Ночной «субботник» в ОП «Савиново»: как следователь Сироткин гашиш и «синтетику» прятал

Согласно приговору, казанский полицейский пошел на преступление и вынес вещдоки, желая избежать дисциплинарной ответственности

Фото: Ирина Плотникова

В Казани вынесли приговор по делу о наркотиках, пропавших из отдела полиции «Савиново». Суд установил — изъятые по четырем уголовным делам гашиш и «синтетику» из здания вынес следователь полиции Олег Сироткин, когда получил сигнал от начальства — «почистить» кабинет накануне проверки центрального аппарата МВД Татарстана. О приключениях вещдоков и грубом нарушении законов теми, кто призван их охранять, в материале «Реального времени».

Олегу Сироткину — 38 лет. В полиции он больше не работает. В период расследования своего уголовного дела занимал должность участкового. А преступление совершил, когда занимал более ответственную должность следователя, установил в минувшую пятницу Ново-Савиновский райсуд Казани.



Пропавшие наркотики нашли в 3 км от отдела полиции

13 августа 2017 года, примерно в 13.40, в дежурную часть МВД Татарстана поступил анонимный звонок — в гаражном кооперативе «Заречье», на первой аллее, стоит автомобиль ФСБ, нашли наркотики. Дежурный проинформировал коллег в ОП «Савиново», и в ГСК «Заречье», на улицу Адоратского, 50а, выехала следственно-оперативная группа.

Застала ли группа «чекистов» — в приговоре Ново-Савиновского суда Казани не сказано, из него следует — полицейские нашли на месте пакет из «Икеи», в котором были наркотики. Причем в специфичной упаковке — прошитых бумажных конвертах и со штампами экспертно-криминалистического центра МВД по РТ, номерами уголовных дел и фамилиями следователей. Кроме них в пакете находились документы, упаковки с телефонами и прочее — всего больше полусотни наименований предметов с бирками о дате изъятия. Это оказались вещественные доказательства и материалы по ним из отдела полиции «Савиново».

Полицейские нашли на месте пакет из «Икеи», в котором были наркотики. Это оказались вещественные доказательства и материалы по ним из отдела полиции «Савиново». Фото 16.мвд.рф

От улицы Амирхана, 71а, где находится ОП «Савиново», до гаражей «Савиново» на Адоратского — почти 3 километра. Ни о какой пропаже вещдоков до их обнаружения сотрудники отдела не заявляли. Правда, отрицать ее не стали — ведь информация об этих вещественных доказательствах была отражена в журналах регистрации.

Обнаруженные в пакете у гаражей четыре пакетика с наркотиками (гашиш и PVP) общим весом менее 10 граммов (вес каждого пакетика тянул на особо крупный размер, — прим. ред.) ранее хранились в камере вещественных доказательств отдела, а в сентябре-октябре 2016 года следователь Олег Сироткин забрал их для назначения экспертиз. Однако по двум делам эти экспертизы даже не были назначены. А в камеру вещдоки не вернулись.

Судом установлено: Сироткин на протяжении восьми с лишним месяцев хранил гашиш и PVP в своем рабочем кабинете и таким образом нарушал закон о полиции и межведомственную инструкцию о порядке изъятия из незаконного оборота, хранения, передачи, учета и уничтожения наркотических веществ.

Темная сторона савиновского следствия

6 июня 2017 года, в 20 часов 56 минут, за два с лишним месяца до обнаружения нарковещдоков у гаражей, начальник следствия ОП «Савиново» Шабанова оповестила подчиненных в служебном чате о срочном сборе в отделе. Сироткину позвонила лично и потребовала навести порядок в кабинете, поскольку утром ожидалась проверка всех уголовных дел «савиновцев» представителями центрального аппарата МВД РТ.

Позже на допросах в качестве свидетелей следователи полиции рассказали про ночную уборку на рабочих местах. И про то, что видели выходивших из здания коллег — Загиру Исхакову и Олега Сироткина, который выносил какие-то пакеты. Исхакова дошла до машины такси и уехала, а Сироткин вернулся. Как утверждала на следствии одна из свидетельниц, он рассказал — отдал уехавшей коллеге наркотики по своим уголовным делам, потому что не хотел отвечать за их хранение в кабинете перед проверяющими.

