Куда уходят деньги: россияне стали меньше слать деньги за рубеж, но больше получать
Анализ трансграничных переводов в I квартале 2019 года
«Реальное время» изучает ситуацию с трансграничными переводами жителей России. За последний год ситуация существенно изменилась. Татарстан потерял лидерство в ПФО по переводам денег за рубеж, оказавшись позади Самарской и Нижегородской областей. Да и вся Россия существенно снизила потоки «вывода» средств — а вот поток денег в страну из-за рубежа немного увеличился.
За год зарубежных переводов стало меньше на треть
Как следует из данных, полученных аналитической службой «Реального времени» из отчетности кредитных организаций и «Почты России», объемы трансграничных переводов в стране в I квартале снизились, причем это касается как «исходящих», так и «входящих» переводов. По сравнению с IV кварталом 2018 года жители страны (речь идет именно о физических лицах, причем как резидентах, так и нерезидентах) стали переводить на 29% меньше, и получать на 12% меньше.
Порядок цифр такой: объем «исходящих» переводов составил 9,42 млрд долларов, снижение объема в страны дальнего зарубежья и страны СНГ оказалось примерно одинаковым: до 6,94 и 2,48 млрд долларов, соответственно — это 29% и 28%. При этом уменьшилась и средняя сумма одного перевода, все на те же 28%, до 131 доллара США. Причем в страны дальнего зарубежья в среднем переводили 114 долларов — тут снижение составило 30%, а вот в страны СНГ средняя сумма перевода уменьшилась лишь на 18%, до 216 долларов.
В Россию потоки переводов уменьшились на 12%, до 5,69 млрд долларов. Заметим, что эта сумма составляет 60% от суммы всех переводов из России, в конце прошлого квартала показатель составлял лишь 48%. В основном переводы в Россию ожидаемо поступают не из более бедных стран СНГ, а из стран дальнего зарубежья. Доля полученных из «дальних» стран денег составляет 85%, то есть, 4,86 млрд долларов. Эта цифра снизилась на 10%, в то время как объемы переводов из стран СНГ «просели» сразу на 19%. Отметим при этом, что каждый перевод в Россию заметно больше, чем «исходящий» перевод — 317 долларов США против 131. При этом цифра за I квартал снизилась на 23%.
Интересно также сравнить показатель I квартала 2019 года не с последним, а с I кварталом 2018 года, ведь основная масса переводов осуществляется ближе к концу года. Тут динамика тоже отрицательная, хоть и не по всем показателям. Из России жители перевели на 7% меньше, чем по итогам первых месяцев прошлого года. Сумма перевода из страны также снизилась на 26%, но вот касается это только стран дальнего зарубежья: в страны СНГ стали переводить больше (216 против 192 долларов США). В Россию же денег стало поступать больше как из ближайших стран, так и из стран дальнего зарубежья. Показатели выросли на 3% и 8%. Суммы при этом уменьшились.
|Показатель
|I квартал 2019 г.
|IV квартал 2018 г.
|I квартал 2018 г.
|Всего, млн $ США
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|9.418
|13.270
|10.170
|в страны дальнего зарубежья
|6.937
|9.821
|7.639
|в страны СНГ
|2.481
|3.450
|2.531
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|5.688
|6.433
|5.301
|из стран дальнего зарубежья
|4.857
|5.402
|4.492
|из стран СНГ
|832
|1.031
|809
|Сальдо
|-3.730
|-6.837
|-4.869
|страны дальнего зарубежья
|-2.081
|-4.418
|-3.147
|страны СНГ
|-1.650
|-2.419
|-1.722
|Средняя сумма одного перевода, $ США
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|131
|182
|176
|в страны дальнего зарубежья
|114
|164
|172
|в страны СНГ
|216
|262
|192
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|317
|410
|414
|из стран дальнего зарубежья
|345
|461
|491
|из стран СНГ
|216
|261
|221
Переводы резидентов: в основном — самому себе
Рассмотрим теперь показатели, связанные с трансграничными переводами резидентов страны, а точнее, заострим внимание на том, с какой целью осуществляются эти переводы. Из России сумма переводов резидентов составила 7,63 млрд долларов. Чаще всего — примерно в половине случаев — переводят деньги по статье «перечисление собственных средств», что подразумевает перевод денег на свой же счет или счет близкого родственника. Сумма этих переводов из России составила в I квартале 3,57 млрд долларов. Это на треть с лишним меньше, чем по итогам последнего квартала 2018 года, и на 6% меньше, чем в I квартале 2018 года.
