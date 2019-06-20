Фигурант расследования по MH17 из Альметьевска рассказал о выходивших на него людях «из Голландии»

Бывший военнослужащий Максим Герасимов — о фейковой переписке, готовящемся судебном иске и таинственных людях из Нидерландов

В среду, 19 июня, Совместная следственная группа (Joint investigation team, JIT) назвала четверых подозреваемых в крушении «Боинга» MH17 в Донбассе в июле 2014 года. Вместе с тем JIT представила новые доказательства причастности России к произошедшему, в числе которых есть личная переписка бывшего военнослужащего российской 53-й зенитно-ракетной бригады (ей якобы принадлежал «Бук», сбивший «Боинг»), альметьевца Максима Герасимова. «Реальное время» связалось с фигурантом расследования и побеседовало с ним о произошедшем.

«Слитая» переписка

На этой неделе были озвучены имена подозреваемых в крушении «Боинга» MH17. Совместная следственная группа пришла к выводу, что к трагедии могут быть причастны россияне Игорь Стрелков (являлся министром обороны ДНР), Сергей Дубинский (возглавлял военную разведку ДНР), Олег Пулатов (был заместителем Дубинского) и украинец Леонид Харченко (командир разведывательного батальона «ГРУ ДНР»). Сообщается, что все четверо будут объявлены в международный розыск, также им предъявят обвинения в убийстве.



Также в среду, на пресс-конференции в Нидерландах, были представлены новые доказательства причастности России к крушению MH17. В их числе — переписка бывшего военнослужащего российской 53-й зенитно-ракетной бригады, альметьевца Максима Герасимова с некой Анастасией Дороховой (журналисты выяснили, что ее аккаунт — фейковый и, возможно, принадлежит международным следователям). В процессе общения с девушкой Герасимов раскрыл номер своего батальона, а также рассказал о перемещениях подразделений 53-й бригады. Эта информация, по мнению JIT, подтверждает причастность России к трагедии.

На пресс-конференции в Нидерландах, были представлены новые доказательства причастности России к крушению MH17. Фото thebell.io

Напомним, в результате крушения «Боинга» летом 2014-го погибли 298 человек. Следствие утверждает, что пассажирский самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой из комплекса «Бук», якобы привезенного из России (а именно, из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ) в Донбасс. Российская сторона отрицает свою причастность к трагедии.

Фейковый диалог и люди из Нидерландов

Сейчас фигурант расследования JIT проживает в Альметьевске. Судя по сохраненной копии его страницы «ВКонтакте», мужчина женат, воспитывает двух детей. В качестве места работы Максим Герасимов указал в своем аккаунте ООО «Газпром трансгаз Казань», однако в беседе с нашим изданием бывший военнослужащий опроверг эту информацию, уточнив, что сейчас он «отдыхает».

К слову, выискивать сохраненную копию страницы нам пришлось потому, что Герасимов закрыл свой аккаунт «ВКонтакте» сразу после обнародования информации о расследовании. Наш собеседник поясняет: «Я закрыл свой аккаунт не потому, что я что-то скрываю, а чтобы меня не беспокоили сообщениями».

— В целом весь этот диалог — фейк. Это все нарисовано. Я общался с ней [Анастасией Дороховой], но тема была совсем другая: разговор вообще был о том, что она переживает за своего парня, за то, что он, возможно, изменяет ей в армии. Не ожидал, что моя переписка вообще может быть опубликована, — рассказал «Реальному времени» Максим Герасимов.

По словам бывшего военнослужащего, примерно месяц назад на него вышел неизвестный молодой человек «из Голландии», сообщивший, что в Нидерландах «есть люди, которые владеют скриншотами его личной переписки с Дороховой».

— Парень посоветовал мне связаться с этими людьми, но я ответил, что мне неинтересно. Просто ничего подобного быть не могло. Я не мог ничего рассказать, потому что ничего из этого не было. Вообще неизвестно откуда взялся этот парень — он пришел ко мне по старому адресу съемной квартиры. Про себя он рассказал, что отдыхал в Голландии и с ним связались какие-то люди, попросившие его встретиться со мной, — делится Герасимов. — Я кое-как уговорил его скинуть мне скриншоты переписки. Сначала он скинул мне три скриншота, но на них ничего не было понятно. Потом я вытянул из него еще одну часть переписки, где я смог более-менее разобрать написанное, но там даже элементарно было написано не про наш город.

О том, как началось общение с Анастасией Дороховой, Герасимов вспоминает: «Она просто добавилась в друзья и начала писать». Диалог с девушкой бывший военнослужащий давно удалил.

— Сейчас я занимаюсь восстановлением того самого диалога, чтобы опровергнуть все это. Судебными разбирательствами я займусь только после восстановления переписки. В противном случае я не вижу смысла начинать этот процесс, потому что это будет только на словах — так же, как и у них, — ставит точку в своем рассказе Герасимов.