Куда уходят деньги: россияне стали меньше слать деньги за рубеж, но больше получать

Анализ трансграничных переводов в I квартале 2019 года

«Реальное время» изучает ситуацию с трансграничными переводами жителей России. За последний год ситуация существенно изменилась. Татарстан потерял лидерство в ПФО по переводам денег за рубеж, оказавшись позади Самарской и Нижегородской областей. Да и вся Россия существенно снизила потоки «вывода» средств — а вот поток денег в страну из-за рубежа немного увеличился.

За год зарубежных переводов стало меньше на треть

Как следует из данных, полученных аналитической службой «Реального времени» из отчетности кредитных организаций и «Почты России», объемы трансграничных переводов в стране в I квартале снизились, причем это касается как «исходящих», так и «входящих» переводов. По сравнению с IV кварталом 2018 года жители страны (речь идет именно о физических лицах, причем как резидентах, так и нерезидентах) стали переводить на 29% меньше, и получать на 12% меньше.

Порядок цифр такой: объем «исходящих» переводов составил 9,42 млрд долларов, снижение объема в страны дальнего зарубежья и страны СНГ оказалось примерно одинаковым: до 6,94 и 2,48 млрд долларов, соответственно — это 29% и 28%. При этом уменьшилась и средняя сумма одного перевода, все на те же 28%, до 131 доллара США. Причем в страны дальнего зарубежья в среднем переводили 114 долларов — тут снижение составило 30%, а вот в страны СНГ средняя сумма перевода уменьшилась лишь на 18%, до 216 долларов.

В Россию потоки переводов уменьшились на 12%, до 5,69 млрд долларов. Заметим, что эта сумма составляет 60% от суммы всех переводов из России, в конце прошлого квартала показатель составлял лишь 48%. В основном переводы в Россию ожидаемо поступают не из более бедных стран СНГ, а из стран дальнего зарубежья. Доля полученных из «дальних» стран денег составляет 85%, то есть, 4,86 млрд долларов. Эта цифра снизилась на 10%, в то время как объемы переводов из стран СНГ «просели» сразу на 19%. Отметим при этом, что каждый перевод в Россию заметно больше, чем «исходящий» перевод — 317 долларов США против 131. При этом цифра за I квартал снизилась на 23%.

Интересно также сравнить показатель I квартала 2019 года не с последним, а с I кварталом 2018 года, ведь основная масса переводов осуществляется ближе к концу года. Тут динамика тоже отрицательная, хоть и не по всем показателям. Из России жители перевели на 7% меньше, чем по итогам первых месяцев прошлого года. Сумма перевода из страны также снизилась на 26%, но вот касается это только стран дальнего зарубежья: в страны СНГ стали переводить больше (216 против 192 долларов США). В Россию же денег стало поступать больше как из ближайших стран, так и из стран дальнего зарубежья. Показатели выросли на 3% и 8%. Суммы при этом уменьшились.

Трансграничные переводы физических лиц, I кв. 2019 г.

Показатель I квартал 2019 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2018 г. Всего, млн $ США Перечисления физическими лицами из Российской Федерации 9.418 13.270 10.170 в страны дальнего зарубежья 6.937 9.821 7.639 в страны СНГ 2.481 3.450 2.531 Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию 5.688 6.433 5.301 из стран дальнего зарубежья 4.857 5.402 4.492 из стран СНГ 832 1.031 809 Сальдо -3.730 -6.837 -4.869 страны дальнего зарубежья -2.081 -4.418 -3.147 страны СНГ -1.650 -2.419 -1.722 Средняя сумма одного перевода, $ США Перечисления физическими лицами из Российской Федерации 131 182 176 в страны дальнего зарубежья 114 164 172 в страны СНГ 216 262 192 Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию 317 410 414 из стран дальнего зарубежья 345 461 491 из стран СНГ 216 261 221

Переводы резидентов: в основном — самому себе



Рассмотрим теперь показатели, связанные с трансграничными переводами резидентов страны, а точнее, заострим внимание на том, с какой целью осуществляются эти переводы. Из России сумма переводов резидентов составила 7,63 млрд долларов. Чаще всего — примерно в половине случаев — переводят деньги по статье «перечисление собственных средств», что подразумевает перевод денег на свой же счет или счет близкого родственника. Сумма этих переводов из России составила в I квартале 3,57 млрд долларов. Это на треть с лишним меньше, чем по итогам последнего квартала 2018 года, и на 6% меньше, чем в I квартале 2018 года.

