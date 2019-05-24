«Монахам нужны тишина и уединение»

Митрополит Феофан благословил строительство монашеского скита

В двадцати километрах от Раифского монастыря началось строительство скита, куда будут уезжать насельники обители, чтобы помолиться и пожить в уединении. В Казанской митрополии это первый прецедент, нужный и важный для монашеской жизни. И, как всегда, Раифская обитель выступает первой. Впрочем, скит — не единственная новость в Раифе. Подробности — в материале «Реального времени».

«Старец Гавриил тоже искал уединения»

Как пояснил наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря игумен Гавриил, скит — одна из форм монашеской жизни, существующая с древних времен. «Монашество началось в Египте с отшельничества, основателем были Павел Фивейский и Антоний Великий, это были подвижники, которые жили отдельно друг от друга в пустыне», — рассказал игумен Гавриил. Кроме отшельничества, существуют еще две формы монашеской жизни — в скиту и в монастыре.

Устройство скитов — это обычная монастырская практика, она характерна, например, для московских обителей, где многолюдно и много паломников. Люди должны приезжать в обители и как паломники, и как туристы, это нормально. Но при этом насельникам обителей нужно уединение для молитв, для этого и устраиваются скиты.

«В принципе, Раифа так и начиналась, основатель обители старец Гавриил, который постригался в монахи в Чудовом монастыре Москвы, затем перешел в Спасский, тоже искал уединения. Поэтому он и пришел в Казань, а затем на берегу Раифского озера начал искать место, где можно поселиться. Он нашел такое место для созерцательной жизни. Сейчас, когда Раифа стала для многих любимым духовным центром, мы получили благословение от митрополита Казанского и Татарстанского Феофана на строительство скита», — рассказал игумен Гавриил.

В пасхальные дни раифские монахи отслужили молебен Николаю Чудотворцу и совершили крестный ход на кладбище

«Мы приобрели небольшой участок земли»

Скит строится в 23 километрах от Раифской обители, почти на границе с Марий Эл. Совсем рядом — два марийских поселка. Это село Никольское, там есть небольшая часовня и православное кладбище. В пасхальные дни раифские монахи отслужили молебен Николаю Чудотворцу и совершили крестный ход на кладбище. В округе много православных верующих, которые тоже приняли участие в богослужении. Так что место, где будет стоять скит, с одной стороны — тихое и уединенное, а с другой — туда будут приходить верующие.

Раифские монахи будут жить в скиту по «вахтовому методу»: находиться в Раифе, потом на некоторое время уезжать в Никольское, сменяя друг друга — пожить в тишине, поработать, помолиться, почитать. Территория скита будет поделена на две зоны. На одну смогут попадать миряне, вторая, закрытая, только для монахов.

Игумен Гавриил рассказал, что в принятом недавно Священным Синодом документе «О монастырях и монашествующих» предусмотрено несколько видов проживания. Во-первых, для желающих предоставлять возможность проживания в скиту. Во-вторых, во всех монастырях предусмотреть так называемую «братскую территорию», которую не посещают паломники. То есть часть монастырских территорий будут открыты только для братии обители. Но в Раифе сделать такую территорию технически невозможно — с двух сторон монастырь окружает озеро, с третьей — пстройки спецучилища. Поэтому строительство скита — вопрос насущный.

«Нам поставлена задача владыкой Феофаном налаживать монашескую жизнь, а монашеская жизнь — это жизнь внутренняя. Поэтому и нужны тишина и уединение», — говорит игумен Гавриил.

В скиту предполагается небольшое подсобное хозяйство — теплица, огород. Уже есть небольшая пасека, 10 ульев, и к осени ждут первый мед

«Все будет в древнерусском стиле»

Участок земли под скит равен 10 гектарам. В Никольском всего 17 дворов, семь принадлежат очень пожилым местным жителям, остальные дачники. Место тихое и уединенное, на несколько километров в округе нет жилья — леса и поля.

Сейчас уже построено несколько временных домиков, где живут приезжающие монахи. Скоро вырастет забор — частокол в древнерусском стиле. Часовня в скиту маленькая — 3 на 4 метра, так что вот-вот начнется строительство деревянного храма. Церковь будет освящена в честь Николая Чудотворца. Храм будет напоминать Троицкую церковь на Свияжске. Начнется и строительство деревянного братского корпуса. Сруб храма планируется сделать зимой, он должен «выстояться» и дать усадку.

«Все будет деревянным, тем более, что рядом Марий Эл, там много древесины, и многие люди уже согласились нам помогать», — рассказывает игумен Гавриил.

Кроме этого, в скиту предполагается небольшое подсобное хозяйство — теплица, огород, среди послушников Раифской обители есть выпускник сельскохозяйственного вуза, который с удовольствием начал всем этим заниматься. Уже есть небольшая пасека, 10 ульев, и к осени ждут первый мед.

Финансирует строительство скита сам монастырь, и помогают неравнодушные люди, жертвуют и деньги, и стройматериалы.

Часовня в скиту маленькая — 3 на 4 метра, так что вот-вот начнется строительство деревянного храма

«Первый зал музея откроем в начале лета»

Еще одна из новостей — в начале лета откроются первый зал музея Раифской обители и смотровая площадка. Полностью музей откроется к 4 сентября, к престольному празднику обители — дню почитания Грузинской иконы Богородицы. Музей разместится в угловой левой башне со стороны озера.

На первом этаже, помимо артефактов, можно будет увидеть большой макет обители, пол первого зала будет выполнен в виде карты Татарстанской митрополии, а на потолке будут транслировать десятиминутный фильм о Раифе. Созданием музея занимается мастерская дизайна Сергея Насекина, научное руководство осуществляет Елена Карташева.

А на берегу озера, возле Дома паломника, совсем скоро откроется монастырское кафе, где на лоне природы можно будет недорого, но вкусно пообедать. Пища будет монастырская — овощи, рыба, пирожки, блины, чай с травами из вкусной раифской воды. Кстати, кафе насельники обители строят сами.

