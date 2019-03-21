«Важно, чтобы спортсмены получали зарплату здесь и не думали перебегать в другой регион»

Депутат Госдумы РФ, президент спортклуба по водным видам спорта «Синтез» Ирек Зиннуров — о Европейских играх в Казани, скандале со спортшколой «Дельта» и грантах для наших спортсменов

Фото: Илья Репин

Как идет программа по возвращению соотечественников из-за рубежа в Татарстан? О чем просят представители татарских диаспор у президента РТ? В чем трудность переключения профессионального российского спорта с бюджетного финансирования на спонсорство? Надолго ли закроют бассейн «Оргсинтез» из-за реконструкции? Зачем сажать профессиональных спортсменов Татарстана на зарплату? Каковы перспективы проведения Европейских игр в Казани? На эти и многие другие вопросы в рамках онлайн-конференции «Реального времени» ответил депутат Госдумы РФ седьмого созыва, президент спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез» Ирек Зиннуров.

«Представители диаспор иногда разговаривают на татарском лучше, чем это делают у нас в Казани»



Два года назад в Татарстане была принята государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в РТ соотечественников, проживающих за рубежом», реализация которой началась в 2017 году. Ирек Зиннуров, поднявший на онлайн-конференции вопросы возвращения наших соотечественников на родину и упрощения процедуры получения гражданства РФ, оценил ее крайне высоко и поделился любопытными цифрами.

— В прошлом году более 400 наших соотечественников (а также более 700 членов их семей) смогли воспользоваться этой программой. Она разделена на финансирование как федеральное, так и региональное. Со стороны федералов людям помогают переехать (дорога, перевозка вещей, единовременная помощь в размере около 20 тысяч рублей и так далее), а на региональном уровне помощь осуществляется уже на месте (медицинские справки, оплата 50% аренды временного жилья). То есть нашим соотечественникам оказывается значительная помощь, чтобы они могли сюда переехать, — высказался спикер.

По словам нашего собеседника, достаточно много людей приезжают из стран СНГ, в особенности из Украины и Средней Азии. При этом необходимо учитывать, что программой могут воспользоваться далеко не все — она направлена на то, чтобы высококвалифицированные специалисты вернулись на родину и могли приносить пользу здесь. Из-за высокой востребованности программа была пролонгирована на 2019—2021 годы.

Разговор о наших соотечественниках, находящихся за рубежом, не мог не привести к теме татарских диаспор, разбросанных по всему миру. Отметим, что Татарстан ведет активную работу с этими сообществами.

Для того чтобы появились спонсоры, все равно нужны какие-то поблажки в налогообложении или еще в чем-то, чтобы им было интересно вкладываться



— В плане работы с нашими соотечественниками я, наверное, могу отметить хорошую работу только Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Другие регионы работают с соотечественниками немного хуже. Не зря, наверное, наш президент, Рустам Нургалиевич, когда отправляется в зарубежные командировки, очень часто встречается с нашими диаспорами, проживающими за рубежом. Могу сказать, что представители этих общин иногда разговаривают на татарском лучше, чем это делают у нас в Казани, — поделился спикер.

Наш собеседник уточняет, о чем обычно представители диаспор беседуют с главой РТ: «Им нужна помощь в организации мероприятий, им необходимо, чтобы им помогали и их слышали, потому что они хотят участвовать в жизни России».

«Зарплату спортсменов все равно надо привязывать к результату»

Обсуждая профильные законодательные инициативы, Ирек Зиннуров напомнил, что не так давно президент России Владимир Путин высказал мысль о необходимости освобождения бюджета от государственного финансирования профессионального спорта — по мнению главы государства, в него должны вкладываться спонсоры. Однако здесь есть серьезный тормозящий фактор.

— Для того чтобы появились спонсоры, все равно нужны какие-то поблажки в налогообложении или еще в чем-то, чтобы им было интересно вкладываться. В этом ключе как раз были предложены законодательные инициативы, в частности по льготному налогообложению, нулевому налогообложению на прибыль для детских спортивных школ. Также одна из инициатив нацелена на рекламу: предлагается разделить рекламу, грубо говоря, на заборе, и на спортивном сооружении или форме спортсменов. То есть должны появиться механизмы для направления финансовых потоков на расширение массового спорта, — рассказал собеседник «Реального времени».

Я сам был спортсменом и знаю, что когда ты идешь в спорт высших достижений, ты отдаешься ему полностью. Естественно, в такой ситуации человек должен быть спокоен за себя и свою семью



В этом ключе вспоминается недавнее выступление самого Зиннурова на коллегии Минспорта РТ: он отметил важность получения спортсменами грантов, однако его предложение было воспринято общественностью неоднозначно. В рамках онлайн-конференции депутат согласился рассказать о своей идее более подробно.