Вторая по значению категория размытая и называется «прочие». Тут сумма составила 921 млн долларов — на 14% меньше, чем в IV квартале 2018-го и на 20% больше, чем в I квартале 2018-го. Немногим меньше — 840 млн долларов — россияне перевели денег по статье «безвозмездные перечисления», то есть гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты и прочее. Эта статья, по сравнению с прошлым кварталом, «просела» сразу на четверть, а за год — на 15%. Наконец, третья категория с похожими объемами — переводы электронных денежных средств — за год выросла на 3%, с 760 до 780 млн долларов (результат IV квартала 2018 года — на 7% меньше, 812 млн долларов).
В Россию резидентам за первые 3 месяца 2019 года перевели сумму в 5,01 млрд долларов. Основная категория — «прочие», которая составляет 1,33 млрд долларов, что на треть меньше, чем в IV квартале 2018 года, но на 43% больше, чем год назад. Еще 1,12 млрд долларов — перечисление собственных средств, причем она снизилась — на 17% по сравнению с прошлым кварталом и на 26% за год. Третья по значению категория — безвозмездные поступления — увеличилась сразу на четверть (а за год — вообще на 40%). Отметим, кроме того, категорию «погашение кредитов» — она выросла за один квартал сразу в 2,3 раза — со 174 до 406 млн долларов. За год рост составил 72% (с 236 млн долларов).
|Показатель
|I квартал 2019 г.
|IV квартал 2018 г.
|I квартал 2018 г.
|Изменение к IV кварталу 2018 г
|Изменение к I кварталу 2018 г.
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Всего
|5.013
|7.633
|5.683
|10.605
|4.697
|7.987
|-12%
|-28%
|7%
|-4%
|перечисление собственных средств
|1.116
|3.570
|1.341
|5.683
|1.513
|3.806
|-17%
|-37%
|-26%
|-6%
|безвозмездные перечисления и поступления
|733
|840
|584
|1.153
|523
|985
|26%
|-27%
|40%
|-15%
|кредиты, всего
|привлечение кредитов
|170
|327
|295
|521
|241
|356
|-42%
|-37%
|-29%
|-8%
|погашение кредитов
|406
|55
|174
|94
|236
|61
|133%
|-41%
|72%
|-10%
|проценты по кредитам
|8
|4
|25
|10
|9
|3
|-68%
|-60%
|-11%
|33%
|оплата товаров
|9
|395
|11
|427
|20
|430
|-18%
|-7%
|-55%
|-8%
|оплата услуг, всего
|150
|427
|159
|462
|169
|477
|-6%
|-8%
|-11%
|-10%
|образовательные услуги
|2
|61
|2
|71
|3
|64
|0%
|-14%
|-33%
|-5%
|медицинские услуги
|3
|34
|3
|36
|4
|39
|0%
|-6%
|-25%
|-13%
|консультационные услуги
|24
|13
|19
|13
|50
|13
|26%
|0%
|-52%
|0%
|туристические услуги
|5
|85
|5
|83
|5
|86
|0%
|2%
|0%
|-1%
|прочие услуги
|116
|234
|130
|259
|108
|276
|-11%
|-10%
|7%
|-15%
|операции с недвижимым имуществом
|51
|268
|72
|322
|38
|241
|-29%
|-17%
|34%
|11%
|заработная плата
|492
|-
|543
|-
|484
|-
|-9%
|2%
|переводы электронных денежных средств
|477
|780
|499
|812
|449
|760
|-4%
|-4%
|6%
|3%
|операции на рынке Forex
|15
|38
|22
|41
|64
|88
|-32%
|-7%
|-77%
|-57%
|переводы в доверительное управление имуществом
|53
|10
|3
|15
|22
|9
|1667%
|-33%
|141%
|11%
|прочие
|1.333
|921
|1.955
|1.066
|930
|770
|-32%
|-14%
|43%
|20%
Деньги уходят в Швейцарию, но уже не так активно
Основной страной, с которой осуществляются переводы, вопреки стереотипам, является вовсе не одна из бывших советских республик. Из России, напомним, за первые 3 месяца в страны дальнего зарубежья перевели 6,94 млрд долларов, в то время как в страны СНГ — всего 2,48 млрд. Крупнейшей страной по переводам из России стала Швейцария — туда отправили 1,31 млрд долларов — в два раза меньше, чем в последнем квартале прошлого года и на четверть меньше, чем в I квартале 2018 года. Следом за ней по объему переводов с примерно одинаковым показателем идут три страны — США и Великобритания (примерно по 573 млн долларов) и Латвия (535 млн долларов). За год объемы переводов во все эти страны снизился: в Великобританию — на 3%, в Латвию — на 7%, а в США — вообще на 13%.
