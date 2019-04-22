Впервые за 30 лет: в Башкортостане состоялись Дни Татарстана

В Украине новый президент, в Уфе - Дни Татарстана, а в Татарстане люди сами выбирают – каким станет их двор – обзор программы «7 дней» на ТНВ.

Порошенко признал поражение от КВНщика, актера, а теперь уже и политика Владимира Зеленского, в Башкортостане с размахом прошли Дни Татарстана и после разговора о взаимодействии в культурной сфере, братские народы заговорили о сотрудничестве в сфере экономической. Бизнесмены подсчитывают потери от временного запрета на проезд большегрузов по региональным дорогам республики, а один из лидеров химической промышленности России – «Казаньоргсинтез» - рассказал о прибыли и планах: обо всем этом в обзоре очередного выпуска программы «7 дней» от «Реального времени».

КВНщик – актер - президент

Украина сделала свой выбор и на смену президенту Порошенко – революционеру, бизнесмену и политику, пришел экс-КВНщик и комедийный актер. На этом, а также на том, что политиков из клуба веселых и находчивых выходит все больше, сделал акцент в самом начале очередного выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век» ее ведущий Ильшат Аминов.

Изменится ли что-то в соседнем государстве, а если изменится то что и как – еще только предстоит узнать. Между тем, теперь уже без пяти минут, а точнее без месяца как экс-президент Порошенко, свое поражение с трехкратным отставанием от оппонента – признал, заявил, что уходит в оппозицию, но пообещал, что помогать народно избранному лидеру Украины все-таки будет.

«Два крыла одной птицы»: 30 лет спустя в Башкортостане состоялись Дни Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов в составе большой делегации посетил столицу соседнего Башкортостана. Повод – Дни Татарстана, что впервые за 30 лет состоялись на территории братской республики.

«Сегодня нет никого ближе татарина и башкира», - подчеркнул Рустам Минниханов. И речь совсем не о расстоянии, что, впрочем, тоже не так уж и велико, но и о схожести культур, обычаев и даже языка.

«Татары и башкиры – два крыла одной птицы», - не раз приводил слова башкирского писателя Мустая Карима Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев. И с этим – тоже не поспоришь.

На встречу, что состоялась между лидером Татарстана Рустамом Миннихановым и врио главы Башкортостана Радием Хабировым, в республиках возлагают большие надежды. Фото glavarb.ru

Корреспондент программы «7 дней» Ильзира Юзаева побывала в Уфе и сама убедилась в том, как много общего у двух народов и сколь непросто даже провести грань между этносами. Сходство слов, орнаментов, общая поэзия и схожие легенды, похожесть национальных костюмов и музыки. Это отмечали все, кто побывал на культурной программе по случаю Дней Татарстана. И проблемы – тоже общие. Правда – решаемые: татары, проживающие в Башкортостане, а их не много, ни мало, а миллион, просят открыть национальные школы и филиал всемирного конгресса татар в Уфе. Есть пожелания к Татарстану и у башкирской стороны.

На встречу, что состоялась между лидером Татарстана Рустамом Миннихановым и врио главы Башкортостана Радием Хабировым, в республиках возлагают большие надежды. Лидер Татарстана заявил о готовности поддержать коллегу и высказал уверенность, что в ближайшие несколько лет преобразится и столица Башкортостана и сама республика. Еще больше должен оживиться и экономический союз регионов. Сегодня товарооборот между регионами уже достигает 34 млрд рублей в год. Пять лет назад он был в полтора раза скромнее. В знак признания большого вклада Рустама Минниханова в укрепление сотрудничества между республиками, Радий Хабиров вручил президенту Татарстана орден «Салавата Юлаева». И обе стороны признали, что в вопросах сотрудничества республикам еще есть куда расти.

Каким быть городу – решают люди

Об этом в своем материале напомнил телезрителям Михаил Любимов. Как именно будут выглядеть дворы возле домов, в которых мы живем, какими станут парки и скверы, набережные и иные общественные пространства – люди могут решить сами. Вот только далеко не каждый пользуется такой возможностью: не делится своим мнением и видением в онлайн-пространстве, не приходит на собрания жильцов, и даже президента Татарстана, часто совершающего прогулки по исторической части города – не всегда оказывается способен заметить. А потом возмущается, что его не спросили, и сделали все не так.

К чести татарстанцев – отмечает журналист программы «7 дней», люди с каждым днем все-таки проявляют все большую активность. Причем речь не только о городах, но и о поселках и деревнях. Масштабные программы по обустройству общественных пространств реализуются во множестве. Понятно, что не сразу и везде, но перемены уже видны. Жить в красоте и с удобством куда как приятнее. С этим согласятся и в Казани, и в Набережных Челнах, и в Рыбной Слободе – там, где парки, скверы, набережные, новые дорожки и прогулочные территории уже стали любимыми местами для местных жителей и для гостей.

