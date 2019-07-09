Межсезонье ВХЛ: от оскандалившегося «Тороса» до обнулившегося «Нефтяника»

Поволжское представительство в лиге осталось на прежнем уровне — целых 11 клубов

Высшая хоккейная лига пошла по стопам КХЛ и в грядущем сезоне проведет свое первенство по североамериканской системе — с делением на конференции и дивизионы. В «регулярке» команды сыграют всего по 52 матча, группы при этом будут сформированы с учетом логистики. Все это сделано в интересах не слишком богатых клубов лиги. Обновился и состав ВХЛ — она пополнилась сразу четырьмя новыми командами. Среди них и очередной представитель Поволжья: это «Торпедо-Горький», «поглотивший» соседей из Сарова (Нижегородская область). «Реальное время» рассказывает о самых важных событиях межсезонья для команд округа: скандале в Нефтекамске, «обнулении» в Альметьевске и посткризисном взлете «Ижстали» и «Молота».

«Торпедо-Горький» поглотил «Саров»

Образованный в системе нижегородского «Торпедо» клуб призван стать новым фармом первой команды — примерно как казанский «Барс», в котором «доводят» игроков, переросших МХЛ, но еще не доросших до уровня Континентальной лиги. Загвоздка в том, что на этом поприще нижегородцы потеснили ХК «Саров» из одноименного города. «Торпедо-Горький», по сути, поглотил команду из маленького городка, так что весь региональный большой хоккей теперь сконцентрирован в Нижнем Новгороде. Сегодня «Торпедо-Горький» свободно пользуется игровыми активами команды из Сарова, либо забирая себе хоккеистов, либо обменивая их на более ценных.

Так, например, из Сарова в Нижний Новгород без какой-либо компенсации отправился чемпион мира среди юниоров 2012 года защитник Руслан Трубкин. Позже нижегородцы получили права на 22-летнего игрока «Ижстали» Федора Ведерникова, расплатившись за него экс-хоккеистом «Сарова» Владиславом Грибовым. Ну и, конечно же, «горьковчане» забрали себе лучшего бомбардира «Сарова» Павла Новожилова. Тем же маршрутом Саров — Нижний Новгород последовали и нападающие Никита Милехин и Николай Полунин.

Впрочем, и сам факт создания новой команды не очень понятен, учитывая, что, по последней информации, игроки первой команды «Торпедо» (выступающей в КХЛ) не видели зарплату с конца прошлого сезона.

Нижегородцы получили права на 22-летнего игрока «Ижстали» Федора Ведерникова (на фото), расплатившись за него экс-хоккеистом «Сарова» Владиславом Грибовым. Фото torpedo-gorky.ru

ХК «Торос». Жарко, как в обычном башкирском межсезонье

Но самым жарким межсезонье выглядит пока в Башкирии, и в данном случае это, к сожалению, не комплимент. Скандал вокруг бывшего тренера нефтекамского «Тороса» и нынешнего спортивного директора уфимского «Салавата Юлаева» Василия Чижова разгорелся еще на прошлой неделе.

Тогда бывший защитник нефтекамской команды Тимур Бараев рассказал о своем опыте работы с Чижовым: по его словам, тот требовал у него взятку в сезоне-2016/17 и якобы задвинул его в резерв, не позволив Бараеву проявить себя в «Торосе».

«При подписании контракта в тренерской с глазу на глаз В.А. Чижов попросил выйти своих помощников и потребовал с меня взятку за то, что оставляет меня в составе команды. Я сделал вид, что не понял его. Подписал рабочее соглашение на те «слезы», которые он прописал для меня в виде денежной суммы, и документ о том, что при повторной травме спины я беру все расходы на себя. Выбора на тот момент у меня не было. Шансов, конечно, он мне никаких не дал. О том, чтобы провести полноценно сезон и набрать индивидуальные очки для продвижения дальше по карьерной лестнице, не могло быть и речи. Возвращение на профессиональный уровень, как я его для себя представлял, не состоялось», — цитирует игрока «Медиакорсеть».



В этой ситуации, надо полагать, стоит ожидать какой-то реакции со стороны Чижова — либо обращения в суд, либо объявления намерения это сделать. Но пока он, как и его бывший клуб-работодатель, отмалчивается.

Впрочем, в «Торосе» есть чем заняться и помимо проблем своих бывших сотрудников. В Нефтекамске нынешним летом затеяли перестройку: в июне генеральным директором клуба был назначен Александр Николаев, хорошо известный своей работой во главе федерации хоккея Башкортостана. А в селекционном отношении «Торос» может похвастать парочкой локальных побед: во-первых, нефтекамцам удалось вернуть в свой стан обладателя Кубка Братины Владимира Сохатского, проявившего себя на уровне КХЛ, во-вторых — сохранить Станислава Голованова.