Отметим, что самый большой средний перевод — 231,7 тыс. долларов за раз — происходит в Монако. За год цифра выросла на четверть. Также значительные показатели — по величине перевода в Австрию (11,7 тыс. долларов — что, впрочем, в полтора раза меньше, чем год назад), Нидерланды (10 тыс. долларов, годовой рост в 2,8 раза) и Испанию (8 тыс. долларов, снижение за год на треть).
Среди стран СНГ заметно выделяются три государства. Абсолютный лидер по объему переводов из России — Узбекистан: сюда за I квартал перевели 818 млн долларов (второй показатель после Швейцарии), за год показатель вырос на 13%, но уменьшился на одну пятую в сравнении с последним кварталом 2018 года. Также в лидерах — Киргизия и Таджикистан, сюда отправили примерно по 460 млн долларов (годовые изменения в пределах пяти процентов). Средняя сумма перевода в случае со странами СНГ невелика: 216 долларов. В Узбекистан переводят по 350 долларов (на 11% больше, чем год назад), в Киргизию — по 200 долларов (на 14% меньше прошлогоднего результата), в Таджикистан — 140 долларов (годовой рост — сразу на 60%).
|Страна
|I квартал 2019 г.
|IV квартал 2018 г.
|I квартал 2018 г.
|Изменение к IV кварталу 2018 г.
|Изменение к I кварталу 2018 г.
|сумма переводов, млн $
|средняя сумма одного перевода, $
|сумма переводов, млн $
|средняя сумма одного перевода, $
|сумма переводов, млн $
|средняя сумма одного перевода, $
|сумма переводов, млн $
|средняя сумма одного перевода, $ США
|сумма переводов, млн $ США
|средняя сумма одного перевода, $ США
|Всего
|9.418
|131
|13.270
|182
|10.170
|176
|-29%
|-28%
|-7%
|-26%
|Страны дальнего зарубежья
|6.937
|114
|9.821
|164
|7.639
|172
|-29%
|-30%
|-9%
|-34%
|ШВЕЙЦАРИЯ
|1.314
|3.463
|2.864
|8.236
|1.760
|7.041
|-54%
|-58%
|-25%
|-51%
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
|572
|186
|651
|235
|659
|175
|-12%
|-21%
|-13%
|6%
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|573
|87
|566
|119
|589
|264
|1%
|-27%
|-3%
|-67%
|ЛАТВИЯ
|535
|12
|667
|16
|575
|18
|-20%
|-25%
|-7%
|-33%
|ИСПАНИЯ
|274
|8.014
|372
|10.141
|333
|11.569
|-26%
|-21%
|-18%
|-31%
|ГЕРМАНИЯ
|256
|3.073
|376
|4.417
|278
|277
|-32%
|-30%
|-8%
|1009%
|МОНАКО
|215
|231.704
|376
|402.421
|153
|184.653
|-43%
|-42%
|41%
|25%
|КИПР
|250
|886
|363
|931
|443
|2.505
|-31%
|-5%
|-44%
|-65%
|АВСТРИЯ
|150
|11.735
|259
|28.380
|167
|20.924
|-42%
|-59%
|-10%
|-44%
|КИТАЙ
|144
|2.144
|215
|2.177
|234
|2.268
|-33%
|-2%
|-38%
|-5%
|ИТАЛИЯ
|193
|6.098
|249
|7.098