Вторая по значению категория размытая и называется «прочие». Тут сумма составила 921 млн долларов — на 14% меньше, чем в IV квартале 2018-го и на 20% больше, чем в I квартале 2018-го. Немногим меньше — 840 млн долларов — россияне перевели денег по статье «безвозмездные перечисления», то есть гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты и прочее. Эта статья, по сравнению с прошлым кварталом, «просела» сразу на четверть, а за год — на 15%. Наконец, третья категория с похожими объемами — переводы электронных денежных средств — за год выросла на 3%, с 760 до 780 млн долларов (результат IV квартала 2018 года — на 7% меньше, 812 млн долларов).

В Россию резидентам за первые 3 месяца 2019 года перевели сумму в 5,01 млрд долларов. Основная категория — «прочие», которая составляет 1,33 млрд долларов, что на треть меньше, чем в IV квартале 2018 года, но на 43% больше, чем год назад. Еще 1,12 млрд долларов — перечисление собственных средств, причем она снизилась — на 17% по сравнению с прошлым кварталом и на 26% за год. Третья по значению категория — безвозмездные поступления — увеличилась сразу на четверть (а за год — вообще на 40%). Отметим, кроме того, категорию «погашение кредитов» — она выросла за один квартал сразу в 2,3 раза — со 174 до 406 млн долларов. За год рост составил 72% (с 236 млн долларов).

Трансграничные переводы физлиц-резидентов, млн $ США, I кв. 2019 г.

Показатель I квартал 2019 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2018 г. Изменение к IV кварталу 2018 г Изменение к I кварталу 2018 г. Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Всего 5.013 7.633 5.683 10.605 4.697 7.987 -12% -28% 7% -4% перечисление собственных средств 1.116 3.570 1.341 5.683 1.513 3.806 -17% -37% -26% -6% безвозмездные перечисления и поступления 733 840 584 1.153 523 985 26% -27% 40% -15% кредиты, всего привлечение кредитов 170 327 295 521 241 356 -42% -37% -29% -8% погашение кредитов 406 55 174 94 236 61 133% -41% 72% -10% проценты по кредитам 8 4 25 10 9 3 -68% -60% -11% 33% оплата товаров 9 395 11 427 20 430 -18% -7% -55% -8% оплата услуг, всего 150 427 159 462 169 477 -6% -8% -11% -10% образовательные услуги 2 61 2 71 3 64 0% -14% -33% -5% медицинские услуги 3 34 3 36 4 39 0% -6% -25% -13% консультационные услуги 24 13 19 13 50 13 26% 0% -52% 0% туристические услуги 5 85 5 83 5 86 0% 2% 0% -1% прочие услуги 116 234 130 259 108 276 -11% -10% 7% -15% операции с недвижимым имуществом 51 268 72 322 38 241 -29% -17% 34% 11% заработная плата 492 - 543 - 484 - -9% 2% переводы электронных денежных средств 477 780 499 812 449 760 -4% -4% 6% 3% операции на рынке Forex 15 38 22 41 64 88 -32% -7% -77% -57% переводы в доверительное управление имуществом 53 10 3 15 22 9 1667% -33% 141% 11% прочие 1.333 921 1.955 1.066 930 770 -32% -14% 43% 20%

Деньги уходят в Швейцарию, но уже не так активно



Основной страной, с которой осуществляются переводы, вопреки стереотипам, является вовсе не одна из бывших советских республик. Из России, напомним, за первые 3 месяца в страны дальнего зарубежья перевели 6,94 млрд долларов, в то время как в страны СНГ — всего 2,48 млрд. Крупнейшей страной по переводам из России стала Швейцария — туда отправили 1,31 млрд долларов — в два раза меньше, чем в последнем квартале прошлого года и на четверть меньше, чем в I квартале 2018 года. Следом за ней по объему переводов с примерно одинаковым показателем идут три страны — США и Великобритания (примерно по 573 млн долларов) и Латвия (535 млн долларов). За год объемы переводов во все эти страны снизился: в Великобританию — на 3%, в Латвию — на 7%, а в США — вообще на 13%.

Отметим, что самый большой средний перевод — 231,7 тыс. долларов за раз — происходит в Монако. За год цифра выросла на четверть. Также значительные показатели — по величине перевода в Австрию (11,7 тыс. долларов — что, впрочем, в полтора раза меньше, чем год назад), Нидерланды (10 тыс. долларов, годовой рост в 2,8 раза) и Испанию (8 тыс. долларов, снижение за год на треть).