Скандал вокруг бывшего тренера нефтекамского «Тороса» Василия Чижова разгорелся еще на прошлой неделе. Фото vhlru.ru

ХК «Нефтяник» «обнулился»

Перестройку после разочаровывающего сезона задумали (и даже практически реализовали) и в Альметьевске. «Нефтяник» решился наконец «резануть по живому» и проститься с засидевшимися лидерами былых времен, чтобы начать строить новую команду с опорой на молодых хоккеистов. Так, в нынешнем межсезонье после 12 лет в составе «Нефтяника» покинул команду победитель Кубка Братины — 2016 Андрей Демидов, перебравшийся в чемпионат Казахстана.

Уехал из Альметьевска и многолетний лидер и снайпер команды Никита Ядроец, который стабильно выигрывал больше 50 процентов вбрасываний в каждом из своих сезонов в «Нефтянике» — форвард отправился в тюменский «Рубин». Оба (наряду с Тимуром Биляловым) сыграли решающую роль в чемпионском сезоне 2015/2016 и вполне могут зваться легендами клуба, ну или как минимум любимцами местных болельщиков. Уехал осваивать узбекский хоккей и голкипер Роман Смирягин.

Вместо них в команду прибыло подкрепление из Казани. Главным приобретением стал молодой Тимур Фаткуллин, к которому долго присматривался и даже порой подпускал к основной команде «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. 23-летний форвард имеет опыт выступлений в КХЛ (за новокузнецкий «Металлург», «Торпедо» и «Нефтехимик») и, по идее, должен стать лидером обороны и новой главной звездочкой «Нефтяника». Еще один казанец для Альметьевска — 19-летний Михаил Шестопалов, отыгравший сезон в «Ирбисе».

Пополнили «альметку» вратари Илья Андрюхов из «Сокола» и Сергей Коробов из «Ижстали», из Рязани подъехал нападающий Иван Иванов , а из «Молота-Прикамья» — опытный нападающий Руслан Шайхулов. Продлили трудовые отношения с альметьевским клубом нападающие Даниэль Насыбуллин (один из последних участников чемпионского сезона), а также Кирилл Лебедев и Виталий Каменев.

Комплектация состава «Нефтяника» еще не завершена. Главный тренер альметьевцев Ильнур Гизатуллин уже заявил, что болельщикам стоит ждать пополнения еще тремя-четырьмя хоккеистами. Что ж, посмотрим, сможет ли Гизатуллин реваншироваться за прошлогодний провал с заметно обновленной бандой.

В Пермь уже прибыл тренерский штаб во главе с Дмитрием Краменко и часть игрового состава. Фото vk.com/molot.prikamie

Короткой строкой

Разрешили наконец свои насущные проблемы в Перми. В начале июля «Молот-Прикамье» сумел-таки закрыть все долги по зарплате и налогам, клуб приступил к подготовке к следующему сезону, а команда вскоре приступит к тренировкам. В Пермь уже прибыл тренерский штаб во главе с Дмитрием Краменко и часть игрового состава.

Стартовая часть сборов «Молота» пройдет в Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» Чайковского (Пермский край). По возвращении в Пермь команда выйдет тренироваться на лед УДС «Молот».

Благополучно прошли стадию затяжного кризиса и в Ижевске. Партнерский договор, который «Ижсталь» подписала зимой с омско-балашихинским «Авангардом», дал свои плоды. Став фарм-клубом «ястребов», Ижевск начал получать денежные отчисления, что позволило ему выйти из затяжного кризиса, а также получить хорошее прибавление из МХЛ — от «Омских Ястребов». Сразу трое нападающих молодежной команды омичей — Алексеей Зубов, Артем Димитричев и Игорь Шама — будут защищать цвета «сталеваров» в будущем сезоне. А буквально на днях ижевчане даже позволили себе подписать Алхаса Кочкарева, выступавшего в Чехии. С таким подбором игроков «Ижсталь» вполне может претендовать на место в плей-офф и даже побороться за поздние стадии игр на вылет.

— Мы заключили соглашение с омским «Авангардом», договорились, что будет серьезная помощь в виде высокого уровня игроков. И «Авангард» будет платить нам, это впервые такое у нас соглашение. В этом смысле существенно увеличится финансирование клуба, — отмечал глава Удмуртской республики Александр Бречалов в интервью радио «Комсомольская правда — Ижевск».