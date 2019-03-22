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В Сети появилось видео момента нападения на полицейского в Нижнекамске

13:25, 22.03.2019 2
В Сети появилось видео момента нападения на полицейского в Нижнекамске
Фото: скриншот

Телеканал НТР 24 опубликовал видеозапись момента нападения на полицейского в Нижнекамске. Кадры были сняты на автомобильный регистратор.

Напомним, сегодня утром у здания УВД Нижнекамска один из полицейских получил тяжелые ножевые ранения и скончался в приемном покое Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Его коллега открыл огонь и застрелил нападавшего, который перед этим сбежал из изолятора.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Власти Нижнекамска усилили меры безопасности после нападения на полицейского.

Происшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 марта
    Соболезнования родным и близким погибшего.
    Полицейские вели себя, как настоящие герои.
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  • Анонимно 23 марта
    Вообше не понятна а где тут нападение или происшествие?
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