Среди стран СНГ заметно выделяются три государства. Абсолютный лидер по объему переводов из России — Узбекистан: сюда за I квартал перевели 818 млн долларов (второй показатель после Швейцарии), за год показатель вырос на 13%, но уменьшился на одну пятую в сравнении с последним кварталом 2018 года. Также в лидерах — Киргизия и Таджикистан, сюда отправили примерно по 460 млн долларов (годовые изменения в пределах пяти процентов). Средняя сумма перевода в случае со странами СНГ невелика: 216 долларов. В Узбекистан переводят по 350 долларов (на 11% больше, чем год назад), в Киргизию — по 200 долларов (на 14% меньше прошлогоднего результата), в Таджикистан — 140 долларов (годовой рост — сразу на 60%).

Трансграничные переводы физлиц по основным странам-контрагентам. Переводы из России, I кв. 2019 г.

Страна I квартал 2019 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2018 г. Изменение к IV кварталу 2018 г. Изменение к I кварталу 2018 г. сумма переводов, млн $ средняя сумма одного перевода, $ сумма переводов, млн $ средняя сумма одного перевода, $ сумма переводов, млн $ средняя сумма одного перевода, $ сумма переводов, млн $ средняя сумма одного перевода, $ США сумма переводов, млн $ США средняя сумма одного перевода, $ США Всего 9.418 131 13.270 182 10.170 176 -29% -28% -7% -26% Страны дальнего зарубежья 6.937 114 9.821 164 7.639 172 -29% -30% -9% -34% ШВЕЙЦАРИЯ 1.314 3.463 2.864 8.236 1.760 7.041 -54% -58% -25% -51% СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 572 186 651 235 659 175 -12% -21% -13% 6% СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 573 87 566 119 589 264 1% -27% -3% -67% ЛАТВИЯ 535 12 667 16 575 18 -20% -25% -7% -33% ИСПАНИЯ 274 8.014 372 10.141 333 11.569 -26% -21% -18% -31% ГЕРМАНИЯ 256 3.073 376 4.417 278 277 -32% -30% -8% 1009% МОНАКО 215 231.704 376 402.421 153 184.653 -43% -42% 41% 25% КИПР 250 886 363 931 443 2.505 -31% -5% -44% -65% АВСТРИЯ 150 11.735 259 28.380 167 20.924 -42% -59% -10% -44% КИТАЙ 144 2.144 215 2.177 234 2.268 -33% -2% -38% -5% ИТАЛИЯ 193 6.098 249 7.098 196 6.067 -22% -14% -2% 1% НИДЕРЛАНДЫ 369 10.012 121 3.119 100 3.519 205% 221% 269% 185% ЛЮКСЕМБУРГ 127 127 352 302 310 261 -64% -58% -59% -51% ТУРЦИЯ 162 1.230 190 1.258 149 1.399 -15% -2% 9% -12% ГРУЗИЯ 169 404 132 507 -100% -100% -100% -100% ЧЕХИЯ 139 154 154 3.789 -100% -100% -100% -100% ФРАНЦИЯ 128 4.364 145 3.648 120 2.100 -12% 20% 7% 108% ИЗРАИЛЬ 133 6.384 130 5.893 2% 8% СИНГАПУР 87 92 90 78 68 48 -3% 18% 28% 92% ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 77 767 60 7.872 28% -90% ГОНКОНГ ЯПОНИЯ 154 1930 135 1.525 14% 27% КАНАДА БЕЛЬГИЯ 126 29.431 -100% -100% КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 181 13.016 Страны СНГ 2.481 216 3.450 262 2.531 192 -28% -18% -2% 13% УЗБЕКИСТАН 818 349 1.026 370 726 314 -20% -6% 13% 11% КИРГИЗИЯ 453 199 623 262 434 232 -27% -24% 4% -14% ТАДЖИКИСТАН 462 139 615 154 487 87 -25% -10% -5% 60% АРМЕНИЯ 194 304 315 362 209 319 -38% -16% -7% -5% АЗЕРБАЙДЖАН 189 293 354 451 191 353 -47% -35% -1% -17% КАЗАХСТАН 137 104 238 189 143 151 -42% -45% -4% -31% УКРАИНА 80 238 94 251 158 257 -15% -5% -49% -7% МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 85 239 111 265 109 276 -23% -10% -22% -13% БЕЛАРУСЬ 62 240 72 250 73 289 -14% -4% -15% -17% ТУРКМЕНИЯ 0,0 120 0,1 135 0,2 278 -100% -11% -100% -57%

Что касается переводов в Россию, то тут лидер тот же — Швейцария. Оттуда перевели денег совсем немного меньше, чем туда отправили: 1,07 млрд долларов. Следом за ней идут США и Латвия с 484 млн долларов, при этом показатель США за год увеличился более чем на четверть, а у США и Латвии показатели незначительно снизились. Четвертое место оказалось у Кипра — оттуда перевели 379 млн долларов.