|196
|6.067
|-22%
|-14%
|-2%
|1%
|НИДЕРЛАНДЫ
|369
|10.012
|121
|3.119
|100
|3.519
|205%
|221%
|269%
|185%
|ЛЮКСЕМБУРГ
|127
|127
|352
|302
|310
|261
|-64%
|-58%
|-59%
|-51%
|ТУРЦИЯ
|162
|1.230
|190
|1.258
|149
|1.399
|-15%
|-2%
|9%
|-12%
|ГРУЗИЯ
|169
|404
|132
|507
|-100%
|-100%
|-100%
|-100%
|ЧЕХИЯ
|139
|154
|154
|3.789
|-100%
|-100%
|-100%
|-100%
|ФРАНЦИЯ
|128
|4.364
|145
|3.648
|120
|2.100
|-12%
|20%
|7%
|108%
|ИЗРАИЛЬ
|133
|6.384
|130
|5.893
|2%
|8%
|СИНГАПУР
|87
|92
|90
|78
|68
|48
|-3%
|18%
|28%
|92%
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|77
|767
|60
|7.872
|28%
|-90%
|ГОНКОНГ
|ЯПОНИЯ
|154
|1930
|135
|1.525
|14%
|27%
|КАНАДА
|БЕЛЬГИЯ
|126
|29.431
|-100%
|-100%
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
|181
|13.016
|Страны СНГ
|2.481
|216
|3.450
|262
|2.531
|192
|-28%
|-18%
|-2%
|13%
|УЗБЕКИСТАН
|818
|349
|1.026
|370
|726
|314
|-20%
|-6%
|13%
|11%
|КИРГИЗИЯ
|453
|199
|623
|262
|434
|232
|-27%
|-24%
|4%
|-14%
|ТАДЖИКИСТАН
|462
|139
|615
|154
|487
|87
|-25%
|-10%
|-5%
|60%
|АРМЕНИЯ
|194
|304
|315
|362
|209
|319
|-38%
|-16%
|-7%
|-5%
|АЗЕРБАЙДЖАН
|189
|293
|354
|451
|191
|353
|-47%
|-35%
|-1%
|-17%
|КАЗАХСТАН
|137
|104
|238
|189
|143
|151
|-42%
|-45%
|-4%
|-31%
|УКРАИНА
|80
|238
|94
|251
|158
|257
|-15%
|-5%
|-49%
|-7%
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|85
|239
|111
|265
|109
|276
|-23%
|-10%
|-22%
|-13%
|БЕЛАРУСЬ
|62
|240
|72
|250
|73
|289
|-14%
|-4%
|-15%
|-17%
|ТУРКМЕНИЯ
|0,0
|120
|0,1
|135
|0,2
|278
|-100%
|-11%
|-100%
|-57%
Что касается переводов в Россию, то тут лидер тот же — Швейцария. Оттуда перевели денег совсем немного меньше, чем туда отправили: 1,07 млрд долларов. Следом за ней идут США и Латвия с 484 млн долларов, при этом показатель США за год увеличился более чем на четверть, а у США и Латвии показатели незначительно снизились. Четвертое место оказалось у Кипра — оттуда перевели 379 млн долларов.
Что касается стран СНГ, то безоговорочный лидер тут Казахстан с переводами в Россию на 377 млн долларов (показатель вырос на 15%). Следом идет Армения со 133 млн долларов и ростом почти на треть. Из этой же страны — самая высокая среди стран СНГ средняя сумма перевода — 1297 долларов. По переводам из стран дальнего зарубежья этот показатель достигает 68 тысяч долларов в случае с Монако, 32 тысяч — со Швейцарией и 20 тысяч — с Кипром.
|Страна
|I квартал 2019 г.
|IV квартал 2018 г.
|I квартал 2018 г.
|Изменение к IV кварталу 2018 г.
|Изменение к I кварталу 2018 г.
