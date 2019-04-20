Опрос предпринимателей: готовы ли вы перечислить деньги на восстановление Нотр-Дама
Бизнесмены о сборе средств на реставрацию собора Парижской Богоматери
Минкульт России предложил музеям и неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию Нотр-Дама, пострадавшего в понедельник от пожара. Бизнесмены, опрошенные «Реальным временем», неоднозначно восприняли инициативу ведомства. Большая часть заявила, что Франция может восстановить Нотр-Дам своими силами, а россиянам лучше приводить в порядок свои памятники истории. Подробнее в субботнем «Бизнес-задачнике».
Министерство культуры России предложило россиянам присоединиться к сбору пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери. В пожаре знаменитый собор лишился шпиля, часов, рухнула кровля. По оценкам специалистов, реконструкция может занять около десяти лет и потребует больших финансовых затрат. Насколько значим Нотр-Дам для мира и Франции? Готовы ли предприниматели пожертвовать на восстановление собора?
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Гульнара Чиклина директор компании «Лови момент»
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Если бы я была в Париже, то от себя лично положила один евро. Миллионов у меня нет. Собор восстанавливать стоит, но это в первую очередь дело Франции. Здорово, если кто-то помогает, но причем здесь министерство культуры России. Чиновники должны первые пример подать и сделать пожертвование в адрес Нотр-Дама. Если в сердцах людей это откликнется, то хорошо. У нас есть добрые люди, которые помогают и внутри страны, и другим государствам.
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Ильдар Аюпов руководитель дизайн-студии «Теория»
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Я не готов жертвовать. Собор замечательно восстановят и без наших денег. Если у кого-то есть желание помочь, я не считаю, что это плохо. Когда предложили восстановить Нотр-Дам, многие стали возмущаться, почему другим сгоревшим соборам не помогли. Надо учитывать бренд Нотр-Дама, который привлечет больше денег, чем маленькие неизвестные здания.
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Ефим Климов генеральный директор «Эттон»
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Я не считаю собор Парижской Богоматери символом Франции и Парижа, потому что есть Эйфелева башня. И она в первую очередь символ страны. Я был в Нотр-Даме. Это один из многих соборов: есть Страсбургский собор — такой же по значимости и помпезности. Причем он считается самым высоким, если мы говорим о католическом мире. Таких соборов много, а Эйфелева башня одна, и ее строительство наделало много шума.
Предложение о сборе средств в России полная ерунда. После пожара с дронов показали последствия огня — все не так страшно. Сгорели перекрытия, упала крыша, шпиль, но их восстановят. Внутри были уничтожены интерьеры, но это не критично, можно посмотреть по фотографиям. Я удивлен предложению министерства культуры России. Может быть, не буду так категоричен, как Владимир Вольфович сегодня: он вспомнил нашу историю о том, что французы сожгли Москву, сдались армии Гитлера. Считаю, что есть масса других вопросов, которые стоят на повестке дня. Я видел массу постов о зданиях, которые ушли безвозвратно, сгорели действительно памятники деревянного русского зодчества — вот за ними надо следить. А министерству культуры для начала надо сделать ресурс, где можно было бы увидеть, какие памятники мы потеряли, а какие остались. И тогда, может быть, более сознательные граждане у нас перестанут плакать в «Твиттере» о пожаре в Нотр-Даме, а начнут культивировать памятники архитектуры в нашей стране.
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Рим Аскаров генеральный директор компании «Город-мастеров»
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У нас полстраны в развалинах, восстанавливать денег не хватит. Французы же сами за сутки собрали на восстановление один миллиард евро. Я считаю, это глупо собирать деньги на Нотр-Дам в России. В Татарстане сколько зданий надо восстанавливать, а если взять Ленинградскую область, Подмосковье. Там много разрушенных ценных исторических зданий, усадеб. Мне кажется, туда надо направлять деньги, это же наша страна.
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Динар Мингазов генеральный директор медицинского центра «КОРЛ»
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Нотр-Дам — это один из ключевых культурных объектов в мире и во Франции, а в Париже, наверное, самое первое, наряду с Эйфелевой башней. Собор несет историческую ценность, его Виктор Гюго описал в романе. После пожара Нотр-Дам, конечно, надо восстанавливать, хотя многие будут писать, что получится новодел. Но в части сбора средств у меня несколько вопросов: неужели это здание, находящееся под защитой ЮНЕСКО, не было застраховано? Второй вопрос, если не было застраховано, то его нужно восстанавливать, но это должна сделать Франция, которая получает с этого бренда доход. Если бы у нас сгорел объект государственного значения, то государство само бы восстанавливало. Если потребуются пожертвования, и они будут не критичны для нас… Но я думаю, что до нас очередь не дойдет, денег и без нас соберут.
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Виктор Степанцов директор театра на «Булаке» и турагентства «Казань-интур»
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О том, что собор горел, я знаю, а что призывают к сбору пожертвований — первый раз слышу. На мой взгляд, собор ценен, но это не повод у россиян просить подать или благотворительность объявлять. У нас своих храмов много, которые надо восстанавливать. На мой взгляд, это не совсем корректно по отношению к россиянам.
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Тагир Ахметзянов генеральный директор компании «Риэль Инжиниринг»
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В Нотр-Даме я не был, но считаю, что храм значимый. Он не только важен для французской культуры, но и является общемировым достоянием. По возможности, когда происходит неблагоприятное событие, все помогают. Польза от этого будет, и всем по возможности надо принять участие в пожертвовании, но только в случае, если сама Франция будет готова помощь принять, навязывать ее не надо. Вполне вероятно, что я тоже приму участие в пожертвовании, если будет создан фонд и прозрачный механизм финансирования.
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Флун Гумеров президент компании «Алмаз-холдинг», депутат Костромской думы
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Мы тоже решили пожертвовать на восстановление Нотр-Дама. Мне не раз посчастливилось побывать в этом соборе. Я очень люблю Париж. Правда, первый раз он мне не понравился. Париж удивительно красивый город, в нем живут улыбчивые доброжелательные люди. Они близкие по духу и менталитету россиянам. И конечно, мы должны помогать в восстановлении.
Нотр-Даму 850 лет — он один из самых посещаемых храмов мира, где находятся такие реликвии, как венец Христа. Мне запомнились удивительной красоты витражи Нотр-Дама. Во время первой экскурсии по собору гид говорил, что технологии производства такой мозаики, к сожалению, утеряны. Поэтому обрадовался, когда узнал, что в пожаре они не пострадали. Конечно, Россия как часть цивилизованного мира должна оказывать поддержку, это будет еще одним доказательством, что мы часть мировой культуры, и мы не только в радости, но и в горе можем быть вместе.
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