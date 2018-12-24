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Никифоров вошел в совет директоров «Ростелекома»

13:30, 24.12.2018
Никифоров вошел в совет директоров «Ростелекома»
Фото: kremlin.ru

Бывшего министра связи и коммуникаций РФ Николая Никифорова избрали в совет директоров «Ростелекома». Соответствующее решение было принято на внеочередном собрании акционеров компании.

Кроме того, в совет директоров избрали главу Минкомсвязи РФ Константина Носкова, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Никифоров зарегистрировал в Иннополисе две технологические компании, которые будут заниматься разработкой проектов в области сквозных технологий.

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