|сумма переводов, млн $
|средняя сумма одного перевода, $
|сумма переводов, млн $
|средняя сумма одного перевода, $
|сумма переводов, млн $
|средняя сумма одного перевода, $
|сумма переводов, млн $
|средняя сумма одного перевода, $ США
|сумма переводов, млн $ США
|средняя сумма одного перевода, $ США
|Всего по странам
|5.688
|317
|6.433
|410
|5.301
|414
|-12%
|-23%
|7%
|-23%
|Страны дальнего зарубежья
|4.857
|345
|5.402
|461
|4.492
|491
|-10%
|-25%
|8%
|-30%
|ШВЕЙЦАРИЯ
|1.073
|32.016
|1.802
|49.310
|1.090
|46.426
|-40%
|-35%
|-2%
|-31%
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
|484
|614
|492
|742
|378
|694
|-2%
|-17%
|28%
|-12%
|ЛАТВИЯ
|484
|49
|420
|54
|527
|83
|15%
|-9%
|-8%
|-41%
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|330
|807
|267
|2.233
|292
|2.758
|24%
|-64%
|13%
|-71%
|ГЕРМАНИЯ
|262
|923
|272
|944
|256
|1.074
|-4%
|-2%
|2%
|-14%
|КИПР
|379
|20.359
|215
|10.480
|410
|23.104
|76%
|94%
|-8%
|-12%
|ЛЮКСЕМБУРГ
|102
|580
|103
|212
|71
|431
|-1%
|174%
|44%
|35%
|СИНГАПУР
|151
|105
|162
|118
|128
|124
|-7%
|-11%
|18%
|-15%
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|87
|3536
|96
|4.319
|-9%
|-18%
|ИЗРАИЛЬ
|61
|778
|66
|870
|-8%
|-11%
|НИДЕРЛАНДЫ
|303
|3.420
|174
|1.556
|152
|6.009
|74%
|120%
|99%
|-43%
|АВСТРИЯ
|73
|4.703
|211
|12.793
|68
|4.982
|-65%
|-63%
|7%
|-6%
|ТУРЦИЯ
|36
|938
|45
|1.151
|40
|1.034
|-20%
|-19%
|-10%
|-9%
|ИТАЛИЯ
|60
|1.222
|51
|1.019
|42
|997
|18%
|20%
|43%
|23%
|ФРАНЦИЯ
|43
|1.022
|107
|2.438
|52
|1.329
|-60%
|-58%
|-17%
|-23%
|ИСПАНИЯ
|45
|1.473
|46
|1.431
|39
|1.460
|-2%
|3%
|15%
|1%
|ГРУЗИЯ
|47
|1.471
|32
|1.177
|-100%
|-100%
|-100%
|-100%
|ЧЕХИЯ
|35
|3.504
|30
|3.419
|-100%
|-100%
|-100%
|-100%
|МОНАКО
|42
|68.813
|74
|120.962
|52
|98.744
|-43%
|-43%
|-19%
|-30%
|КИТАЙ
|18
|3.333
|19
|3.089
|18
|2.940
|-5%
|8%
|0%
|13%
|ГОНКОНГ
|КАНАДА
|ЯПОНИЯ
|11
|1612
|12
|1.936
|-8%
|-17%
|БЕЛЬГИЯ
|44
|2.994
|-100%
|-100%
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
|75
|2.146
|Страны СНГ
|832
|216
|1.031
|261
|809
|221
|-19%
|-17%
|3%
|-2%
|КАЗАХСТАН
|377
|125
|405
|131
|328
|111
|-7%
|-5%
|15%
|13%
|КИРГИЗИЯ
|80
|785
|106
|868
|93
|934
|-25%
|-10%
|-14%
|-16%
|УЗБЕКИСТАН
|75
|805
|100
|851
|103
|1.028
|-25%
|-5%
|-27%
|-22%
|АРМЕНИЯ
|133
|1.297
|161
|2.114
|102
|1.512
|-17%
|-39%
|30%
|-14%
|УКРАИНА
|39
|230
|49
|269
|40
|281
|-20%
|-14%
|-3%
|-18%
|БЕЛАРУСЬ
|35
|336
|42
|399
|37
|472
|-17%
|-16%
|-5%
|-29%
|ТАДЖИКИСТАН
|29
|420
|37
|483
|42
|515
|-22%
|-13%
|-31%
|-18%
|АЗЕРБАЙДЖАН
|28
|451
|87
|1.087
|33
|538
|-68%
|-59%
|-15%
|-16%
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|24
|367
|35
|670
|23
|519
|-31%
|-45%
|4%
|-29%
|ТУРКМЕНИЯ
|10
|180
|10
|178
|7
|236
|0%
|1%
|43%
|-24%
Татарстан стал рассылать гораздо меньше денег
Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан оказался на третьем месте как по «входящим», так и по «исходящим» переводам. В I квартале 2019 года отсюда перевели 37,3 млн долларов США. Цифры эти, как можно заметить, довольно скромные на фоне общероссийского показателя. Да и из двух других регионов ПФО перевели больше: из Самарской области, например, 50 млн долларов, из Нижегородской области — 42,8 млн. Отметим, впрочем, что за год объем перечислений из Татарстана заметно снизился — сразу на 43%. По итогам прошлого года из региона перевели 65,4 млн долларов — тогда Татарстан был лидером. В Самарской и Нижегородской областях темпы вывода денег, наоборот, увеличились: на 13% и 2%.
