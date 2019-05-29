Елена Шмелева: «Татарстан решил создать центр для одаренных детей. Под это будут консолидированы ресурсы»

Руководитель фонда «Талант и успех» о том, как в республике будет создаваться аналог «Сириуса»

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанский центр для одаренных детей по модели сочинского «Сириуса» откроется на базе детского лагеря «Дуслык» в Дербышках. В следующем году проведут реконструкцию загородного кампуса, после чего центр сможет обучать до 300 детей. Учащихся будут отбирать исходя из их достижений в учебе и в научной деятельности, а попечительский совет возглавит президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. По ее словам, партнерами татарстанского центра для одаренных детей станут КАМАЗ, КВЗ, ведущие вузы. Создание центра будет финансироваться в первую очередь в рамках федерального нацпроекта «Образование».

«Это модель, которую мы показываем всем заинтересованным главам регионов»

— В рамках встречи с Рустамом Миннихановым вы подписали соглашение о создании центра для одаренных детей в Татарстане по модели «Сириуса». Сколько средств потребуется для его создания? Кто и как будет выделять финансирование? Есть ли в других регионах опыт создания таких центров?

— Сегодня мы зафиксировали переход на новый этап отношений между «Сириусом» и Республикой Татарстан. Коллеги, самые сильные педагоги республики, с первых дней сотрудничают с «Сириусом». Как вы знаете, практически тысяча детей из Татарстана уже побывали в «Сириусе». И сегодня мы обсудили большой план работ по сопровождению ребят, которые возвращаются из «Сириуса», по созданию инфраструктуры в рамках национального проекта «Образование», а также проекта «Цифровая экономика и наука». 45 регионов уже подписали соглашение с «Сириусом».

Остановлюсь на финансировании. Региональные центры для одаренных детей это не подразделение фонда «Талант и успех». Это модель, которую фонд разработал и показывает всем заинтересованным губернаторам, главам республик, субъектам федерации для того, чтобы попробовать применить ее в работе с талантами на региональном уровне. В этом плане мы обсуждали сетевые программы со студентами, так как в «Сириусе» открывается университет, с Иннополисом и с ведущими компаниями республики. Кроме того, мы обсуждали создание среды, потому что «Сириус» это не только кампус, он уже превратился в открытую среду для города.

В Татарстане модель одобрена. Рустам Нургалиевич часто бывает в «Сириусе» и считает, что эффект, который дает соединение на одной площадке сильных детей и сильных педагогов, да еще по разным направлениям, очень плодотворен для развития творческой среды в республике. Это выбор, решение региона. Под это решение будут консолидированы ресурсы. В первую очередь, наверное, те, что уже есть. Для того, чтобы ребята получали задачи от индустриальных партнеров, не обязательно переносить в Казань объекты олимпийского наследия, например. В Казани есть достаточно кампусов и уже действующих лабораторий.

Фото tatarstan.ru

Рустам Нургалиевич часто бывает в «Сириусе» и считает, что эффект, который дает соединение на одной площадке сильных детей и сильных педагогов, да еще по разным направлениям, очень плодотворен для развития творческой среды в республике

Татарстанские разработки попадут в библиотеку «Сириуса»

Я считаю, что на сегодняшний день первая помощь со стороны федерального бюджета заложена в рамках проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Есть конкурс региональных центров и на их финансирование заложено до 300 млн рублей. Это все будет носить род инвестиций, только если правильно спланировать всю последующую цепочку развития школьника, который попадает в наше поле зрения.

Дальше у нас есть нацпроект «Наука» и, наверное, верх такой работы — создание научно-образовательных центров. Я знаю, что Татарстан будет претендовать и на эту субсидию, и у него есть абсолютно все индустриальные партнеры, которые смогли бы сыграть основную роль в этом научно-образовательном центре. Это значит, что школьники, которых мы отбираем на первые программы, сразу будут ориентированы на практическое применение их разработок на развитие Татарстана и в целом глобально всех национальных проектов. Есть ощущение, что и финансирования инфраструктуры будет достаточно. Самое главное — дать ребятам исчерпывающее представление о приоритетах.

Также мы договорились, что будем информировать всех наших школьников, приезжающих в «Сириус», о разработках, которые ведутся в Татарстане. То есть мы хотим сделать библиотеку ведущихся разработок, чтобы ребята, делая выбор какой-то специальности или специализации, ориентировались на планы социально-экономического развития Республики Татарстан, лабораторий или кластеров.

Татарстанский аналог «Сириуса» построят в Дербышках

— Как будет строиться работа в этом центре? Каких детей будут принимать?

