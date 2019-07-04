Продолжать строить в прежнем ритме

Тренды отрасли обсудили эксперты рынка недвижимости в Санкт-Петербурге

Фото: предоставлено «АК БАРС Девелопмент»

В преддверии вступления рынка недвижимости в новые правила градостроительной политики в Северной столице прошла деловая встреча лидеров российского рынка. На круглом столе VII Федерального форума по жилой недвижимости и развитию городов Urban Space — 2019 собрались руководители крупнейших девелоперских и риелторских компаний, представители органов власти. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

«Стрессовая ситуация для большинства застройщиков»

Масштабное мероприятие было посвящено актуальным тенденциям развития девелоперского бизнеса в России, который переходит от долевого строительства к проектному финансированию, а также тому, что ждет рынок недвижимости. В ходе живой дискуссии участники форума делились опытом создания конкурентного продукта на рынке жилья, на что делаются ставки и какие современные инструменты для этого используются.

Ключевой блок стратегической сессии Urban Space составили выступления, посвященные проблеме перехода строительной отрасли на проектное финансирование и обслуживание по эскроу-счетам.

Говоря о готовности регионов к переходу на новые правила работы, Сергей Ураков, заместитель генерального директора «АК БАРС Девелопмент» отметил, что, конечно, изменения в ФЗ 214 стали стрессовой ситуацией для большинства застройщиков, хотя в самой компании к 1 июля вышли подготовленными. Для работы в новых условиях рынка в компании хорошо понимают, что такое проектное финансирование, поскольку на протяжении последних 10 лет традиционно взаимодействовали с банками.

Вид из окон будущего ЖК «Нобелевский». Фото предоставлено «АК БАРС Девелопмент»

Территории комплексного развития от «АК БАРС Девелопмент»

Для системообразующих девелоперов и проектов высокой степени готовности были определены критерии достройки домов по прежним нормам. Так, для 5 проектов ООО «АК БАРС Девелопмент», а именно ЖК «Солнечный город», «Светлая Долина», «Казань XXI век», «Мой Ритм», хорошо известных рынку недвижимости как территории комплексного развития, было выдано заключение о степени соответствия критериям готовности (ЗОС), то есть они могут продаваться по старым правилам.

Сергей Ураков: «Для работы в новых условиях рынка в «АК БАРС Девелопмент» хорошо понимают, что такое проектное финансирование, поскольку на протяжении последних 10 лет традиционно взаимодействовали с банками»

Делясь своим опытом с коллегами, Сергей Ураков уточнил, что в компании не теряли времени и для их нового проекта ЖК «Нобелевский», который выходит на рынок в ближайшее время, уже подписан договор по проектному финансированию нового проекта.

Также на форуме обсудили, как выжить застройщикам и добиться снижения процентных ставок по проектным кредитам, какие digital*-технологии и маркетинговые решения позволят удержать покупателя, как поменялись сами покупательские предпочтения и какие задачи возникают перед девелоперами в связи с развитием новых форматов жилья.

*цифровые

Подготовлено при поддержке «АК БАРС Девелопмент»