В Татарстане продолжается мониторинг за клещевыми инфекциями
По состоянию на 14 мая 2025 года в медучреждения с укусами клещей обратились 3062 человека, в том числе 823 ребенка. Показатель находится в пределах среднего многолетнего уровня.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано среди жителей:
- Казани — 888 человек;
- Набережных Челнов — 406 человек;
- Нижнекамского района — 277 человек.
В Набережных Челнах выявлен первый случай иксодового клещевого боррелиоза. Укус произошел в лесной зоне Нижнекамского района.
Противоклещевые обработки проведены на площади 821 га (30% от запланированных территорий), включая парки, скверы и зоны летних оздоровительных учреждений. Эффективность обработок проверена на площади 539 га, клещи не обнаружены.
Вакцинацией против клещевого энцефалита охвачено 8528 человек, что составляет 56% от планового объема.
Напомним, что по состоянию на 30 апреля 2025 года в медицинские организации Татарстана обратились 1 548 человек, в том числе 396 детей, с укусами клещей. Как отмечают в региональном Управлении Роспотребнадзора, этот показатель соответствует среднему многолетнему уровню.
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