Что касается стран СНГ, то безоговорочный лидер тут Казахстан с переводами в Россию на 377 млн долларов (показатель вырос на 15%). Следом идет Армения со 133 млн долларов и ростом почти на треть. Из этой же страны — самая высокая среди стран СНГ средняя сумма перевода — 1297 долларов. По переводам из стран дальнего зарубежья этот показатель достигает 68 тысяч долларов в случае с Монако, 32 тысяч — со Швейцарией и 20 тысяч — с Кипром.

Трансграничные переводы физлиц по основным странам-контрагентам. Поступления в Россию, I кв. 2019 г.

Страна I квартал 2019 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2018 г. Изменение к IV кварталу 2018 г. Изменение к I кварталу 2018 г. сумма переводов, млн $ средняя сумма одного перевода, $ сумма переводов, млн $ средняя сумма одного перевода, $ сумма переводов, млн $ средняя сумма одного перевода, $ сумма переводов, млн $ средняя сумма одного перевода, $ США сумма переводов, млн $ США средняя сумма одного перевода, $ США Всего по странам 5.688 317 6.433 410 5.301 414 -12% -23% 7% -23% Страны дальнего зарубежья 4.857 345 5.402 461 4.492 491 -10% -25% 8% -30% ШВЕЙЦАРИЯ 1.073 32.016 1.802 49.310 1.090 46.426 -40% -35% -2% -31% СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 484 614 492 742 378 694 -2% -17% 28% -12% ЛАТВИЯ 484 49 420 54 527 83 15% -9% -8% -41% СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 330 807 267 2.233 292 2.758 24% -64% 13% -71% ГЕРМАНИЯ 262 923 272 944 256 1.074 -4% -2% 2% -14% КИПР 379 20.359 215 10.480 410 23.104 76% 94% -8% -12% ЛЮКСЕМБУРГ 102 580 103 212 71 431 -1% 174% 44% 35% СИНГАПУР 151 105 162 118 128 124 -7% -11% 18% -15% ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 87 3536 96 4.319 -9% -18% ИЗРАИЛЬ 61 778 66 870 -8% -11% НИДЕРЛАНДЫ 303 3.420 174 1.556 152 6.009 74% 120% 99% -43% АВСТРИЯ 73 4.703 211 12.793 68 4.982 -65% -63% 7% -6% ТУРЦИЯ 36 938 45 1.151 40 1.034 -20% -19% -10% -9% ИТАЛИЯ 60 1.222 51 1.019 42 997 18% 20% 43% 23% ФРАНЦИЯ 43 1.022 107 2.438 52 1.329 -60% -58% -17% -23% ИСПАНИЯ 45 1.473 46 1.431 39 1.460 -2% 3% 15% 1% ГРУЗИЯ 47 1.471 32 1.177 -100% -100% -100% -100% ЧЕХИЯ 35 3.504 30 3.419 -100% -100% -100% -100% МОНАКО 42 68.813 74 120.962 52 98.744 -43% -43% -19% -30% КИТАЙ 18 3.333 19 3.089 18 2.940 -5% 8% 0% 13% ГОНКОНГ КАНАДА ЯПОНИЯ 11 1612 12 1.936 -8% -17% БЕЛЬГИЯ 44 2.994 -100% -100% КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 75 2.146 Страны СНГ 832 216 1.031 261 809 221 -19% -17% 3% -2% КАЗАХСТАН 377 125 405 131 328 111 -7% -5% 15% 13% КИРГИЗИЯ 80 785 106 868 93 934 -25% -10% -14% -16% УЗБЕКИСТАН 75 805 100 851 103 1.028 -25% -5% -27% -22% АРМЕНИЯ 133 1.297 161 2.114 102 1.512 -17% -39% 30% -14% УКРАИНА 39 230 49 269 40 281 -20% -14% -3% -18% БЕЛАРУСЬ 35 336 42 399 37 472 -17% -16% -5% -29% ТАДЖИКИСТАН 29 420 37 483 42 515 -22% -13% -31% -18% АЗЕРБАЙДЖАН 28 451 87 1.087 33 538 -68% -59% -15% -16% МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 24 367 35 670 23 519 -31% -45% 4% -29% ТУРКМЕНИЯ 10 180 10 178 7 236 0% 1% 43% -24%

