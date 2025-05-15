Россия ускорила развитие транспортного коридора с исламскими странами

Фото: Максим Платонов

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» замдиректора департамента Минтранса России Андрей Енин представил планы по развитию транспортной инфраструктуры, связывающей Россию с Азией и Ближним Востоком. Он подчеркнул, что автомобильный транспорт играет ключевую роль в логистике, обеспечивая «последнюю милю» для эффективного товародвижения.

Особое внимание было уделено маршруту «Европа — Западный Китай», который сокращает время доставки грузов с 45 до 10 суток по сравнению с морскими перевозками. Также на участке Москва — Казань новой трассы М-12 «Восток» время в пути уменьшилось с 12 до 7,5 часа благодаря строительству 810 км современного шоссе.

Параллельно ведутся работы по улучшению дорог в сторону Казахстана, включая капитальные ремонты на участках Оренбург — Сагарчин и Челябинск — Троицк. На границе с Китаем модернизируется пункт пропуска Забайкальск, где до 2027 года отремонтируют более 90 км дорог.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Приоритетом также стало развитие коридора «Север — Юг» в направлении Азербайджана и Ирана. Реконструируется трасса Р-217 «Кавказ» и строится новая дорога Р-215 «Астрахань — Махачкала», завершение намечено на 2027 год. Эти проекты реализуются в рамках указа президента о национальных целях до 2030 года. Подробнее о вызовах развития транспортного коридора России с исламскими странами — в материале «Реального времени».

Енин подчеркнул, что новые магистрали позволят сократить время доставки на 40% и снизить транспортные затраты на товары на 12-16%. Это особенно важно после саммита БРИКС в Казани, где был принят курс на развитие транспортного сотрудничества.

Он также уточнил необходимость синхронизации российских проектов с транспортными системами партнеров.

— Эффективное взаимодействие в области транспорта закладывает основу для экономического роста на всем евразийском пространстве, — добавил представитель Минтранса.

В завершение Енин выразил надежду, что KazanForum станет важным шагом к укреплению транспортных связей России с исламскими странами, открывая новые возможности для торговли и инвестиций в условиях многополярной экономики.

Анастасия Фартыгина