— Речь шла о поощрении перспективных спортсменов, которые будут выступать на ЧМ и Олимпийских играх. Важно, чтобы спорт высших достижений имел грантовую поддержку в республике, чтобы спортсмены получали зарплату и не думали о том, чтобы перебежать в другой регион и выступать за него. Я сам был спортсменом, и знаю, что, когда ты идешь в спорт высших достижений, ты отдаешься ему полностью. Естественно, в такой ситуации человек должен быть спокоен за себя и свою семью. Но зарплату все равно надо привязывать к результату — у нас в клубе [«Синтез»], к примеру, работает такая система. Работа в этом направлении идет, но это дело не одного дня. Думаю, мы все-таки придем к этому, — заключил спикер.

«Скорее всего, бассейн закроется для реконструкции на летний период»

К слову об уже упомянутом «Синтезе» — в прошлом году он пережил серьезную реформацию. По словам Ирека Зиннурова, такая инициатива «была в голове уже давно».

— Хорошо, что ГК ТАИФ и «Казаньоргсинтез» поддержали эту инициативу. Речь о поддержке спорта высших достижений: те же пловцы, прыгуны в воду в конечном итоге должны видеть цель и иметь какой-то материальный стимул. Мы расширили свой клуб с ватерполистов до пловцов и прыгунов в воду. У них большая поощрительная шкала, за которую они могут биться. Это великолепно, когда спортсмен не задумывается о том, как существовать. Поддержать спортсменов — это, наверное, самое основное. Поддержать и дать возможность показывать результат. Тем более что у них сейчас есть перспективы для того, чтобы представить Татарстан на Олимпийских играх, — высказался наш собеседник.

Продолжая тему представления нашей республики на спортивных мероприятиях международного уровня, мы не могли не поинтересоваться у Зиннурова, как он оценивает перспективы прыгуна в воду Никиты Шлейхера.

— Так как он член нашего клуба, я слежу за ним — и вижу, что его немного колышет то в одну, то в другую сторону в плане результатов. Главное, чтобы к основным стартам сезона он «попал на волну». Думаю, у него для этого есть все шансы. Конечно, мы ждем от него золота — не только на ЧМ, но и на Олимпийских играх, — заявил спикер.

Говоря о 45-летии, могу сказать, что мы приурочим к этому событию игру с «Динамо Астрахань» — она пройдет 23 марта. Перед соревнованием и в рамках самой игры мы хотим организовать небольшие торжества



Также депутат рассказал о том, как будет отмечаться грядущее 45-летие бассейна «Оргсинтез» и поделился промежуточными результатами его обновления.

— Говоря о 45-летии, могу сказать, что мы приурочим к этому событию игру с «Динамо Астрахань» — она пройдет 23 марта, в субботу. Перед соревнованием и в рамках самой игры мы хотим организовать небольшие торжества, — сообщил спикер. — Что же касается обновления бассейна, то его невозможно завершить, это как с любым ремонтом, наверное. Будет идти поэтапная реконструкция. Но уже было сделано большое дело: в прошлом году поставили новую вентиляцию, был заменен фасад, установлены новые стеклопакеты. На этот год запланирован ремонт боковых стен и освещения. Бассейн, наверное, закроется для реконструкции на летний период.

«В любой ситуации в первую очередь не должны страдать дети»

В январе текущего года Казань подала заявку на проведение Европейских игр 2023 года. Ирек Зиннуров уверен: столица Татарстана может принять не только Европейские, но и Олимпийские игры: «Та спортивная база, которую мы получили, уже не раз показала, что мы можем принять и провести соревнования на высоком уровне. Наверное, в связи с играми в городе появятся какие-то новые объекты — это уже посмотрит наша дирекция. Но для водных видов спорта, скорее всего, ничего дополнительного делать не придется».

Еще одним насущным вопросом для Казани являются спортивные школы, в частности неоднозначная ситуация с детско-юношеской спортшколой олимпийского резерва «Дельта» — ее финансирование стало предметом спора между ПАО «Казаньоргсинтез» и Комитетом физической культуры и спорта исполкома города. Участник нашей онлайн-конференции согласился прокомментировать этот вопрос.

— В любой ситуации в первую очередь не должны страдать дети. Но сейчас сложилось так, что эта школа принадлежит спорткомитету. У нее нет финансирования в достаточной мере, и она рассредоточена по разным бассейнам. Ко мне поступали соответствующие запросы, а я, в свою очередь, обратился в спорткомитет, затем в КОС, а также поговорил с директором школы — надеюсь, сейчас между ними появится какое-то решение, — высказался Ирек Зиннуров.

К слову, сам депутат не так давно предложил перенять опыт Екатерины Гамовой в плане создания спортивных школ: «Они пригласили хорошего специалиста, под которого пришли самые лучшие спортсмены со всей России. Сейчас в руках тренера фактически находится вся молодежная сборная страны. Также я вижу большой плюс в том, что у тренера есть возможность тренироваться с воспитанниками не один-два месяца, а целый год. Все виды спорта нуждаются в такой подготовке. Для водного поло это однозначно необходимо — это была бы возможность для большого шага вперед. Если же говорить о финансовой поддержке, то, опять же, если бизнес в это ввяжется, то он должен иметь от этого какие-то преференции. Ну а так это государственная программа. Если мы готовим «сборника», то это должна быть госпрограмма, — резюмировал депутат.