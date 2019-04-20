Опрос предпринимателей: готовы ли вы перечислить деньги на восстановление Нотр-Дама

Я не считаю собор Парижской Богоматери символом Франции и Парижа, потому что есть Эйфелева башня. И она в первую очередь символ страны. Я был в Нотр-Даме. Это один из многих соборов: есть Страсбургский собор — такой же по значимости и помпезности. Причем он считается самым высоким, если мы говорим о католическом мире. Таких соборов много, а Эйфелева башня одна, и ее строительство наделало много шума.

Предложение о сборе средств в России полная ерунда. После пожара с дронов показали последствия огня — все не так страшно. Сгорели перекрытия, упала крыша, шпиль, но их восстановят. Внутри были уничтожены интерьеры, но это не критично, можно посмотреть по фотографиям. Я удивлен предложению министерства культуры России. Может быть, не буду так категоричен, как Владимир Вольфович сегодня: он вспомнил нашу историю о том, что французы сожгли Москву, сдались армии Гитлера. Считаю, что есть масса других вопросов, которые стоят на повестке дня. Я видел массу постов о зданиях, которые ушли безвозвратно, сгорели действительно памятники деревянного русского зодчества — вот за ними надо следить. А министерству культуры для начала надо сделать ресурс, где можно было бы увидеть, какие памятники мы потеряли, а какие остались. И тогда, может быть, более сознательные граждане у нас перестанут плакать в «Твиттере» о пожаре в Нотр-Даме, а начнут культивировать памятники архитектуры в нашей стране.