«Ростелеком» подает встречный иск к исполкому Зеленодольска

Фото: Инна Серова

«Ростелеком» намерен подать в Арбитражный суд республики встречный иск к исполкому Зеленодольского района, чтобы истребовать оплату за работы по освещению улиц. Об этом представитель компании объявила в ходе предварительного судебного заседания по иску зеленодольских властей к компании.

Район требует исправить недостатки согласно контракту, а также оплатить штраф 819 тыс. рублей и неустойку 2,54 млн рублей.

Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе района, «Ростелеком» установил светильники, не предусмотренные контрактом, сославшись на то, что требуемые в контракте светильники уже не выпускают. Жители города обращаются в исполком с жалобами на темноту на улицах. Также компания затянула сроки исполнения работ, поэтому акты сдачи-приемки не были подписаны.