«60 тысяч самозанятых в Татарстане. Встает вопрос, насколько это реально достижимая цифра?»

В ТПП обсудили вопросы развития малого и среднего предпринимательства

Фото: Максим Платонов

В 2019 году в Татарстане заложено 2,3 млрд рублей на развитие предпринимательства. Экспорт российских товаров в последние 3 года растет. В республике должно появиться 60 тысяч самозанятых. Об этом и не только говорили на заседании административного совета и правления ТПП РТ, которое прошло накануне в стенах организации. На мероприятии также подписали соглашение между Союзом журналистов РТ и Торгово-промышленной палатой. Подробнее — в материале.

На поддержку предпринимательства — 2,3 млрд рублей

О проблемах и задачах развития малого предпринимательства говорили накануне в стенах Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. В преддверии Дня российского предпринимателя здесь прошло заседание административного совета и правления ТПП РТ. После приветственных слов ведущих мероприятия — генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафината Яруллина и председателя ТПП РТ Шамиля Агеева участники перешли к обсуждению назревших вопросов.

Слово взял первый заместитель премьер-министра РТ Рустем Сибгатуллин. Он рассказал, что в 2019 году в Татарстане на развитие предпринимательства заложено 2,3 млрд рублей. «За первые 4 месяца этого года освоено около 400 млн рублей», — подчеркнул Сибгатуллин.

Заместитель председателя ТПП РТ Артур Николаев выступление посвятил развитию экспорта малого и среднего бизнеса. По его словам, экспорт в последние 3 года растет. Перове место в структуре занимают сырьевые товары, они приносят стране 214 млрд рублей. На втором месте находится — неэнергетический сектор (149 млрд рублей), замыкает тройку лидеров энергетический сектор (85 млрд рублей). Что касается Татарстана, в республике картина немного меняется. Первое место также сохраняется за сырьевым сектором, а вот энергетический выходит на вторую позицию. Третье место забирает несырьевой блок.

Артур Николаев выступление посвятил развитию экспорта малого и среднего бизнеса. Фото e-nkama.ru

— В ближайшие годы мы ожидаем, что будет усиленно развиваться направление АПК, — наметил тренд Николаев. Правда, по словам спикера, сельхозсектор не лишен сложностей. Основные проблемы связаны с маркетингом, качеством, упаковкой и товарными знаками. Кроме того, в России нужно учитывать фактор сезонности, погодные условия, есть сложности с границей.

— Сейчас создается рабочая группа по экспорту АПК. Важно выделить 6—7 продуктов, которые перспективны, и нужно продвинуть в первую очередь, — обрисовал планы Артур Николаев.

О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации рассказала председатель комитета ТПП по поддержке производителей и переработчиков сельхозпродукции Алена Белоглазова.

— Для того, чтобы экспортировать, нужно сначала, что-то вырастить. Никому не интересно экспортировать то, что есть везде. Интересно экспортировать уникальный товар. В комитете мы рассматриваем основные вопросы, которые волнуют и производителей, и переработчиков. У нас более 50 человек, которые активно работают, — сообщила Белоглазова.

К 2024 году — 2,4 млн самозанятых

Заместитель председателя ТПП РТ Сергей Карпухин сконцентрировался на теме эксперимента по применению налогового режима для самозанятых. По словам докладчика, в России к 2024 году в рамках федерального проекта «Улучшение условий предпринимательской деятельности» должно появится 2,4 млн самозанятых. К 2019 году эта цифра должна составить 200 тыс. человек. Из них планку в 60 тысяч взял на себя Татарстан.

— Это чуть ли не четверть всей федеральной массы. Встает вопрос, насколько это реально достижимая цифра? За 4 месяца этого года в республике в качестве самозанятых зарегистрировано 11 тысяч человек. По такой динамике к концу года получится зарегистрировать только около 40 тысяч человек, — заявил Карпухин.

Cпикер отметил, что к концу апреля налог с самозанятых составил 4,6 млн рублей. Фото nalog.ru

Рассказывая о налоговых поступлениях, спикер отметил, что к концу апреля налог с самозанятых составил 4,6 млн рублей. При этом на месяц раньше самозанятые уплатили в казну 1,8 млн рублей.

— Такое увеличение показателей говорит о том, что в статистике присутствуют спящие самозанятые, которые не осуществляют никакую деятельность, но зарегистрировались на всякий случай, — пояснил Карпухин.

Самый главный вопрос, который сегодня нужно решить — боязнь самозанятых выйти из тени. — Простой пример — домашние кондитеры. Они боятся проверок Роспотребнадзора, потому что там столько условий, что с ума сойти, — сказал заместитель председателя ТПП.

Еще одна сложность состоит в том, что на законодательном уровне пока не отрегулирован порядок ведения расчетных счетов для самозанятых. Третья проблема касается людей пенсионного возраста.

— Большой пласт самозанятых — это пенсионеры. До сих пор не озвучена позиция, потеряют ли они право на индексации пенсии, если оформятся, — заключил Сергей Карпухин.

Сотрудничество ТПП и Союза журналистов

Заместитель председателя ТПП РТ Елена Агеева озвучила вопрос развития национальных проектов на территории республики. — Мы предлагаем создать комитет по реализации нацпроектов в ТПП. Предлагаем создать проектный офис, который будет охватывать предпринимательство, — попросила поддержать инициативу Агеева.

В заключение мероприятия прошло подписание соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой РТ и Союзом журналистов республики. Подписи под документом поставили председатель ТПП РТ Шамиль Агеев и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

Именно ТПП является локомотивом этого процесса. Для нас ваша поддержка очень важна, мы ее ценим, — высказал слова благодарности Ильшат Аминов. Фото Максима Платонова

— Мы действительно давно сотрудничаем с Торгово-промышленной палатой. Благодарю Шамиля Рахимовича за честную, открытую позицию, которую он имеет мужество всегда высказывать. Особенно, когда дело касается поддержки предпринимательства. Наша задача — помочь отдельно каждому предпринимателю. С сентября мы начинаем бессрочную акцию «Свое дело», в рамках которой будем рассказывать о предпринимателях и проблемах, которые у них существуют. Именно ТПП является локомотивом этого процесса. Для нас ваша поддержка очень важна, мы ее ценим, — высказал слова благодарности Ильшат Аминов.

Завершили заседание подписание соглашения о реализации проекта «Биоплазма» на ТОСЭР и вручение членских билетов.