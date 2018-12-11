В Челнах следователи задержали зятя экс-начальника экологической полиции

В Набережных Челнах правоохранители задержали зятя Рафиса Кабирова, бывшего начальника межрайонного отдела по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей среды МВД РТ.

Айдара Шаймухаметова подозревают в мошенничестве с землей в селе Большая Шильна, передает Chelny-biz.ru.

По предварительным данным, Шаймухаметов приобрел участок под строительство социально-культурного объекта, а позже оформил в собственность — путем предоставления недостоверных сведений о якобы имеющихся строениях.

Дело ведет следственная группа во главе со следователем по особо важным делам следственного отдела Набережных Челнов Станиславом Хораськиным.

Напомним, ранее сам Кабиров проходил в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Тукаевского района Василя Хазеева. Его заподозрили в мошенничестве с землями в Князевском сельском поселении. Полковник в отставке был задержан, но позже его отпустили. По некоторым данным, он и другие лица, среди которых также назывались семья экс-главы УВД Челнов Файзуллы Хусниева, Михаил Подскаев, директор компании «Челны-Лифт», вернули спорные земельные участки.