— Это, наверное, та часть, которая относится к работе партнеров. Партнеры — в первую очередь это ведущие педагогические коллективы. Создан очень сильный экспертный совет. Попечительский совет центра в Татарстане возглавил глава республики. В этом плане это точный перенос модели «Сириуса», потому что наш попечительский совет возглавляет, как вы знаете, президент Российской Федерации. И это залог того, что все три направления будут в равной степени значимы и получат возможность развиваться в рамках новой инфраструктуры и новых образовательных программ. В данном случае работает та же схема. Только заинтересованность президента республики в данном случае дает возможность применить нетиповой подход. В следующем учебном году будет проходить эксперимент и по сетевым программам для студентов-выпускников «Сириуса», и для тех, кто приходит на эти программы из средней школы. Большое внимание будет уделено повышению квалификации педагогов. Она будет точно также вестись по предметному принципу, а также по проектной деятельности. Проектная деятельность будет полностью под патронатом сильных партнеров. У коллег уже есть большие наработки и с КАМАЗом, и Казанским вертолетным заводом, и с КНИТУ. Я думаю, что количество партнеров будет только расти, в том числе за счет партнеров, которые есть у «Сириуса».

Фото udm-info.ru



Мы договорились, что будем информировать всех наших школьников, приезжающих в «Сириус», о разработках, которые ведутся в Татарстане. То есть мы хотим сделать библиотеку ведущихся разработок, чтобы ребята, делая выбор какой-то специальности или специализации, ориентировались на планы социально-экономического развития Республики Татарстан, лабораторий или кластеров

Отбор на каждую программу ведется экспертным советом. Есть экспертная организация по каждому направлению, в этом плане это тоже реализация модели, которая есть у «Сириуса». Учитываются академические достижения либо научно-технологические достижения, если мы говорим про науку. Спорт и искусство — это те направления, которые сейчас обсуждаются.

Сегодня прозвучало поручение Рустам Нургалиевича, что в течение двух недель будут собраны и проанализированы все предложения от коллег. И мы увидим документ, финальное направление, по которому будет развиваться центр в первые 2 года, например.

— Какая-то конкретная площадка, где будет открываться центр для одаренных детей в Татарстане, уже определена?

— С одной стороны, определен перечень партнеров. Это ведущие университеты и все специализированные школы. С другой стороны, есть загородная база, которая будет в следующем году реконструирована под постоянное проживание, проведение постоянных смен. Речь идет о лагере «Дуслык» («Дружба») в Дербышках.

— Сколько детей будет принимать центр?

— Объем ежемесячных программ может составлять, как я поняла коллег, до 300 человек в первый год после реконструкции. В дальнейшем все будет зависеть от востребованности программ и включения дополнительных площадок.

— Кто будет преподавать? Это будут местные педагоги или кто-то из «Сириуса» тоже будет приезжать?

— Да, из «Сириуса» тоже будут приезжать педагоги. У нас создана ассоциация школ-партнеров «Сириуса», и они в том числе отвечают за то, чтобы региональные центры получали самую высокую экспертизу и дополнительных педагогов.

Фото roscosmos.ru

«Сириус» работает в интересах каждого субъекта Российской Федерации, то есть самые сильные дети из каждого субъекта приезжают к нам. Республиканский центр должен работать по этому же принципу, но с каждым муниципалитетом

«ОНФ будет контролировать эффективность расходования средств»

— Вы известный социолог, политолог, являетесь сопредседателем Центра штаба ОНФ. Как вы с этой точки зрения оцениваете ситуацию в Татарстане?

— Я курирую работу трех площадок — образование, наука и культура. В этом плане для меня культура является базовой, основной площадкой, которая дает не только смыслы, но то качество жизни, на которое мы ориентируемся для того, чтобы выполнять научно-технологические задачи. Прорыв невозможен без развития пространственных территорий, без развития городов, без доступа всех детей к той инфраструктуре, которую мы создаем.

«Сириус» работает в интересах каждого субъекта Российской Федерации, то есть самые сильные дети из каждого субъекта приезжают к нам. Республиканский центр должен работать по этому же принципу, но с каждым муниципалитетом. Тогда мы получаем ситуацию, когда региональный центр видит сильных детей, которые проявились по каждому направлению и понимает, кто у него партнер по следующему шагу.

С одной стороны, с учетом цифровизации надо делать справедливым вход в эту систему. Это значит, каждый ребенок должен знать о той возможности, которая у него есть. Второе — это квалификация педагогов. Третье — доступность инфраструктуры. И вот это все тоже является ответственностью регионального центра. Мы не можем оторвать детей от других, создать инфраструктуру, но закрыть ее для других. Эта категория справедливости вообще важна для всех. И очень важно, чтобы эти ребята, будущие лидеры науки, спорта, искусства играли по честным правилам, прозрачным и открытым для всех, как это происходит в «Сириусе», как это происходит в самых сильных школах, потому что именно эти ребята должны ответить за те инструменты, которые дальше будут способствовать этой тенденции. Очень нужны лидеры, специалисты высокой квалификации, чтобы выполнить национальные проекты.

ОНФ контролирует федеральные органы, министерства именно по тем параметрам, которые я назвала. Есть много сильных педагогов и коллективов, которые добились значительных результатов. Нацпроект должен учитывать их опыт, их экспертизу. Должны быть поддержаны самые лучшие практики, а не практики учреждения, подведомственного какому-нибудь министерству. В этом плане ОНФ будет очень сильно контролировать эффективность расходования средств на национальные проекты.

Гуландам Фатхуллина, фото Ринат Назметдинов