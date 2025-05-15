В Татарстане ожидается сильный ветер 16 мая
ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» сообщает, что днем 16 мая на территории республики местами ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 15–17 м/с.
Населению рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следить за актуальными прогнозами погоды.
Напомним, что недавно Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений, которые ожидаются на территории республики.
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