Традиционные весенние ограничения на движение большегрузного транспорта по дорогам регионального назначения вновь вызывают ожесточенные споры. Фото om-saratov.ru

Сколько стоит спасти дорогу?

Традиционные весенние ограничения на движение большегрузного транспорта по дорогам регионального назначения, вновь вызывают ожесточенные споры. Пока одни доказывают, что лучше неделю-другую потерпеть, зато потом продолжить ездить по нормальному полотну, а не по оплывшим остаткам асфальта под колесами тяжелой машины на зыбком весеннем грунте остаткам дорог, другие считают потери. Финансовые. Причем суммы называются более чем серьезные. Институт стратегических исследований на основании опроса предприятий Закамской экономической зоны Татарстана провел подсчеты и вывел недополученную прибыль в 6 млрд 200 млн рублей. Заметьте – подсчеты проводились два года назад, когда цены были пониже.

Напомним: в период действия весеннего ограничения, без наличия спецпропуска по региональным дорогам транспорту, с нагрузкой на ось выше 6 тонн перемещаться нельзя. Иначе – штраф. А он на юрлицо может достигать полумиллиона.

А вот с получением спецпропуска – морока. Журналисты программы «7 дней» пообщались с водителями грузовиков и узнали, что на то, чтобы получить заветный бланк со штампом, может уйти до двух суток. Сами же шоферы недоумевают еще и по поводу сроков. Как их модно жестко привязывать к календарю (с 15 апреля по 15 мая), если весна каждый год – разная. И вот сейчас асфальт уже сухой, зато в марте, когда началось активное таяние снега и размыв насыпей под дорожным полотном - никто и не думал о снижении нагрузок на дороги. Еще один момент – несогласованность между соседними регионами. Часто получается так, что окончание ограничения на проезд большегрузов в одном регионе, совпадает с началом такового у соседей. Пять – простой для грузоперевозчиков – не разгружаться же на границе? А в части регионов от «запрета на просушку» - отказались. И, говорят – бизнес и крупные промышленники вздохнули свободнее: проще маневры, меньше сложностей – выше конкурентность.

20 млрд прибыли: «Казаньоргсинтез» подвел итоги работы в 2018 году

Один из флагманов российской нефтехимии – ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в ГК ТАИФ), на годовом собрании акционеров отчитался об успехах работы в минувшем году: выручка – под 80 млрд. рублей, прибыль – почти 20 млрд.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, принявший участие в собрании, отметил высокий профессионализм всего коллектива и особо подчеркнул заслуги топ-менеджмента и, прежде всего, председателя совета директоров Руслана Шигабутдинова и генерального директора – Фарида Минигулова.

Рустам Минниханов, принявший участие в собрании, отметил высокий профессионализм всего коллектива. Фото Романа Хасаева

В преддверии собрания акционеров, съемочная группа ТНВ побывала на предприятии, посетила центральную лабораторию, взглянул на то, как работают основные установки комплекса и подарила возможность увидеть все то, что обычно недоступно взглядам большинства – всем телезрителям. А также узнала –что предстоит сделать коллективу, чтобы покорить новые вершины, обозначенные руководством ТАИФа и республики. А предстоит преодолеть планку по выпуску полиэтилена в миллион тонн в год, нарастить объемы производства этилена и поликарбоната.



А в окончание совещания был избран новый совет директоров компании и объявлено о том, что в этом году 70% полученной комплексом прибыли будет направлено на выплату дивидендов.

Будьте бдительны!

Число аферистов если не растет, то не убывает – точно. И стиль «работы» мошенников меняется вслед за корректировкой законов. В 2015 году изрядно нашумело дело о 22 тыс. россиян, чьи пенсионные накопления без какого либо участия с их стороны, перекочевали в негосударственный пенсионный фонд. Впрочем, от фонда «Стальфонд» (к слову, до сих пор вполне благополучно живого и даже влившегося в состав НПФ «Будущее») тогда пострадал в первую очередь именно негосударственный пенсионный фонд, в адрес которого, используя пиратскую базу данных, отправлялись поддельные договоры, а тот исправно платил агентские. И выплатил порядка 20 млн. рублей.

В Пенсионном фонде России уверяют: повторение подобной истории сегодня невозможно. Но ведь с того времени и доступ к личной информации стал проще. Люди сами оставляют не только паспортные данные, но и копии документов в банках, оформляя кредиты в торговых центрах, приобретая сим-карту для телефона. И часто эта информация попадает на черный рынок. А там.. журналисты выяснили, что купить можно и данные на отдельного человека – 10 рублей за один контакт из базы Пенсионного фонда, и всю актуальную базу полностью – за 85 тыс. Не нужна эта база – можно приобрести данные покупателей, скажем, элитной одежды в Москве.

О том – как можно и нужно защищать свои персональные данные, и что нужно делать, чтобы не попасться в сети мошенников - в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 22 апреля в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.



