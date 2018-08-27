Экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев уволился из «Бегишево»

Экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев, которого обвиняют в мошенничестве с земельными участками, уволился из аэропорта «Бегишево».

Хазеев устроился туда начальником аэродромной колонны в службе спецтранспорта после ухода с должности главы Тукаевского района. Однако ему пришлось уволиться оттуда сразу после возбуждения уголовного дела, сообщает Chelny-biz.ru.

Напомним, в июле в Набережных Челнах экс-главу освободили из-под стражи под подписку о невыезде. Подробнее о «земельной войне» в автограде — в материале «Реального времени».