан. «Но правительству Пакистана и организациям, борющимся за права человека, следует активнее выступить за возвращение девочек обратно домой».

«Я продолжаю плакать и отказываться»

В еще одном видео, которое получила редакция RFE/RL, другая христианка из Пакистана, сейчас находящаяся в Китае, рассказывает, как ее китайский муж издевался над ней, заставлял заниматься сексом с другими мужчинами. На видео Марьям рассказывает Икбалу, что муж избивал ее прутом и душил. Она показывает шрам на шее как свидетельство издевательств.

«Когда я была в Пакистане, он вел себя отлично. Но после того как мы переехали в Китай, он начал избивать меня. Посмотрите, здесь у меня шрам. Он приглашает сюда мужчин и говорит мне заниматься с ними сексом. Я плачу и отказываюсь, и затем он меня избивает», — рассказывает 17-летняя Марьям в видеочате с Икбалом.

Марьям, переехавшая в Китай в начале 2019 года, говорит, что когда она просит мужа разрешить вернуться в Пакистан, он угрожает вырезать ей почки и убить.

Марьям родом из Касура, что на 50 километров южнее Лахора. Ее отец, Исхак, работает маляром — он красит дома и живет в пыльном христианском районе города. Исхак говорит, что это старшая сестра вдохновила Марьям выйти замуж за китайца из соображений улучшить материальное благополучие семьи.

«В нашей общине нам нужно собрать приданое для замужества, а китайцы его не просят. Твоя дочь будет жить намного лучше и станет отправлять деньги из Китая каждый месяц. Но ничего из этого не произошло», — говорит Исхак. Он сказал, что получил деньги за женитьбу, но отказался уточнить сумму.

Свадьба Марьям прошла в лахорском отеле, но у семьи не было ни одного документа, который подтверждал бы брак. Исхак говорит, что и он сам, и его дочь неграмотные, и он не знает ни имени, ни возраста своего зятя, которого он первый раз увидел в день свадьбы. Исхак даже не знает, где именно в Китае живет его дочь.

Во время телефонных разговоров Марьям плачет и кажется очень напуганной. Исхаку сказали, что будущий муж Марьям тоже христианин, хотя в реальности это оказалось не так. И пакистанские христианки, и мусульманки говорят, что их китайские женихи уверяли их в своем богатстве и христианской вере, но на деле после переезда в Китай все это оказывалось неправдой.

Две молодые христианские девушки из Пакистана, которые вышли за китайцев, но в Китай не уехали, рассказали RFE/RL, что их женихи носили с собой китайский перевод Библии, но затем оказалось, что о христианстве они знали совсем чуть-чуть.

Прошлой зимой на одной из дорог христианского района Лахора висел баннер с надписью: «Внимание, христиане: в Китае — потребность супружеских отношений. Для достойных, честных и бедных семей. Все расходы покрываются китайскими семьями. Образование не требуется».

«Все расходы будут оплачены»

Нищенское существование, которое ведут пакистанские христиане, делает молодых девушек особенно уязвимыми перед хищническими, мошенническими браками. «Они знают, что они бедны и бесправны, их легче завоевать, подавить. Никто не станет прислушиваться к ним, обращать какое-то внимание», — говорит Икбал.

Прошлой зимой на одной из дорог христианского района Лахора висел баннер с надписью: «Внимание, христиане: в Китае — потребность супружеских отношений. Для достойных, честных и бедных семей. Все расходы покрываются китайскими семьями. Образование не требуется». Редакция RFE/RL перезванивала по указанному на баннере номеру, но он оказался отключен.

Один из подозреваемых лидеров группировки, которая организует такие браки, — Анас Батт, сын офицера полиции, который сейчас на пенсии, из Пенджабского региона. Несколько женщин, которые тоже оказались в неприятной брачной истории, узнали Батта. Батт хотя и осужден, но еще остается на свободе и играет центральную роль в этой истории.

В записи телефонного разговора, которую получила редакция RFE/RL, мужчина рассказывает, как Батт спорил с женщиной, которая хотела воспользоваться мобильным телефоном, и говорил ей, что «люди даже плевать не будут» на христиан, дескать, их судьба никого не волнует. В RFE/RL тоже пытались дозвониться до Батта несколько раз, но безуспешно.

Азра, тоже христианка и мать 9 детей, живет в Касуре. Сначала ее 15-летняя дочь Савера отказалась выходить замуж за китайского жениха, который дважды приходил к ним домой вместе со своими коллегами. Отказалась даже после того, как они сказали ей, что жених владеет ювелирным бизнесом и тремя домами в собственности и что он сможет финансово помогать ее семье.

«Когда они пришли к нам в третий раз, мы согласились на брак. Мы организовали свадьбу, и затем они должны были послать машины, чтобы отвезти нас в Лахор или Исламабад. Но они не дали ничего из того, что обещали», — говорила Азра в недавнем интервью.