Татарстан стал рассылать гораздо меньше денег



Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан оказался на третьем месте как по «входящим», так и по «исходящим» переводам. В I квартале 2019 года отсюда перевели 37,3 млн долларов США. Цифры эти, как можно заметить, довольно скромные на фоне общероссийского показателя. Да и из двух других регионов ПФО перевели больше: из Самарской области, например, 50 млн долларов, из Нижегородской области — 42,8 млн. Отметим, впрочем, что за год объем перечислений из Татарстана заметно снизился — сразу на 43%. По итогам прошлого года из региона перевели 65,4 млн долларов — тогда Татарстан был лидером. В Самарской и Нижегородской областях темпы вывода денег, наоборот, увеличились: на 13% и 2%.

Заметно снизился и объем перечислений денег в Татарстан. За год цифра уменьшилась на 23%, с 16,4 до 12,7 млн долларов. Место Татарстана по поступлениям денег однако не изменилось: оно по-прежнему третье в Приволжском федеральном округе. В Самарской области показатель составляет 26 млн долларов (тут показатель вырос на 2%), в Нижегородской области — 55,8 млн долларов (тут произошел скачок в 2,9 раза).

Трансграничные переводы физлиц в ПФО, I кв. 2019 г., млн $

Регион ПФО I квартал 2019 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2018 г. Изменение к IV кварталу 2018 г. Изменение к I кварталу 2018 г. Поступления в пользу физлиц в Россию Перечисления физлицами из России Оборот Сальдо Поступления в пользу физлиц в Россию Перечисления физлицами из России Оборот Сальдо Поступления в пользу физлиц в Россию Перечисления физлицами из России Оборот Сальдо Поступления в пользу физлиц в Россию Перечисления физлицами из России Поступления в пользу физлиц в Россию Перечисления физлицами из России Республика Татарстан 12,7 37,3 50,1 -24,6 13,7 60,0 73,7 -46,2 16,4 65,4 81,8 -49,0 -7% -38% -23% -43% Самарская область 26,0 50,0 76,0 -24,1 135,6 55,7 191,3 79,9 25,5 44,2 69,8 -18,7 -81% -10% 2% 13% Нижегородская область 55,8 42,8 98,6 13,0 30,7 55,7 86,4 -25,0 19,3 41,8 61,2 -22,5 82% -23% 189% 2% Пермский край 7,5 13,7 21,2 -6,3 10,1 14,9 25,0 -4,9 7,7 10,0 17,7 -2,3 -26% -8% -3% 37% Республика Башкортостан 8,7 28,3 37,0 -19,6 9,6 31,6 41,2 -21,9 14,1 22,9 37,1 -8,8 -9% -10% -38% 24% Удмуртская Республика 3,7 6,9 10,6 -3,2 4,4 7,3 11,6 -2,9 3,2 7,7 10,9 -4,5 -16% -5% 16% -10% Саратовская область 5,6 5,5 11,1 0,1 8,8 18,8 27,6 -10,0 6,1 7,6 13,7 -1,5 -36% -71% -8% -28% Кировская область 1,8 2,2 4,0 -0,4 1,8 9,2 11,0 -7,4 1,9 11,5 13,4 -9,6 0% -76% -5% -81% Ульяновская область 2,8 3,3 6,0 -0,5 3,3 5,4 8,7 -2,0 4,1 4,3 8,4 -0,2 -15% -39% -32% -23% Оренбургская область 3,3 5,0 8,3 -1,8 9,2 12,0 21,2 -2,8 3,6 7,0 10,6 -3,3 -64% -58% -8% -29% Республика Мордовия 0,7 1,5 2,2 -0,7 0,4 0,6 1,0 -0,1 0,8 0,4 1,2 0,4 75% 150% -13% 275% Республика Марий Эл 1,8 0,5 2,2 1,3 1,8 0,9 2,7 0,9 1,8 1,0 2,8 0,8 0% -44% 0% -50% Чувашская Республика 4,7 1,5 6,1 3,2 2,3 1,5 3,8 0,8 6,4 1,4 7,8 5,0 104% 0% -27% 7% Пензенская область 2,3 2,1 4,4 0,2 2,7 2,6 5,3 0,0 3,0 2,8 5,8 0,1 -15% -19% -23% -25%