Заметно снизился и объем перечислений денег в Татарстан. За год цифра уменьшилась на 23%, с 16,4 до 12,7 млн долларов. Место Татарстана по поступлениям денег однако не изменилось: оно по-прежнему третье в Приволжском федеральном округе. В Самарской области показатель составляет 26 млн долларов (тут показатель вырос на 2%), в Нижегородской области — 55,8 млн долларов (тут произошел скачок в 2,9 раза).
|Регион ПФО
|I квартал 2019 г.
|IV квартал 2018 г.
|I квартал 2018 г.
|Изменение к IV кварталу 2018 г.
|Изменение к I кварталу 2018 г.
|Поступления в пользу физлиц в Россию
|Перечисления физлицами из России
|Оборот
|Сальдо
|Поступления в пользу физлиц в Россию
|Перечисления физлицами из России
|Оборот
|Сальдо
|Поступления в пользу физлиц в Россию
|Перечисления физлицами из России
|Оборот
|Сальдо
|Поступления в пользу физлиц в Россию
|Перечисления физлицами из России
|Поступления в пользу физлиц в Россию
|Перечисления физлицами из России
|Республика Татарстан
|12,7
|37,3
|50,1
|-24,6
|13,7
|60,0
|73,7
|-46,2
|16,4
|65,4
|81,8
|-49,0
|-7%
|-38%
|-23%
|-43%
|Самарская область
|26,0
|50,0
|76,0
|-24,1
|135,6
|55,7
|191,3
|79,9
|25,5
|44,2
|69,8
|-18,7
|-81%
|-10%
|2%
|13%
|Нижегородская область
|55,8
|42,8
|98,6
|13,0
|30,7
|55,7
|86,4
|-25,0
|19,3
|41,8
|61,2
|-22,5
|82%
|-23%
|189%
|2%
|Пермский край
|7,5
|13,7
|21,2
|-6,3
|10,1
|14,9
|25,0
|-4,9
|7,7
|10,0
|17,7
|-2,3
|-26%
|-8%
|-3%
|37%
|Республика Башкортостан
|8,7
|28,3
|37,0
|-19,6
|9,6
|31,6
|41,2
|-21,9
|14,1
|22,9
|37,1
|-8,8
|-9%
|-10%
|-38%
|24%
|Удмуртская Республика
|3,7
|6,9
|10,6
|-3,2
|4,4
|7,3
|11,6
|-2,9
|3,2
|7,7
|10,9
|-4,5
|-16%
|-5%
|16%
|-10%
|Саратовская область
|5,6
|5,5
|11,1
|0,1
|8,8
|18,8
|27,6
|-10,0
|6,1
|7,6
|13,7
|-1,5
|-36%
|-71%
|-8%
|-28%
|Кировская область
|1,8
|2,2
|4,0
|-0,4
|1,8
|9,2
|11,0
|-7,4
|1,9
|11,5
|13,4
|-9,6
|0%
|-76%
|-5%
|-81%
|Ульяновская область
|2,8
|3,3
|6,0
|-0,5
|3,3
|5,4
|8,7
|-2,0
|4,1
|4,3
|8,4
|-0,2
|-15%
|-39%
|-32%
|-23%
|Оренбургская область
|3,3
|5,0
|8,3
|-1,8
|9,2
|12,0
|21,2
|-2,8
|3,6
|7,0
|10,6
|-3,3
|-64%
|-58%
|-8%
|-29%
|Республика Мордовия
|0,7
|1,5
|2,2
|-0,7
|0,4
|0,6
|1,0
|-0,1
|0,8
|0,4
|1,2
|0,4
|75%
|150%
|-13%
|275%
|Республика Марий Эл
|1,8
|0,5
|2,2
|1,3
|1,8
|0,9
|2,7
|0,9
|1,8
|1,0
|2,8
|0,8
|0%
|-44%
|0%
|-50%
|Чувашская Республика
|4,7
|1,5
|6,1
|3,2
|2,3
|1,5
|3,8
|0,8
|6,4
|1,4
|7,8
|5,0
|104%
|0%
|-27%
|7%
|Пензенская область
|2,3
|2,1
|4,4
|0,2
|2,7
|2,6
|5,3
|0,0
|3,0
|2,8
|5,8
|0,1
|-15%
|-19%
|-23%
|-25%
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