Еще одна свидетельница-следователь рассказывала, что в тот вечер находилась за городом, а потому на ночной «субботник» не успевала, позвонила Сироткину, попросив навести порядок и в ее кабинете. С ее слов, он согласился, но потом шокировал ее информацией, что вещдоки из ее кабинета вместе со «своей наркотой» доверил на время коллеге. Как выяснило «Реальное время», к моменту возбуждения уголовного дела Исхакова из полиции уволилась и стала его фигуранткой наравне с Сироткиным. Но позже подозрения с нее сняли и в суде допрашивали как свидетеля.

Сам же Сироткин в суде и на предварительном следствии настаивал — предупредил Исхакову о наркотиках в пакете, но пакет она не вернула

Согласно данным приговора, на суде Исхакова подтвердила историю ночной уборки кабинета 6 июня 2017 года и рассказала, что из отдела вышли вместе с Сироткиным, она села в такси и забрала по его просьбе пакет. На следующий день вернула этот пакет ему. Какие там были вещи, ей неизвестно.

Сам же Сироткин в суде и на предварительном следствии настаивал — предупредил Исхакову о наркотиках в пакете, но пакет она не вернула. Сначала ушла в отпуск, потом уволилась и перестала выходить на связь.

Де-факто следствию так и не удалось установить, где пакет с вещдоками находился в течение двух месяцев, кто подложил его к гаражам и кто оставил анонимное сообщение полицейским. Если верить актам осмотра, следов вскрытия и повреждения сейф-пакетов 13 августа 2017 года обнаружено не было. Уголовным же это дело стало еще через девять месяцев — в мае 2018-го, когда материалы служебной проверки МВД дошли до Следкома.

Кому на руку нераскрытые наркодела

Олега Сироткина обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и нарушении правил оборота наркотических средств, повлекшем их утрату (ч. 1 ст. 228.2 УК РФ). Последняя статья касается лиц, в обязанности которых входит соблюдение данных правил.

Бывший следователь настаивал — с приказом о порядке оборота изъятых наркотиков его никто не знакомил, поэтому его нарушения он не заметил. Гашиш и «синтетику» хранил, потому что не было времени сдать обратно в камеру хранения, а передал коллеге перед проверкой, потому что доверял. Считал — вместе с пакетом передает и ответственность за вещдоки. Обвинял Загиру Исхакову в оговоре.

Адвокат подсудимого Диана Исхакова в прениях просила об оправдательном приговоре. Гособвинитель Рамиль Гильмутдинов — о наказании Сироткина условным сроком в полтора года.

Судья Ново-Савиновского суда Казани Анна Лукманова посчитала версию оговора не подтвержденной доказательствами и пришла к выводу, что именно Сироткин допустил утрату наркотических средств. Квалификацию тех же действий еще и как превышение полномочий суд исключил из обвинения.

Гособвинитель Рамиль Гильмутдинов просил о наказании Сироткина условным сроком в полтора года

А еще учел долгую работу подсудимого в полиции, участие в боевых действиях, маленького ребенка на иждивении. И наказал Сироткина уголовным штрафом в 30 тысяч рублей. Чтобы погасить судимость, бывшему следователю достаточно заплатить эту сумму. Между тем санкции по ч. 1 ст. 228.2 УК РФ предусматривают штраф до 120 тысяч рублей либо обязательные работы до 360 часов.

В прошлом году штрафом в 40 тысяч была наказана дознаватель казанского отдела полиции «Юдино» Елена Хуснуллина, суды двух инстанций установили — ее халатность привела к утрате 11,7 грамма изъятого гашиша. Наркотик в сейф-пакете тоже хранился в служебном кабинете и неоднократно направлялся на экспертизу с нарочными из ДПС, пока не обнаружили — вещдок в пакете отсутствует, у подозреваемого есть шанс избежать уголовной ответственности.

Действия Сироткина подарком преступникам не стали. Все четыре дела возбуждали на неустановленных наркосбытчиков — после изъятия товара у потребителей. К ночному «субботнику» реальные подозреваемые в них так и не появились.