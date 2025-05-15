В Татарстане продолжается мониторинг за клещевыми инфекциями

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По состоянию на 14 мая 2025 года в медучреждения с укусами клещей обратились 3062 человека, в том числе 823 ребенка. Показатель находится в пределах среднего многолетнего уровня.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано среди жителей:

Казани — 888 человек;

Набережных Челнов — 406 человек;

Нижнекамского района — 277 человек.

В Набережных Челнах выявлен первый случай иксодового клещевого боррелиоза. Укус произошел в лесной зоне Нижнекамского района.

Противоклещевые обработки проведены на площади 821 га (30% от запланированных территорий), включая парки, скверы и зоны летних оздоровительных учреждений. Эффективность обработок проверена на площади 539 га, клещи не обнаружены.

Вакцинацией против клещевого энцефалита охвачено 8528 человек, что составляет 56% от планового объема.

Напомним, что по состоянию на 30 апреля 2025 года в медицинские организации Татарстана обратились 1 548 человек, в том числе 396 детей, с укусами клещей. Как отмечают в региональном Управлении Роспотребнадзора, этот показатель соответствует среднему многолетнему уровню.

Матвей Гавриков