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«Пути тюркских театров пересекаются в Казани»: церемония открытия фестиваля «Науруз»

09:24, 03.06.2019 2
«Пути тюркских театров пересекаются в Казани»: церемония открытия фестиваля «Науруз» Фото: kazanfirst.ru

На площади перед театром им. Г. Камала состоялось торжественное открытие XIV Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз». На сцене под открытым небом свое искусство представили Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек», заслуженный артист РТ Филюс Кагиров, группа «Курайсы» Роберта Юлдашева из Башкирии, группа баянистов под руководством заслуженного артиста РТ Наиля Сагдиева, Тувинский национальный оркестр с вокальным искусством хоомей.

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:22
    Это сегодня или вчера?
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  • Анонимно 11:46
    Татарча тынларга бик тэ кунелгэ керэ. Рэхмэт
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