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В Татарстане ожидается сильный ветер 16 мая

13:13, 15.05.2025
В Татарстане ожидается сильный ветер 16 мая
Фото: Динар Фатыхов

ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» сообщает, что днем 16 мая на территории республики местами ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 15–17 м/с.

Населению рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следить за актуальными прогнозами погоды.

Напомним, что недавно Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений, которые ожидаются на территории республики.

Матвей Гавриков

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