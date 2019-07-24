«Пятерочка» дарит шанс выиграть путешествие в Африку

Торговая сеть проводит акцию «Почувствуй себя по-королевски»

Фото: скрин видео, предоставленного компанией «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» проводит акцию «Почувствуй себя по-королевски», приуроченную к премьере нового фильма «Король Лев»*. Со 2 по 29 июля все покупатели сети имеют возможность стать обладателем главного приза — семейного путешествия в Кению.

Именно эта страна Восточной Африки вдохновила художественный цех анимационного фильма «Король Лев» на создание красочных пейзажей мультфильма 1994-го года.

Новый фильм «Король Лев», снятый Джоном Фавро, известным по таким режиссерским и продюсерским работам, как трилогия о «Железном человеке» и серии фильмов «Мстители», обещает стать достойной версией любимого с детства сюжета. По задумке Фавро, главные герои взрослеют, ищут себя в большом мире, совершают ошибки и находят возможность их исправить. Использование уникальных цифровых технологий делает картину еще более реалистичной и переносит зрителей в самый центр событий.

«Король Лев» — неподвластная времени легенда, на которой выросли мы сами и растим уже наших детей. Уверена, что новая экранизация популярнейшего мультфильма соберет у экранов миллионы семей, многие из которых являются постоянными гостями наших магазинов. Кроме того, «Пятерочка» в рамках своей новой акции дает шанс каждому прикоснуться к этой легенде и побывать в Кении. Для этого достаточно совершать свои привычные покупки, радуя ими самых маленьких членов семьи», — рассказала директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Александра Калюкина.

Видео предоставлено компанией «Пятерочка»

Для участия в акции достаточно совершить хотя бы одну покупку в категории «детские товары», быть держателем карты лояльности торговой сети и подтвердить свое участие в личном кабинете «Выручай-карты». Победитель и его семья отправятся в удивительную Кению и смогут увидеть множество зверей в их естественной среде обитания. Счастливчики посетят три заповедника, включая всемирно известный национальный парк «Масаи-Мара».

Помимо шанса на выигрыш поездки торговая сеть «Пятерочка» в рамках акции разыгрывает также 500 других призов с символикой фильма «Король Лев» — комплекты постельного белья и портативные зарядные устройства с изображением короля саванны.

Дополнительно при покупке товаров для детей в период проведения акции покупатели получат в два раза больше баллов на «Выручай-карту».

Подробности об организаторе акции, правилах его проведения, сроках и месте получения призов можно узнать на сайте korol-lev.5ka.ru.

*Возрастное ограничение фильма «Король Лев» 6+.

