Тест для малого бизнеса «Профи» или «Дилетант»: что вы знаете о банковских продуктах?

Деятельность практически любой компании связана с банками: ведение расчетного счета, кредитование, получение банковских гарантий для участия в конкурсах и тендерах… Вместе с тем не многие бизнесмены освоили язык финансов. В каких случаях ставка по кредиту может меняться? Какие виды расчетов по овердрафту существуют? Какие заградительные комиссии нужно учитывать при выборе кредитной программы? Кто платит за выпуск карт в рамках зарплатного обслуживания? Мы предлагаем определить, насколько хорошо вы ориентируетесь в мире банковских услуг и способны ли из «моря предложений» выбрать подходящее именно вашей компании. Разобраться во всех тонкостях нам помог Райффайзенбанк.

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При кредитовании бизнеса основные критерии — сумма, срок и ставка — определяются, как правило, индивидуально. Один из ключевых факторов — объем сотрудничества компании с банком. Чем активнее бизнес пользуется услугами и сервисами кредитной организации, тем более прозрачной становится его деятельность для банка и, соответственно, снижаются риски. Как следствие — финансовая компания может предлагать финансирование с наиболее привлекательными условиями.

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