Никифоров вошел в совет директоров «Ростелекома»
Бывшего министра связи и коммуникаций РФ Николая Никифорова избрали в совет директоров «Ростелекома». Соответствующее решение было принято на внеочередном собрании акционеров компании.
Кроме того, в совет директоров избрали главу Минкомсвязи РФ Константина Носкова, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Никифоров зарегистрировал в Иннополисе две технологические компании, которые будут заниматься разработкой проектов в области сквозных технологий.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым