7300 за переход на «цифру» через спутник: бюджет Татарстана поддержит только малоимущих

Республиканские власти согласовали размер компенсации для тех, кому бесплатное цифровое вещание недоступно и придется подключаться к спутниковому телевидению

Фото: Дмитрий Резнов

7300 рублей — такую сумму денежной компенсации предварительно определили татарстанские власти за переход с аналогового на цифровое вещание, если «цифра» доступна только через спутник. По оценке Министерства экономики РТ, в зоне отсутствия цифрового вещания в республике проживают 12,5 тысячи домохозяйств, которые могут получить бюджетные субсидии для подключения спутникового телевидения. Правда, окончательного документа о предоставлении материальной помощи до сих пор нет, поэтому механизм ее выделения остается неопределенным. Кроме того, эксперты советуют людям подождать и не тратить собственные деньги на вынужденный «спутник». Подробнее — в материале «Реального времени».

Есть сумма компенсации, но без механизма выделения

В Татарстане, наряду с остальными 56 регионами страны, аналоговое эфирное телевещание будет отключено 3 июня. И хотя руководство Минсвязи РТ обещает, что региональные телеканалы (прежде всего ТНВ и «Татарстан-24») продолжат вещать в аналоговом формате, федеральные телеканалы будут недоступны для многих граждан из отдаленных сельских районов Татарстана.

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» определено 157 пунктов, где прием цифрового вещания будет отсутствовать, сообщил заместитель министра экономики Олег Пелевин. По его словам, здесь проживают около 31 тысячи человек, или 12,5 тысячи домохозяйств, которые лишаются возможности автоматического перехода на цифровое вещание. В первую очередь они станут получателями субсидий.

— Президентом принято решение о компенсации затрат гражданам для установки спутникового телевидения, — сообщил Пелевин. — Предварительно определена сумма в 7300 рублей.

«Президентом принято решение о компенсации затрат гражданам для установки спутникового телевидения», — сообщил Пелевин. Фото tatar-inform.ru



В татарстанском филиале ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», «Радиотелевизионном передающем центре РТ», сообщили, что Татарстан обладает одной из наиболее развитых сетей цифрового вещания, которая включает 87 передающих станций, они обеспечивают возможность бесплатного эфирного приема 20 общероссийских телеканалов для 99,3% жителей республики. Но в переговорах по установлению размера субсидий федеральный оператор не участвует, отметили в пресс-службе: «Это компетенция Минсвязи РТ».

— Решение о выделении компенсации семьям, проживающим вне зоны цифрового вещания, действительно имеется, — подтвердили в пресс-службе министерства. — Но пока документ находится на стадии оформления.

Значит, механизм предоставления помощи пока не определен. Неясно, кто и как сможет получить деньги, или приобретатель должен будет представить чеки для получения компенсации: «Выход соответствующего нормативного документа, определяющего порядок оказания данного вида социальной помощи, ожидается в ближайшее время. Об этом сообщим дополнительно», — пообещали в ведомстве.

Дебаты идут с декабря

Напомним, что вопрос о том, будут ли региональные власти выплачивать компенсации, обсуждается с начала декабря прошлого года. Тогда на очередной коллегии Минсвязи его глава Роман Шайхутдинов впервые заявил, что прием «цифры» будет затруднен или совсем недоступен в 157 населенных пунктах РТ. Но спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заверил, что гражданам будет оказана помощь, и говорил, что на компенсацию из бюджета РТ претендуют порядка 800 тысяч.

Фарид Мухаметшин заверил, что гражданам будет оказана помощь. Фото Максима Платонова

«Мы хотели бы поднять вопрос о том, чтобы федеральный бюджет в этом участвовал, поскольку не все регионы могут «поднять» эти цифры. Но это уже предмет обсуждения экономических возможностей», — адресовал он просьбу представителям федеральных органов власти. Однако замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин дал понять, что на компенсации из Москвы не стоит рассчитывать, но можно получить 30%-ную скидку от операторов цифрового вещания. «Действительно, есть люди, проживающие вне зоны цифрового ТВ, — это порядка 1,5 процента в масштабах общего населения страны. Для этого есть договоренности с крупными операторами спутникового ТВ о том, что лицам, проживающим вне зоны цифрового эфирного вещания, с серьезной скидкой — примерно 30% от рыночной цены — будут поставляться комплекты специального оборудования. Люди, которые приобретут это оборудование, не будут платить никакой абонентской платы при приеме каналов, — сообщил Волин.

Поддержка не для всех, а только для малоимущих

Но, похоже, ни один из этих вариантов не сработал. Как сообщил заместитель министра экономики Олег Пелевин, на бюджетную поддержку претендуют не все, кто отрезан от цифрового вещания, а только малоимущие семьи. Остальным придется потратиться за свой счет. Впрочем, на селе подавляющее большинство семей имеет небольшой доход, так как среднемесячная заработная плата не превышает 22 тысяч рублей. Не исключено, что бюджету РТ придется раскошелиться почти на всех, кто оказывается за пределами цифрового вещания.

В компании МТС сообщили, что «спутниковое ТВ МТС — самый динамично растущий оператор спутникового ТВ в России. Компания работает на рынке третий год. В текущем году не видим существенных изменений спроса на продукт по сравнению с прошлым годом. Можем отметить тот факт, что телезрители, проживающие вне зоны цифрового эфирного наземного вещания, которые могут воспользоваться подключением к бесплатному просмотру 20 каналов при условии приобретения или наличия оборудования, предпочитают подключать расширенные платные пакеты. Перехода на бесплатный просмотр платных пользователей практически не наблюдаем». Иначе говоря, ни о каких скидках речи не идет.

С апреля до конца года функционирует региональный контакт-центр для оказания гражданам помощи в настройке оборудования цифрового эфирного телевещания и получения компенсации на приобретение оборудования. Фото Дмитрия Резнова

Пожаловаться на трудности с переходом на цифру можно в ГИС РТ «Народный контроль». В марте здесь запущена категория «Цифровое телевидение» для приема обращений граждан на эту тему. С апреля до конца года функционирует региональный контакт-центр для оказания гражданам помощи в настройке оборудования цифрового эфирного телевещания и получения компенсации на приобретение оборудования.