Как и Исхак, Азра не знала ни имени китайского мужа своей дочери, ни места, где они будут жить в Китае. Пара поженилась в ноябре и переехала в Китай в январе. По телефону дочь говорила матери, что ее муж заставляет заниматься проституцией, чтобы компенсировать и оплатить расходы, которые были потрачены на свадьбу, и после этого ей разрешат уйти. Когда она отказывается делать это, муж избивает ее. «Мы очень беспокоимся, когда слушаем ее», — говорит Азра.

«Они знают, что они бедны и бесправны, их легче завоевать, подавить. Никто не станет прислушиваться к ним, обращать какое-то внимание», — говорит Икбал.

«Тревожная тенденция»

Секс-торговля и заявления об издевательствах от пакистанских девушек и женщин не могут быть независимо подтверждены RFE/RL. Китайская сторона утверждает, что сотрудничает с пакистанскими властями в борьбе с преступлениями, которые проходят «под вывеской трансграничных браков», но уклоняются от обвинений в сексуальной эксплуатации, которые сами пакистанские власти назвали «сфабрикованными фактами» и «слухами».

«По информации от Министерства общественной безопасности Китая, нет никакой торговли органами или принуждений к занятию проституцией для пакистанских женщин, проживающих в Китае в браке с китайскими мужчинами», — заявило посольство Китая в Исламабаде в мае.

«Мы никогда не позволим нескольким преступникам подорвать дружбу Китая и Пакистана и ранить дружеские чувства между двумя народами», — продолжает посольство.

За неделю до того, как пакистанские власти арестовали большое количество подозреваемых в секс-торговле, предположительно связанных с «брачными брокерами», организация Human Rights Watch объявила, что Исламабаду следует «обеспокоиться в связи с недавними сообщениями о продаже женщин и девочек в Китай».

«Эти обвинения в адрес Пакистана угрожающе схожи со случаями продаж невест в Китай как минимум еще из пяти других азиатских стран», — сообщает Human Rights Watch.

Журналисты RFE/RL поговорили с пятью молодыми христианками, тоже пакистанскими невестами, которые смогли вернуться домой из Китая или избежали переезда в эту страну, узнав, что с их мужьями что-то не так. Среди них только 23-летняя Наташа Масих из Фейсалабада утверждала, что ее били и принуждали к занятиям проституцией.

Родители Наташи организовали свадьбу в надежде получить новый дом и финансовую поддержку зятя для их семьи из восьми человек. Наташа рассказала, что после прибытия в Китай муж отправил ее в отель в городе Урумчи и заставил работать проституткой.

«Он мучил и избивал меня после того, как отправил меня в этот отель. Он звал других мужчин и заставлял меня делать плохие вещи», — рассказала Наташа RFE/RL после дачи свидетельских показаний в фейсалабадском суде по делу о свадьбах между пакистанскими женщинами и китайскими мужчинами.

Масих говорит, что она сбежала благодаря студенту из Пакистана, который учится в Китае, — он относится к числу паствы церкви ее родителей. Члены паствы связались со студентом и попросили забрать Наташу, притворившись перед ее мужем очередным клиентом.

18-летняя Наина из Лахора рассказала RFE/RL, что родители выдали ее замуж в обмен на деньги и даже не сказали ей об этом. Она прожила в Китае 4 месяца, где ее держали за прислугу и заставляли работать целыми днями. Затем Наина «вежливо» уговорила своего 35-летнего мужа разрешить ей посетить Пакистан и больше никогда не возвращалась. «Мои родители настаивали, чтобы я поехала обратно, но я не хотела портить себе жизнь», — говорит Наина.

Наина и еще три пакистанские невесты в интервью для RFE/RL утверждают, что их не подвергали сексуальной эксплуатации в Китае. Но другие девушки в схожей ситуации писали в мессенджерах, что над ними издеваются и принуждают к проституции.

Римша с мужем.

«Я хочу вернуть свою дочь»

27-летняя Римша, речь о которой идет в начале статьи, дважды обращалась в полицию по совету других пакистанских женщин в Китае, с которыми она общается. Но Римша сообщила своей матери, что ее муж откупился от полиции и поэтому они теперь смогут уехать, говорят мать Парвин и сестра Римши Джамила.

«После этого муж забрал телефон у Римшы», — говорит Джамила, добавляя, что сестре разрешалось пользоваться телефоном только для того, чтобы принимать входящие вызовы от ее семьи.

Парвин говорит, что из-за ситуации, в которой оказалась дочь, у нее начались проблемы со здоровьем, и она очень обеспокоена, сможет ли Римша вернуться домой. Очевидно, женщина очень сожалеет о своем согласии на замужество дочери.

«Мы были жадными и не имели ни малейшего представления о том, какие проблемы могут возникнуть позднее, — говорит Парвин. — Теперь я хочу вернуть свою дочь назад».

