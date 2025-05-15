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Минниханов подарил премьер-министру Малайзии книгу Тукая на английском

14:34, 15.05.2025
Минниханов подарил премьер-министру Малайзии книгу Тукая на английском
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Во время официальных встреч в Москве премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим признался в любви к русской культуре и рассказал, что читает Чехова.

Рустам Минниханов подарил гостю книгу произведений Габдуллы Тукая на английском языке, чтобы познакомить его с татарской культурой. Теперь Анвар Ибрагим планирует прочитать произведения классика татарской литературы.

Напомним, что сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов также встретился с заместителем председателя правительства Афганистана муллой Абдулом Гани Барадаром на полях KazanForum-2025 в «Казань Экспо».

Матвей Гавриков

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