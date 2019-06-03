«Пути тюркских театров пересекаются в Казани»: церемония открытия фестиваля «Науруз»
На площади перед театром им. Г. Камала состоялось торжественное открытие XIV Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз». На сцене под открытым небом свое искусство представили Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек», заслуженный артист РТ Филюс Кагиров, группа «Курайсы» Роберта Юлдашева из Башкирии, группа баянистов под руководством заслуженного артиста РТ Наиля Сагдиева, Тувинский национальный оркестр с вокальным искусством хоомей.
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