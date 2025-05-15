КГМУ заключил соглашение о программе двойного диплома с университетом Казахстана

Фото: Максим Платонов

Казанский государственный медицинский университет заключил ряд важных соглашений с вузами стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum-2025». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе.

Одним из ключевых событий стало подписание двустороннего договора с Карагандинским медицинским университетом (Казахстан). Ректор КГМУ Алексей Созинов подчеркнул значимость этого сотрудничества.

— Это практикоориентированный подход, нацеленный на клиническую подготовку будущих врачей. В 2025 году мы планируем реализовать программу двойных дипломов, — сказал он.

И.о. председателя правления — ректора Карагандинского медицинского университета Виктор Риклефс отметил, что вузы активно обмениваются преподавателями и студентами. По его словам, студенты будут проходить базовый компонент двудипломной программы в Караганде, а клиническую практику — в Казани, что позволит сблизить протоколы и стандарты лечения двух стран. Программа, соответствующая стандартам Казахстана и России, планируется к запуску уже в новом учебном году.

Ректор КГМУ Алексей Созинов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, КГМУ заключил договор с Таджикским государственным медицинским университетом имени Абуали ибни Сино. Ректор таджикского вуза Мухиддин Нуриддин Давлатали выразил надежду на плодотворное сотрудничество, особенно в сфере модернизации программ обучения с учетом развития ИИ в медицине.

Новым зарубежным партнером КГМУ стал и Университет медицинских наук Алжира, с которым также был подписан двусторонний договор. Ректор алжирского вуза Мерзак Гарнаут выразил уверенность в укреплении связей с КГМУ и развитии совместных исследовательских работ между профессорами.

Ранее КГМУ продемонстрировал свои инновационные разработки сразу на двух выставочных стендах Kazanforum.



Рената Валеева